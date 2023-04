Sin humitas para Semana Santa: el curioso caso del robo de choclos en Salta

escuchar

Semanas atrás, Alejandro Schej relataba el calvario que vivía ante un grupo de motochorros de choclos que estaban saqueándole un lote de maíz que tiene en la zona de Las Lajitas, en Salta. Para detener la rapiña, le pagaba $30.000 por noche a la Policía para que vigilara el cultivo, pero no fue hasta cuando hizo una denuncia que los delitos morigeraron en ese lugar. A los choclos que hurtan los usan, según explicaron, para hacer las humitas de Semana Santa.

“Ayer me llamaron los de la brigada de investigación”, dijo a LA NACION el productor, que vive en Salta. El contacto de la policía local fue porque habrían comenzado la investigación por la denuncia que había realizado por los daños sufridos. “Me están solicitando los videos que tengo sobre lo ocurrido. Me dijeron que tienen que hacerme algunas preguntas, pero se sabe que son chicos de la zona”, amplió.

En uno de esos días en los que el productor, sus empleados y la misma policía estuvieron “en vela” e idearon una suerte de redada, se toparon con siete motos que siguieron y consiguieron atrapar. “La verdad, a estas alturas, no me interesa el tema porque ya no tengo choclos. Mi abogado me dijo que pusiera la denuncia para ver quiénes son estas personas. Eventualmente, vamos a ver si avanza todo y si puede haber novedades”, indicó.

Cuando hicieron el operativo se toparon con 14 jóvenes de menos de 15 años, distribuidos en siete motos que hacían una tarea de “inteligencia”. Según contó, estos se metían adentro del cultivo, armaban bolsas y las sacaban por los costados de los campos. Los ladrones completaban con una señalización que hacían con una bolsa blanca plástica sobre la maleza para que una camioneta pasara a buscar los choclos que estaban a un costado de la ruta. “Para sacar la producción del lote entran 100 metros para que no los vean y una camioneta afuera los espera”, aclaró. Así llegó a confiscar en un día 25 bolsas que los ladrones venden a $3000 en Las Lajitas.

El caso despertó la curiosidad de la gente de la región por cómo se dieron los hechos, ya que se le da poca visualización a estos delitos en la zona: “Me contaba uno que hacía cuatro años que venían sufriendo muchos robos de choclos”. Tras los sucesivos hurtos efectuados por la banda, contó, la chacra quedó “muy volteada”, con el maíz “pisoteado”.

“Está toda tirada, porque entraron por 20 lugares. Recién cuando haga la cosecha y entre la máquina se va a ver la pérdida. Por suerte, el maíz ya está duro y ya no sirve para choclo, pero le falta humedad para poder cosechar”, relató.

“El daño final por esto lo vamos a saber cuando cosechemos; supongo que a finales de mayo o junio vamos a ver si vamos a cosechar y a evaluar las pérdidas de los choclos”, resumió.

El maíz quedó pisoteado con la intromisión de los ladrones

Luego de que se viralizara el caso, un grupo de jóvenes lo increpó en una terminal a donde andaba con un familiar. “Me reclamaron por qué pasé el video. Puse la denuncia, y después de eso nunca más vinieron a robar choclos. Los chicos parece que se enteraron o la policía les hizo saber que estaba hecha una denuncia, y no volvieron a aparecer”, contó. Con la ola de casos desatados, los vecinos hicieron un operativo similar: pusieron vigilancia en los campos para evitar los robos para estas fechas.

Las humitas, que se hacen de los choclos, son una alternativa más en Semana Santa, una de las celebraciones más importantes para la fe cristiana.

Con el choclo, se puede hacer humitas, pastel de choclo y otras comidas típicas de la región. “Para estas fechas el choclo vale el doble, en la calle San Martín [de Salta] está lleno de choclos; la gente busca el blanco”, acotó.

LA NACION