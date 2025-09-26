Vacunos: cierre de semana en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 8473 animales que hicieron un acumulado semanal de 18.615 animales, un 14,03% inferior a los 21.653 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda selectiva, los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad. El Índice General registró una baja respecto al martes del 3,77%, al pasar de 2887,492 a 2778,593 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 2,52%, tras variar de 3277,336 a 3194,603 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 2,22% en el General y un 2,63% en el Novillo frente a los 2718,235 y a los 3112,644 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 848 cabezas, representaron el 9,97% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3630 con 465 kg; $3620 con 453 y con 482 kg, y $3550 con 496, 505 y con 523 kg. Por las mejores vacas se pagó $3050 con 594 kg; $2860 con 554 kg, y $2850 con 478 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3700 con 371 kg; $3600 con 430 kg, y $3550 con 342 y con 354 kg, y en vaquillonas, $3650 con 329 kg; $3350 con 351 kg, y $3250 con 410 kg.

El detalle de venta fue 848 novillos; 1906 novillitos; 1954 vaquillonas; 2847 vacas; 554 conservas, y 392 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2778,593, mientras que el peso promedio general resultó de 429 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3194,603 con un promedio semanal de $3248,586. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3192,985 y el promedio semanal de $3247,988. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3205,421. Base 15 cabezas.

Aguirre Urreta Jorge SA: (24) Hosmann nt. 15, 435 kg a $2400. Asoc. de Coop. Argentinas: (102) Melamed n. 28, 456 a 3450. Blanco Daniel y Cía. SA: (381) Abaljer v. 34, 472 a 2730; Cinalli Hermanos n. 15, 501 a 3500; Dinagro nt. 26, 354 a 3550; vq. 26, 340 a 3350; Gayol nt. 17, 371 a 3700; vq. 28, 329 a 3650; Grupo D y V vq. 15, 351 a 3350; 34, 328 a 3550; Lecointre v. 30, 482 a 2800; Ocampo v. 36, 431 a 2650; Simiele vq. 26, 371 a 2200.

Casa Usandizaga SA: (117) Ganadera La Providencia vq. 17, 379 a 2100; Maillos vq. 16, 313 a 2100. Colombo y Colombo SA: (210) Don Benito del Lujan v. 21, 488 a 1900; Laici nt. 18, 420 a 3000; 21, 359 a 3100; Tambo Norte nt. 15, 392 a 2500. Colombo y Magliano SA: (642) Agrop. Los Grobitos vq. 138, 284 a 3500; 20, 274 a 3510; 18, 275 a 3530; Álvarez vq. 29, 369 a 2500; Cuatro Palos v. 23, 489 a 1800; 17, 472 a 1900; 60, 490 a 2000; Est. El Porvenir v. 16, 464 a 2200; Capecce vq. 32, 282 a 3350; Gallo vq. 18, 331 a 3400; 18, 326 a 3410; Lovizio vq. 15, 357 a 2950; 15, 348 a 3350; Saifica Inmobiliaria v. 15, 621 a 2000.

