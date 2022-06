Por qué Grobocopatel ve una oportunidad para el campo con las fintech

Financiamiento, cambio tecnológico, políticas regionales y sustentabilidad fueron, entre otros, los principales temas de un diálogo público que sostuvieron hace unos días en Costa Rica el director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), Manuel Otero, y el empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel.

Al responder a preguntas de la prensa especializada de la región, el fundador de Los Grobo dijo que hay una gran oportunidad para capturar inversiones en la agricultura con las nuevas herramientas financieras virtuales.

“Hay una oportunidad en las fintech, en la tokenización de granos y billeteras virtuales”, señaló Grobocopatel y añadió: “Tengo mucha ilusión con este tema”. Explicó que los bancos tradicionales están sacando sus propios productos, a los que se añaden plataformas como Mercado Libre y Ualá. “Van a generar un nuevo circuito en el dinero y habrá mercados de capitales mucho más dinámicos”, indicó. No obstante, se lamentó que en la Argentina no haya un mercado de capitales más desarrollado.

Para el empresario, “la agricultura que viene es muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver”. Explicó que se va a sembrar con robots que funcionen con baterías a lítio, fertilizar con equipos especializados en nutrición metro a metro y que habrá un notable un incremento en el uso de productos biológicos.

“En los pueblos se van a necesitar ingenieros en data science y desarrolladores digitales”, aventuró y aconsejó: “hay que prepararse para ello”.

Para Grobocopatel, hay “una nueva convergencia de la robótica e internet de las cosas”, entre otras tecnologías, que va a modificar el escenario productivo “desde un punto de vista positivo”.

No obstante, destacó la necesidad de que haya políticas públicas “que generen conocimiento”, debido a que los procesos de transformación se aceleran. “La velocidad de los cambios son mayores que la capacidad de adaptarse a ellos”, sostuvo.

Manuel Otero, director general del IICA

Urgencias

Sobre la cuestión de las políticas públicas, Otero hizo hincapié en las urgencias que está atravesando la región tras la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania. “Hay varios países que están desarrollando planes de seguridad alimentaria”, destacó.

A su vez, el director del IICA destacó la necesidad de que todos los países, en particular los de las Américas, apoyen las políticas de ciencia y tecnología. También puntualizó que América Latina y el Caribe deberían incrementar el comercio intrabloque que hoy apenas es del 15% de sus exportaciones, en contraste con el de América del Norte que llega al 45% o la Unión Europea, que se sitúa en un 65 por ciento.

Otero, además, abogó por políticas sectoriales que impulsen el asociativismo, el cooperativismo y el respaldo a los “productores más vulnerables”, según dijo.

A su vez, Grobocopatel sostuvo que “los problemas de la globalización se tienen que solucionar con herramientas de la globalización y una de ellas es la regionalización. Si queremos tener incidencia, los países tenemos que estar juntos. En América Latina no hay guerras y tenemos un espacio para generar un gran bloque regional para terminar con la pobreza rural y enfrentar el calentamiento global”, sostuvo. “No es posible resolver los temas si no hablamos de medio ambiente ni lo social”, añadió.