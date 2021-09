Sub-40: se hizo cargo del campo de su padre y lo atrapa tener “revancha todos los años”

“Lo mejor de ser productor agropecuario es que todos los años tenemos revancha, desafíos, nuevas metas y oportunidades”, confiesa Nicolás García, de 38 años, que hoy, 8 de septiembre, junto a todos los productores agropecuarios de la Argentina celebra su día, el Día del Agricultor. Fecha que fue establecida para conmemorar la fundación de la primera colonia agrícola del país, que tuvo lugar un día como hoy, pero de 1856 en Esperanza, Santa Fe.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la localidad santafesina de Esperanza se convirtió en la primera colonia agrícola de la historia del país en 1856 de la mano de 1162 personas “de origen suizo que tomaron la parcela que se les había asignado y trabajaron arduamente para alcanzar su sustento”.

Casi un siglo después, en 1944, se decidió reconocer la importancia que la agricultura tiene para la economía del país y también homenajear a cada uno de los trabajadores que desempeñan su tarea en ese sector.

Uno de los trabajadores a los que hoy se conmemora es al padre de Nicolás, quien en 1978 se asoció a su hermano para dedicarse a la agricultura en la zona de María Susana, Santa Fe. Cinco años después nació Nicolás, su sucesor en la actividad.

Nicolás se crió en el pueblo de María Susana, en donde la mayoría de sus 3000 habitantes están vinculados al sector. “Es un pueblo muy agrícola, hacés dos cuadras y estás en el campo”, cuenta el productor quien confiesa que siempre encontraba alguna excusa para cruzar esos 200 metros y adentrarse en su pasión.

“Yo salía de la escuela y me iba al campo, y me pasaba todo el día ahí. Lo mejor eran los veranos que no tenía que estudiar entonces me pasaba las 24 horas acompañando a mi padre que era ingeniero agrónomo”, comenta.

Entre otras zonas, el productor tiene campo en Entre Ríos Gentileza de Nicolas Garcia

De algo Nicolás siempre estuvo seguro. Es que se quería dedicar a la producción agropecuaria. Cuando terminó la secundaria, se fue a Rosario para comenzar la carrera de Técnico Superior en Producción y Administración Agropecuaria, pero quedó a solo dos materias de obtener el título. “La dejé porque me quería ir a laburar al campo, no aguantaba más”, señala.

Así fue como puso todas sus energías en desarrollar los campos de Entre Ríos que su padre había adquirido en 2001. “Había mucho trabajo por hacer, principalmente de desmonte. La agricultura era muy incipiente, por eso me pone contento que actualmente estemos trabajando con toda la última tecnología aplicada a la producción”, explica.

Cuenta que “arrancó haciendo un poco de todo, ayudando en donde hacía falta”. En un principio con su padre contrataban la maquinaria a terceros, pero después empezaron a comprar las propias.

Luego de que su padre muriera en 2012, él quedó a cargo de la producción. “Fue un desafío, pero como venía desde hacía mucho acompañando a mi papá ya había adquirido mucha experiencia, la cual me ayudó un montón cuando él ya no estaba”, dice.

Actualmente tiene campos en la zona de María Susana, Carlos Pellegrini y Landeta y en Entre Ríos en la zona de La Paz y Sauce de Luna. “Son muy diferentes las dos producciones en esas zonas, pero siempre estoy apostando a sacar el mayor rinde”, aclara.

Lo que más disfruta de la actividad es “el desafío de que todos los meses sean distintos, que todos los años hay que innovar. Buscarle solución a los problemas y el dinamismo que eso genera”.

Se lamenta por las dificultades que suelen presentarse en el país para acceder a ciertos insumos o tecnologías. “El productor quiere invertir, pero se complica al punto que a veces no conseguimos cubiertas para el tractor, pero siempre el argentino le busca la vuelta y lo hace funcionar igual”, dice.