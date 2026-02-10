Vacunos: altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, el inicio la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo un ingreso de 8099 animales, descargados de 233 camiones. Las ventas se realizaron con interés por parte de los operadores del abasto y de la industria local para los lotes especiales de novillos, vacas y haciendas livianas, mientras que la venta de los lotes generales resultó más trabajosa. El Índice General registró una suba respecto al viernes del 3,6%, de 3932,388 a 3790,905 pesos, mientras que el Índice Novillo perdió un 1,87%, de 4410,602 a 4328,293 pesos por kilo.

Los novillos, con 1220 cabezas, representaron el 15,13% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4850 con 475 con 491 kg; $4810 con 565 kg, y $4800 con 446 kg. Por las mejores vacas se pagó $4600 con 431 kg; $4500 con 504 kg, y $4000 con 480 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5170 con 332 kg; $5070 con 361 kg, y $5000 con 406 kg, y en vaquillonas, $5060 con 300 kg; $4850 con 355 kg, y $4400 con 414 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3790,905, mientras que el peso promedio general resultó de 438 kilos. El Índice Novillo quedó en $4328,293. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4328,298 El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4458,977. Detalle de venta: 1220 novillos; 2068 novillitos; 1876 vaquillonas; 2200 vacas; 427 conservas, y 273 toros. Base 15 cabezas.

El detalle de venta fue 1220 novillos; 2068 novillitos; 1876 vaquillonas; 2200 vacas; 427 conservas, y 273 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (203) Gómez de Álzaga nt. 64, 429 kg a $4750; 46, 423 a 4800; Isadelca vq. 15, 400 a 4350; 29, 367 a 4500. Asoc. de Coop. Argentinas: (119) A.C.A. nt. 15, 430 a 4910; 18, 407 a 4950; 17, 411 a 4990; 16, 406 a 5000; 34, 361 a 5070. Blanco Daniel y Cía. SA: (618) Casadei vq. 15, 361 a 4600; Don Eladio v. 33, 511 a 3400; Don Eladio n. 29, 583 a 3800; El Porvenir vq. 37, 417 a 4400; 37, 351 a 4700; Ferrero n. 28, 541 a 4200; Grupo D y V vq. 16, 414 a 4400; 44, 382 a 4600; Jáuregui y Morales n. 18, 441 a 4700; nt. 18, 398 a 4800; La Chumbada v. 15, 485 a 2800; Langueyu nt. 42, 411 a 4800; Los Sojales Servicios Agrop. vq. 22, 312 a 5000 Matteucci vq. 17, 421 a 2000; v. 17, 475 a 2800; Río Quiroga vq. 17, 338 a 4800; Sol de Mayo nt. 42, 436 a 4700; vq. 42, 377 a 4600; Todone vq. 63, 331 a 4900.

Brandemann Consignataria SRL: (140) Don Alfredo Agro nt. 21, 436 a 4400; 28, 404 a 4800; vq. 18, 337 a 4900; 37, 311 a 4950; Escuer n. 17, 565 a 4810. Campos y Ganados SA: (82) González Ferrón v. 23, 500 a 3300; La Reducción vq. 16, 400 a 2000. Casa Usandizaga SA: (83) Ganadera La Providencia nt. 20, 355 a 4900. Colombo y Colombo SA: (161) Allende vq. 15, 394 a 2300; v. 20, 442 a 2500; Huillin Hue v. 18, 482 a 2750; La Cassina nt. 24, 401 a 4800. Colombo y Magliano SA: (721) Agro Emprendimientos de Junín vq. 36, 332 a 4770; Rinaldi e Hijos vq. 19, 407 a 2420; 20, 409 a 2480; Amma vq. 18, 454 a 3980; 15, 374 a 4780; 15, 353 a 4860; Cosqui v. 16, 510 a 3150; Echeverría vq. 18, 313 a 5000; El Recado nt. 30, 448 a 4820; 35, 399 a 4900; González n. 18, 459 a 4700; 17, 476 a 4750; Grupo Bathis vq. 73, 353 a 4850; Lovizio vq. 30, 379 a 4750; Luciaga n. 16, 473 a 4250; Naudistar nt. 25, 412 a 4850; 18, 406 a 4900; Simón n. 15, 526 a 4050; vq. 23, 409 a 3800; Viejo Adolfos vq. 27, 365 a 4850; 19, 348 a 4890; Viejo Roble vq. 18, 307 a 4900. Consignataria Blanes SRL: (80) Culacciatti vq. 23, 387 a 4700; García vq. 40, 386 a 4700.

Consignataria Melicurá SA: (301) Estab. Los Manantiales vq. 17, 332 a 4500; Fonseca nt. 17, 403 a 4600; Fund. de Asist. San Luis Orione v. 27, 447 a 2700; 17, 529 a 3150; 16, 549 a 3300; Isenhofer v. 16, 439 a 2200; 15, 482 a 2500; 17, 481 a 2600; 16, 473 a 2700; María Teresa Sur vq. 30, 398 a 2600. Crespo y Rodríguez SA: (86) Estab. Tatay v. 22, 617 a 2300; 22, 657 a 2600. Dotras, Ganly SRL: (280) Albizu Hnos. n. 18, 460 a 4100; Est. La Dorita vq. 28, 498 a 2500; Ganadera Mapa n. 38, 468 a 4800; Gesi v. 29, 531 a 2800; Mayquen v. 28, 499 a 2300; Roffo n. 30, 590 a 3000; Sol Ganadera tr. 19, 477 a 4000. Ferias Agroazul SA: (45) Don Vicente nt. 22, 335 a 4300; vq. 15, 295 a 4250.