Consignataria Melicurá SA: (198) Garín v. 24, 500 a 2300; La Guarida del Zorro v. 15, 551 a 2600; Pastores v. 17, 490 a 3000; Sauce Chico vq. 19, 401 a 2800. Crespo y Rodríguez SA: (33) Molino Chacabuco v. 33, 527 a 2700. Dotras, Ganly SRL: (105) Gaviña vq. 16, 382 a 2250; 16, 361 a 2300; 16, 352 a 2700; La Dorita Est. v. 17, 574 a 1700. Ferias Agroazul SA: (59) Estab. El Quebrachal v. 20, 677 a 2450; Los Cinco Ases v. 15, 465 a 2400. Gahan y Cía. SA: (137) Campomar nt. 29, 436 a 3600; Hijos de Polero nt. 44, 406 a 3400. Gananor Pujol SA: (246) Aprile v. 24, 474 a 2700; Maeti Pecuaria vq. 22, 291 a 3500. Goenaga Biaus SRL: (139) Baldini vq. 25, 318 a 2800; Bogliano nt. 23, 409 a 2000; Castex nt. 23, 342 a 3400. Gogorza y Cía. SRL: (87) Balda nt. 16, 410 a 2900; Peiretti vq. 23, 309 a 2750. Harrington y Lafuente SA: (49) Grondona nt. 16, 383 a 3450. Irey Izcurdia y Cía. SA: (228) Argendani n. 15, 431 a 3290; Medrano v. 20, 470 a 2250; 15, 495 a 2400; Munich nt. 18, 320 a 3450; Rouquaud Hnas. n. 16, 473 a 3010; 17, 442 a 3070; nt. 15, 405 a 3000; 17, 429 a 3060; 15, 443 a 3070. Iriarte Villanueva Enrique SA: (71) Ascani vq. 22, 381 a 2600. Jáuregui Lorda SRL: (211) Baldi vq. 45, 299 a 3400; Fideicomiso Lasito tr. 21, 601 a 1700; Yeti nt. 38, 400 a 3400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (124) El Abati vq. 15, 311 a 2650; Magagnini nt. 15, 363 a 3400; Retiro Chico v. 15, 481 a 2700; San Pedro Villegas vq. 25, 413 a 2000. Lartirigoyen & Oromí SA: (211) Grana v. 18, 495 a 2400; Lartirigoyen v. 18, 491 a 2700; 17, 494 a 2800; Seis Cabezas v. 18, 500 a 2700. Llorente-Durañona SA: (170) Bormida v. 17, 459 a 2700; Caldentey v. 22, 446 a 2700; Robbiani n. 39, 510 a 2900. Madelan SA: (236) Cantarini nt. 15, 393 a 3460; Goti y Rocca v. 15, 449 a 2150; Jocarda v. 16, 475 a 2500; Las Marianas de Garre n. 17, 482 a 3120; 19, 465 a 3130; San Juan nt. 36, 365 a 3350; Váldes vq. 19, 362 a 3320. Martín G. Lalor SA: (424) Arata Queijeiro vq. 20, 359 a 2800; 20, 406 a 3020; Battaglia nt. 36, 432 a 3500; Comp. de Tierras Tecka nt. 50, 322 a 3500; Dorotea nt. 15, 535 a 2600; El Combate nt. 40, 318 a 3500; Dufour e Hijos v. 21, 440 a 2500; Polo nt. 24, 305 a 3000; vq. 23, 281 a 2900; Ramos nt. 31, 453 a 3620. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (412) Althabe nt. 26, 415 a 3300; Campo Cuatro nt. 46, 347 a 3450; vq. 30, 331 a 3300; 19, 320 a 3400; Cavallotto vq. 42, 305 a 1800; Lodos vq. 19, 292 a 3100.

Monasterio Tattersall SA: (1089) Barrios Barón vq. 38, 308 a 3450; 37, 279 a 3500; Cañada Perdida vq. 28, 361 a 2100; Cien Olmos nt. 29, 390 a 3400; De Nicolás vq. 24, 313 a 3300; 19, 260 a 3480; 27, 277 a 3500; El Llorón nt. 22, 344 a 2800; 42, 318 a 2900; El Norosal nt. 19, 389 a 3000; Est. La Carucha vq. 15, 351 a 2800; Fernández Prini v. 19, 583 a 2900; Fonseca nt. 15, 384 a 3380; Innovaciones Tecnológicas Agro v. 17, 488 a 2800; 16, 508 a 2850; Jaureguizar nt. 18, 364 a 3000; Lindor tr. 17, 607 a 2500; López vq. 17, 391 a 3250; 19, 352 a 3320; Pacho vq. 16, 338 a 3350; Scuri y Lhomy nt. 21, 494 a 3000; Eckert nt. 24, 332 a 3450. Pedro Genta y Cía. SA: (187) Bazterrica v. 15, 436 a 2500; Lambertini vq. 22, 418 a 2000; Lomendia v. 53, 490 a 2700; 17, 461 a 2750.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (646) Agro Cereal 9 de Julio nt. 22, 376 a 3450; Agrop. El Bayito v. 17, 467 a 2600; Albizu v. 37, 593 a 3050; Benedetti-Cerbino vq. 38, 410 a 3250; 52, 386 a 3300; Cabaña Mrm nt. 56, 383 a 3500; Campomar n. 15, 447 a 3600; nt. 26, 430 a 3600; Chiesino nt. 40, 419 a 3400; La Dorita Est. vq. 28, 353 a 2500; La Pintoresca n. 20, 370 a 3200; La Susana del Oeste nt. 18, 377 a 3400; 20, 335 a 3500; Montoya n. 38, 505 a 3550; Rancho Pe nt. 26, 391 a 3470. Santamarina e Hijos SA: (112) Hijos de Barreto v. 27, 520 a 2000. S. L. Ledesma y Cía. SA: (116) Canziani v. 24, 448 a 2800; Coya-Melu vq. 17, 424 a 2850; Gabastou nt. 15, 428 a 2800. Wallace Hermanos SA: (134) Rivolta e Hijos nt. 32, 365 a 2900; 40, 320 a 3000.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (36); Brandemann Consignataria SRL (25); Campos y Ganados SA (16); Casa Massola SA (53); Consignataria Nieva y Cía. SA (25); Ganadera Salliqueló SA (1); Nieva H. y Asociados SRL (41); Umc SA (14).