CÓRDOBA.- Con los recursos de una compensación que el gobierno nacional comenzó a pagar el viernes pasado a pequeños y medianos productores de soja por haber subido las retenciones en marzo pasado (de 30 a 33%), el productor Hugo Biga, de Marcos Juárez, en el sudeste de esta provincia, ayudará para llevar agua potable a la comunidad wichi de Ingeniero Juárez, en el norte de Formosa.

Hace tiempo el productor viene colaborando con la ONG Argentina Ayuda, que preside Mónica Gigli, y su decisión de volcar esos fondos, cuyo monto prefiere no revelar pero cubre una obra de $200.000, se fundamenta en su desacuerdo con las compensaciones.

"No puedo estar de acuerdo porque no lo estoy con el impuesto (por las retenciones). Incluso cuando fue la presentación de federados (por productores ligados a Federación Agraria) en Santa Fe, cinco autoconvocados refutamos varios puntos, entre ellos que aceptando la compensación se acepta la existencia de las retenciones", dijo a LA NACION.

Las compensaciones fueron anunciadas en marzo pasado, pero recién el último viernes se empezaron a pagar. Alcanzan a quienes vendieron su producción hasta el 30 de septiembre y que no hayan declarado una facturación mayor a $20 millones en 2019 o hayan dedicado al cultivo no más de 400 hectáreas. Se entregaron fondos a 38.000 productores; otros 3.000 cobrarán el próximo año.

La Fundación ya venía realizando con sus voluntarios las gestiones para poder iniciar las perforaciones en la zona formoseña. "Un poco por la pandemia y un poco por otras cuestiones, se venía demorando, pero ya hablé con el pocero y el inicio de obra será esta semana para que en Navidad o antes ya haya agua", apuntó Biga.

Esta era una escuela precaria que había en el lugar

Ingeniero Juárez está al oeste de Formosa, a 460 kilómetros de la capital, es la cabecera del departamento Matacos. Cuenta con una alta proporción de habitantes originarios, tobas y wichis. La comunidad que recibirá la ayuda usa el agua de la lluvia. No pueden hacerse donaciones de leche en polvo porque no tienen cómo prepararla y la mayoría de las madres no dan de mamar porque están deshidratadas.

"Es plata que me reintegran por un tema en el que estoy en desacuerdo, si me la entregan es porque soy un productor mediano y chico, si no no la recibiría. Si esta gente no tiene agua es porque ninguno de los gobiernos que pasó hizo nada", explicó Biga.

La escuela nueva en el paraje La Esquina Crédito: ONG Argentina Ayuda

El gesto trascendió por mensajes en las redes sociales y el productor prefiere no difundir el monto del dinero donado. Una empresa de Marcos Juárez podría donar los tanques para almacenar el agua que se logre con la perforación. La obra cuesta unos $200.000. "Es increíble que haya 50 familias que por ese monto no tengan agua, que la dirigencia no haya hecho nada", insistió Biga. A la obra hay que agregarle la cisterna, por eso el pedido a la empresa cordobesa.

La ONG Argentina Ayuda viene realizando diversas acciones solidarias con la comunidad del lugar. Entre otras, hizo a nueva una escuela en el paraje "La Esquina" que antes era de muy precaria construcción. También canaliza donaciones para los pobladores. "Educación, perforaciones, huertas, animales, abastecer escuelas de elementos que desconocen, que los niños puedan sentarse a la mesa en familia, es nuestro objetivo", dice la ONG en su página de Facebook.