Gahan y Cía. SA: (116) Louge n. 35, 500 a 4200; Rosiere v. 21, 559 a 3550. Ganadera Salliqueló SA: (82) Gilardi v. 19, 459 a 3000. Gananor Pujol SA: (113) Alberto n. 16, 544 a 2500; Copica v. 23, 524 a 3450; 20, 480 a 4000; Vallenari n. 16, 553 a 2500. Goenaga Biaus SRL: (99) Garat Agropecuaria v. 28, 454 a 3000; Martínez nt. 17, 429 a 4000. Harrington y Lafuente SA: (129) Canziani vq. 15, 410 a 2200. Irey Izcurdia y Cía. SA: (92) Fasan Hnos. Agrop. vq. 15, 308 a 2260; Rebzda nt. 20, 296 a 4800. Iriarte Villanueva Enrique SA: (75) Braun nt. 21, 374 a 4800; Lanzillotta n. 36, 487 a 4700. Jáuregui Lorda SRL: (443) Baldi vq. 15, 361 a 4700; 25, 323 a 4920; Boucinha n. 32, 510 a 4200; Brienza v. 15, 450 a 2800; 30, 575 a 3200; 29, 563 a 3250; 31, 492 a 3450; Hansen v. 16, 555 a 3000; 19, 395 a 3350; Maitia nt. 23, 460 a 3400; 18, 407 a 3900; Rucanahuel nt. 54, 424 a 4950; Seis Alas v. 16, 460 a 3270; 16, 540 a 3450.

Lartirigoyen & Oromí SA: (137) Lacroze y O.Basualdo vq. 22, 418 a 1950; v. 16, 506 a 2200. Llorente-Durañona SA: (45) La Mary de Ferreiro nt. 30, 357 a 4300. Madelan SA: (270) Estancia Don Julio vq. 15, 360 a 4200; 20, 328 a 4900; Herrero nt. 20, 382 a 4770; 30, 348 a 4900; San Mariano n. 36, 483 a 4850; Soldati nt. 44, 420 a 4750. Martín G. Lalor SA: (143) Polo nt. 20, 400 a 3300; 18, 383 a 4000; Viofeed nt. 21, 344 a 5000; vq. 24, 298 a 5000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (234) Mendizábal vq. 16, 383 a 4000; 32, 341 a 4100; Arotcarena vq. 20, 353 a 4800; 60, 323 a 4900; 20, 292 a 5070; Campo Cuatro n. 25, 394 a 4410; La Magdalena vq. 15, 328 a 4870.

Monasterio Tattersall SA: (916) Agroganad. Santamaria e Hijos nt. 21, 471 a 4700; Agrop. San Simón nt. 43, 384 a 4700; Agrop. Syafa n. 36, 568 a 4810; Algarra Hnos. nt. 60, 410 a 4900; Bernal nt. 21, 383 a 4800; Capelo n. 16, 455 a 4200; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 29, 389 a 4900; Estab. Ganadero San Antonio v. 22, 520 a 3200; Estab. Sausalito nt. 44, 415 a 4750; Exportlan nt. 28, 440 a 4800; Fuster n. 16, 545 a 4150; Herrero nt. 36, 360 a 4850; Iglesias nt. 15, 461 a 4750; La Larga Vieja nt. 18, 326 a 4300; Mónaco vq. 18, 305 a 4950; Obarrio vq. 15, 330 a 4500; Pieczocha vq. 31, 358 a 4650. Pedro Genta y Cía. SA: (69) Oller vq. 29, 352 a 4650.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (902) Acopiadora de Granos v. 31, 474 a 2600; Agrop. La María Pilar v. 18, 481 a 1900; Estab. Maraju vq. 22, 324 a 4800; Estrada Agropecuaria n. 32, 496 a 4800; García nt. 15, 397 a 4900; 19, 382 a 5000; vq. 16, 330 a 4920; Gargiulo vq. 26, 416 a 4600; Ghergo nt. 17, 334 a 5150; 20, 332 a 5170; Klug v. 15, 431 a 2800; Lácteos Vidal nt. 24, 391 a 3000; Ledesma nt. 37, 361 a 4900; Monvale v. 15, 566 a 3000; vq. 18, 504 a 4500; Pemag vq. 20, 348 a 4820; 20, 320 a 4900; Regueira n. 36, 458 a 4730; 44, 477 a 4800; Ginocchio e Hijos vq. 21, 364 a 4800; 18, 319 a 4950; 31, 316 a 5000; San Mariano n. 36, 474 a 4850. Santamarina e Hijos SA: (36) Battistessa vq. 15, 356 a 2350. S. L. Ledesma y Cía. SA: (47) Elissondo Hnos. v. 32, 558 a 2800. Umc SA: (79) Anayak nt. 18, 415 a 4800; Garcías vq. 16, 275 a 4950. Wallace Hermanos SA: (196) Bernaudo nt. 17, 440 a 4200; 20, 415 a 4800; Establecimientos 8 de Mayo vq. 43, 419 a 2500; v. 31, 449 a 2800.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (27); Balcarce y Cía. SRL (33); Casa Massola SA (32); Consignataria Nieva y Cía. SA (6); Gogorza y Cía. SRL (24); Gregorio Aberasturi SRL (35); Hourcade Albelo y Cía. SA (36); Lanusse-Santillán y Cía. SA (55).