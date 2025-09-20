Soja. Por qué el tratamiento de semillas es clave y cuáles son las nuevas tecnologías

Bayer presenta su propuesta de fungicidas, inoculantes e insecticidas para la campaña 2025.

Escuchar Nota

La siembra es uno de los momentos más decisivos en el cultivo de soja: en cada semilla se deposita el potencial de un lote vigoroso y productivo. Sin embargo, la etapa inicial es también la más vulnerable, ya que la semilla funciona como vehículo de patógenos y las plántulas enfrentan múltiples amenazas de plagas y enfermedades de suelo.

Por qué el tratamiento de semillas es clave y cuáles son las nuevas tecnologías

“Para un buen arranque, el tratamiento de semillas es clave, ya que la pérdida de plantas en implantación impacta directamente en el rendimiento final. Proteger el inicio del cultivo es dar un buen primer paso para asegurar la productividad”, afirma Jorge Barrionuevo, Líder de Portafolio fungicidas, tratamiento de semillas y biológicos para el Cono Sur en Bayer Crop Science.

¿Cuáles son los beneficios de un correcto tratamiento de semillas? “El tratamiento de semillas es clave porque ayuda a que cada semilla sembrada tenga más chances de transformarse en una planta fuerte y productiva. Significa proteger el cultivo desde el primer día contra plagas y enfermedades, reducir pérdidas y aprovechar mejor cada recurso invertido. En pocas palabras: es cuidar la inversión del productor y asegurarle un arranque firme de la campaña”, enumera Barrionuevo.

Conscientes de este desafío, la campaña 2025 de soja de Bayer presenta un portafolio renovado y ampliado de productos para el tratamiento de semillas, con soluciones eficaces, flexibles y adaptadas a distintos sistemas productivos. El lanzamiento se centra en los Packs Acceleron para soja, disponibles para aplicaciones a campo, y en el innovador insecticida SUNATO, diseñado para proteger a las plántulas de las principales plagas de suelo.

Acceleron: innovación en tratamiento de semillas de soja

Los packs Acceleron Soja Basic y Acceleron Soja Essential combinan dos componentes esenciales: un fungicida de última generación y un inoculante compatible para la fijación biológica de nitrógeno. La gran diferencia frente a otras alternativas disponibles en el mercado está en la tecnología fungicida, ya que ambos contienen Penflufen, una nueva carboxamida de Bayer, en combinación con Prothioconazole y Metalaxyl.

Esta triple mezcla ofrece un control altamente eficaz y duradero de enfermedades transmitidas por semilla, suelo y almacenamiento. En tanto, ambos packs se distinguen entre sí por la tecnología del inoculante: mientras Acceleron Soja Basic es ideal para productores que tratan y siembran en el mismo día, Acceleron Soja Essential extiende la viabilidad de las bacterias hasta 7 días posteriores al tratamiento, sin necesidad de aditivos protectores, gracias a la tecnología de Osmoprotección, lo cual otorga mayor flexibilidad y una ventana de siembra más amplia.

“Tras años de investigación y ensayos a campo, los resultados muestran beneficios contundentes: plantas más fuertes y sanas desde la emergencia, uniformidad y rapidez en la implantación, mayor stand de plantas logradas a cosecha, como resultado un incremento en productividad y rentabilidad del cultivo”, comenta Jorge Barrionuevo.

SUNATO: protección contra plagas de suelo

Por otra parte, desde Bayer son conscientes de que el aumento de plagas de suelo representa un desafío creciente para la soja en varias regiones del país. Bicho torito, Cyclocephalas y Gusanos alambre, entre otras, pueden dañar severamente a las plántulas, debilitarlas e incluso provocar su muerte temprana.

Para enfrentar esta problemática, Bayer desarrolló SUNATO, un insecticida sistémico para el tratamiento de semillas que combina Imidacloprid y Fipronil. Su acción por contacto e ingestión ofrece un control eficaz frente a una amplia gama de insectos de suelo.

“SUNATO asegura una protección robusta en los primeros estadios del cultivo, promoviendo una emergencia uniforme y un arranque vigoroso, lo que se traduce en mayor estabilidad y potencial productivo”, destaca el especialista de Bayer.

De esta manera, con los packs Acceleron para soja y el nuevo SUNATO, Bayer refuerza su compromiso con la innovación y la productividad del agro argentino, brindando herramientas que aseguran semillas más sanas, plántulas más fuertes y cultivos más rentables.

Por último, Bayer también tiene novedades en cereales de invierno. Así como la campaña 2025 de trigo y cebada se presenta con buenas perspectivas productivas por la recarga hídrica de los suelos, estas mismas condiciones también generan un escenario propicio para la aparición de enfermedades foliares de alto impacto en el rendimiento y la calidad del grano.

En trigo, el foco estará puesto en el complejo de royas y la mancha amarilla, mientras que en cebada cobran relevancia enfermedades como mancha en red, mancha borrosa, escaldadura y ramularia, entre otras. En ese sentido, la propuesta de la compañía son CRIPTON y CRIPTON XPRO, dos fungicidas que representan lo último en innovación para el control de enfermedades en cereales de invierno.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.