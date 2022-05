Fertilización: nada mejor que tener un diagnóstico correcto

Un correcto diagnóstico identifica alteraciones de la fertilidad: alcalinidad, sodicidad, salinidad y /o acidez. También problemas físicos: compactación, tosca, encostramiento, horizonte Bt (texturales), aireación y/o retención hídrica. Estas limitantes a la productividad son de evaluación previa y de mayor jerarquía que el nivel de disponibilidad de nutrientes del suelo.

El asesor técnico es quien define las necesidades de nutrientes del cultivo, en base a la interpretación del análisis de suelo y factores de la potencial respuesta a la aplicación de nutrientes (cultivo, rendimiento esperado, suelo, clima, filosofía del productor, relación insumo/producto – I/P). Veamos ejemplos para el cultivo de trigo con tres diferentes diagnósticos para los nutrientes de nitrógeno (N) y fósforo (P) y su manejo: 1) Si en el suelo se dispone de baja dotación de N y se concluye en fertilizar con 140 kg urea (Ug)/ha. 2) Si en el suelo se dispone de alta dotación de N y se concluye en fertilizar, con 70 kg Ug/ha. 3) Si no se sabe cuánto se dispone de N en el suelo y se decide utilizar dosis promedio zonal, por ejemplo 100 kg UG /ha.

Para el caso 1 y 2, decidir la compra de 70 o 140 kg UG /ha. implica una diferencia en el costo de 98 Us$/ha. Un análisis de suelo vale aproximadamente 1.2 US$/ ha. En casos de decisiones de alta inversión, como la compra de fertilizantes, se justifica utilizar herramientas de bajo costo, como el análisis de suelo, que disminuyan la incertidumbre de la decisión. En el caso 3, la utilización de una fertilización media zonal, sin diagnóstico, puede ser insuficiente, adecuada o mayor a la requerida. Quedará al azar el éxito de la respuesta a la fertilización. El productor puede perder de ganar rinde por no fertilizar lo suficiente o aumentar sus costos innecesariamente por sobre fertilizar.

Impacto de la fertilización

Comparación de ensayos

Veamos otros dos escenarios: 4) Qué pasa si P Bray del suelo es 20 ppm y se decide no fertilizar. 5) Qué pasa si P Bray es 12 ppm y se decide fertilizar con 20 kg P/ha= 230 kg super fosfato simple (SPS)/HA. En un caso en la localidad Diamante, en Entre Ríos, la información agronómica muestra que lotes con P Bray menor a 15 ppm y fertilizados con 20 kg P/ha. poseen una respuesta promedio de 700 kg Tg /ha. Lotes con P Bray mayor a 15 ppm muestran respuestas no significativas, no habiendo diferencias en rinde. Resulta entonces que para el caso 4, no se pierde rinde al no fertilizar, ni se incurre en gastos. El cultivo estará abasteciéndose del P del suelo en esta campaña. Este consumo, en el futuro, deberá reponerse para conservar la fertilidad del suelo, por ej., cuando la relación I/P sea favorable. Para el caso 5, la fertilización implica un gasto 165 U$$/ha. La respuesta de 700 kg Tg /ha., equivale a 217 Us$/ha. El productor obtiene una ganancia de 38 Us$/ha.

Los escenarios fluctuantes en precios, como los actuales, requieren herramientas de tecnología de conocimientos. El diagnóstico acertado es aquel que contribuye a maximizar la producción y/o rinde del cultivo, cuidando, simultáneamente, la sostenibilidad del recurso suelo.

La autora es miembro del comité técnico de Fertilizar AC