Una pyme ya vendió online a China casi la misma cantidad de yerba que en 2019

En medio de la pandemia de coronavirus , una pyme de Misiones consiguió exportar a China niveles históricos de su producción de yerba mate. La Cooperativa Liebig, que trabaja a través de la marca Playadito, en lo que va de 2020 ya está por alcanzar el total de las exportaciones que hizo en todo 2019 a ese mercado. Vende a través de canales e-commerce como Alibaba.

"En China el comercio electrónico es dominante y nosotros vendemos la yerba a través de esos canales. En 2018 despachamos 44.000 kilos, el año pasado 55.000 kilos y este año estamos en 40.000 kilos", dijo Gustavo Quatrín, gerente general de la cooperativa. En China a la yerba la usan para preparar infusiones.

Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en abril hubo una demanda interna en la Argentina de 24,3 millones de kilos, un incremento del 3,67% en la medición interanual. De acuerdo al mismo informe, en el último mes las exportaciones sumaron 3,08 millones de kilos, acumulando un volumen de 11,9 millones en 2020.

El año pasado, la Argentina exportó 39,8 millones de kilos.Siria es el país que más importa yerba mate. En 2019 alcanzó el 78% de las compras del producto nacional, y desde el INYM sostienen que ese indicador "se mantiene constante" desde hace varios años, con la pandemia inclusive. Los otros destinos fueron Chile con el 10,8%, Líbano 1,8%, EE.UU. 1,6% y Francia 1,2%.

La empresa misionera desde hace cinco años viene trabajando en el mercado chino, donde el uso y costumbre del mate viene en franco crecimiento y desarrollo, con una muy buena performance del mercado electrónico. "Estamos muy contentos con la experiencia y que un producto que se elabora en la Argentina se comercialice en ese mercado", expresó Quatrín.

La firma, que exporta el 1% de lo que produce, lo que equivale a 200.000 kilos, también manda la yerba a países como Australia, Nueva Zelanda, Alemania, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, entre otros países. "A todos los países se duplicaron las exportaciones, tuvimos un incremento del 70% interanual en los volúmenes de las exportaciones y China nos dio el 60% de ese incremento, aunque el resto del mundo tiene el mismo comportamiento", extendió.

"En China se lo utiliza para preparar infusiones, en Europa y en los otros países lo toman con el mate, como nosotros. La gente está en la casa con tiempo y condiciones para prepararlo", explicó.

"En Siria se usa un mate pequeño con bombilla chica que se la lleva en el bolsillo. Ellos no comparten el mate, comparten el termo o la pava. También importan mate de calabaza de la Argentina y esa costumbre ayudó a que el no compartirlo haya disparado el consumo per cápita del país que lidera las compras", explicaron.

Antes de la pandemia, la Cooperativa Liebig venía con una demanda de 35 millones de kilos en el mercado interno. Trabaja al 100 por ciento con su capacidad instalada, pero en ella dicen que el atraso en la actualización de precios dificulta a la cadena productiva.

La Cooperativa nació en 1926 y en la actualidad cuenta con 125 socios de Corrientes y Misiones. Se hizo fuerte con la marca Playadito, ya que el nombre se inspiró en un paraje cerca del pueblo de Liebig, en Corrientes, que es conocido por la forma plana de su terreno. En el mercado local compite con marcas históricas como Rosamonte, Taragüi, Amanda, Nobleza Gaucha y CBSé.