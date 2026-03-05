¿Café o té? La ciencia revela cuál es el mejor “combustible” para tu cerebro
Un estudio reciente señala los beneficios (y desventajas) de las dos infusiones más elegidas; descubrí también por qué el mate podría ser el aliado perfecto de tu organismo y de tu humor
- 3 minutos de lectura'
Después del descanso nocturno, el desayuno se presenta para muchos como la comida más importante del día, la cual aporta vitalidad y nutrición para cumplir con las actividades de la jornada. Algunos no pueden no tomar mate, otros té con leche y una amplia mayoría sienten que “necesitan” del café para activar con la rutina. Pero... ¿qué dicen los científicos al respecto?
A diferencia del café, el cual en algunas personas puede generar que estén un poco “eléctricas”, es decir, dispersas o ansiosas, un estudio de septiembre de 2025 publicado en PubMed Central, señala que el té posee una ventaja molecular única: la combinación de cafeína y L-teanina.
Según explican los especialistas, la cafeína es como un acelerador que bloquea la adenosina (la sustancia que da sueño) y pone a la persona en marcha rápidamente (es la responsable de que te sientas despierto).
Por el otro, la L-teanina es el freno de mano (pero del bueno). Se trata de un aminoácido que se encuentra casi exclusivamente en el té. Su función es relajar la mente sin causar sueño al promover ondas cerebrales alfa.
En ese sentido, es que al tomarlos juntos en una taza de té, la L-teanina “suaviza” los efectos secundarios negativos de la cafeína. A raíz de esto es que el estudio confirma que esta combinación mejora la precisión mental y el enfoque mucho más que la cafeína sola. Al mismo tiempo que elimina los nervios o la ansiedad que a veces provoca el café.
¿Por qué tomar té con leche es clave para tu mañana?
Mientras que el café te da un “empujón” fuerte y rápido (ideal si necesitás energía física inmediata), el té con leche ofrece una energía más lineal y elegante.
Otro dato científico es que al añadir leche, no solo hacés la bebida más cremosa, sino que las proteínas de esta ayudan a que la absorción de la cafeína sea aún más lenta y sostenida, lo que evita el famoso “bajón” de media mañana.
¿Y el mate?
Aunque técnicamente la “mateína” es cafeína, en el mate se comporta distinto. A diferencia del café, el mate se toma de a sorbos durante una hora o más, lo que genera una curva de energía plana y constante. No hay picos de ansiedad ni caídas bruscas.
Asimismo, tiene compuestos como la teobromina (la misma del chocolate) y la teofilina. Estos ayudan a relajar los músculos y los bronquios, lo que compensa la agitación que a veces da la cafeína.
Un estudio realizado por el Departamento de Neuropsicología del Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco) de la Argentina, demostró que el mate genera dopamina, la hormona del placer de la que tanto se habla por estos días.
“Tomar mate aumenta la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina, que estimula los centros de recompensa cerebrales generando una sensación de placer y sentimientos positivos”, explicó en 2020, cuando se realizó el estudio, la doctora Teresa Torralva, directora del departamento.
Según consignaron varios medios, la profesional explicó que el mate, además, está asociado “con el aumento de la serotonina en el cerebro, lo que se traduce en un equilibrio hormonal y se convierte, entonces, en un aliado natural contra el decaimiento anímico generando un aumento en los niveles de sensación de felicidad ”.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Alimentación saludable
“Tienen calorías muy cercanas”. Un nutricionista detalló cuál es la bebida alcohólica que causa más resaca y cómo influye el color
Para cuidarse. Jessie Inchauspé, bioquímica experta en glucosa: “La fruta no es natural, es producto de la ingeniería humana”
Cómo tomarlo. El poder del jengibre para repeler la subida de azúcar y glucosa después de comer
- 1
Los minutos exactos que pierde el fútbol argentino y a qué ligas “les gana”
- 2
La frase de Brancatelli sobre Nahuel Gallo que desató la indignación de Patricia Bullrich
- 3
“Era la primera vez que hacía RCP”: la increíble historia detrás del video viral que mostró la otra cara de la catástrofe en Bahía Blanca
- 4
La esposa de Nahuel Gallo criticó sin dar nombres a quienes dicen que participaron de la liberación