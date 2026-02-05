US$800 millones: el pacto con Estados Unidos amplió la cuota para la carne y la Argentina se prepara para exportar más

En el marco de las negociaciones bilaterales, la Argentina y Estados Unidos acordaron ampliar en 80.000 toneladas anuales el cupo de carne bovina que se envía a ese país. Hasta la fecha, la Argentina mantenía un cupo de 20.000 toneladas, por lo que a partir de ahora podrán ubicarse 100.000 toneladas por año, lo que podría sumar hasta US$800 millones adicionales en exportaciones. Vale recordar que el año pasado la Argentina exportó 44.300 toneladas, entre cuota y fuera de ella, que representaron US$341,5 millones, según datos del Consorcio ABC.

Con la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco que se realizó este jueves en Washington entre ambos países, también se conoció que se eliminarán aranceles para 1675 productos argentinos, provenientes de diversos sectores productivos. Según las estimaciones oficiales, esta medida permitirá recuperar exportaciones por un valor de 1013 millones de dólares.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que la apertura comercial ha sido siempre un pedido del sector agropecuario, porque es la herramienta que permite aumentar exportaciones, generar más actividad y aprovechar el potencial productivo que tiene el país. “Integrarnos al comercio internacional con reglas claras es clave para el desarrollo. Avanzar en el comercio de carne es especialmente importante para la Argentina. Producimos la mejor carne del mundo y contamos con un sistema productivo reconocido a nivel internacional”, señaló.

Recordó que todo acuerdo que facilite el acceso a mercados como el de Estados Unidos es una oportunidad para fortalecer la cadena ganadera y sumar valor a nuestras exportaciones. “Esperamos que este acuerdo tenga un impacto positivo y concreto en las economías regionales, que son fundamentales para el desarrollo federal del país y para el arraigo en el interior productivo. Desde CRA vamos a estudiar en profundidad la letra chica del entendimiento, analizando punto por punto sus alcances, para evaluar oportunidades y eventuales desafíos para cada actividad”, agregó.

La firma del acuerdo con Estados Unidos que se realizó este jueves Gentileza

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) analizaron el alcance de la medida. Gustavo Idígoras, presidente de la entidad, observó que este “no es un acuerdo de promoción de exportaciones, no es un acuerdo de comercio, es un acuerdo de inversión. De inversión y de reglas, que supuestamente la Argentina adoptará a los efectos de poder facilitar las inversiones americanas en Argentina”.

Respecto a los componentes específicos de intercambio de bienes, el dirigente aclaró que el alcance inmediato es acotado: “En materia de comercio tiene solo tres productos: básicamente una cuota de carne vacuna y después tubos con costura y sin costura, en la parte siderúrgica”.

Subrayó que, si bien la medida sobre la carne bovina “es importante”, el escenario para el resto del agro presenta desafíos ante la actual política exterior de Washington. “El agro argentino es exportador, por lo que no tendremos novedades de acceso al mercado americano frente a la política de la administración Trump”, dijo.

Desde el sector aseguraron que se continuará la gestión con las autoridades nacionales para profundizar los lazos comerciales: “Trabajaremos con el equipo negociador argentino para lograr a futuro beneficios exportadores reales”, resumió Idígoras.

A finales del mes pasado, el gobierno argentino repartió la cuota de las 20.000 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos. Del total distribuido, 19.000 toneladas fueron asignadas a la categoría Industria (frigoríficos), mientras que las 1000 toneladas restantes se repartieron entre los denominados Proyectos Conjuntos (asociaciones de productores y exportadores), según destacó la normativa firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

Destacan el valor de la carne argentina en el mundo Unica

Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que, en principio, al aumentar el cupo de carne que se puede exportar por parte de la Argentina siempre es relevante. “Por supuesto que es una buena noticia poder sacar al mundo los productos que hacemos, y tener mayor cantidad de mercados. Luego estaremos atentos a lo que suceda con la letra fina de ese acuerdo porque no lo conocemos, porque entendemos puede tener otros temas que seguramente tocarán al sector agropecuario o que tendrán incidencia en el sector”, acotó.

También recordó que, tal como estaba previsto en el marco general, el acuerdo podría incluir disposiciones vinculadas a la propiedad intelectual que impactan en la producción, el valor y el desarrollo de las semillas. “Por eso vamos a estar atentos y esperar a conocer la letra chica”, señaló.

Además, advirtió que aún no se conocen cuáles serán los aranceles que la Argentina eliminará para el ingreso de la mercadería estadounidense ni el impacto que esas podrían tener medidas sobre el sector.

El consorcio ABC felicitó al Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei y a los equipos negociadores del Ministerio de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto quienes tras dos años de intenso trabajo han conseguido una mejora significativa para el acceso de nuestras carnes bovinas al mercado de los Estados Unidos.

En esa línea, recordaron las exportaciones realizadas durante 2025, que duplicaron los valores históricos. “El volumen sujeto a preferencia arancelaria fue superado holgadamente por nuestras empresas exportadoras por lo que la ampliación de dicho contingente es una buena noticia para una industria que se encuentra frente a un contexto sumamente difícil debido a la reducción de la oferta ganadera, afectada por décadas de políticas adversas", apuntaron.

Antes de finalizar mencionaron que gracias a este acuerdo las empresas pondrán las fábricas a producir con el objetivo de lograr el cumplimiento de las 100.000 toneladas otorgadas por los Estados Unidos con aranceles preferenciales, que permitirán generar ingreso de divisas superiores a los 700 millones de dólares durante el año 2026.