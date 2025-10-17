Vacunos: cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes, cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 8342 animales, que hicieron un acumulado semanal de 25.279 animales, un 74,92% mayor a los 14.452 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda activa, los operadores de compra ejercieron competencia por todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 0,46, al pasar de 2888,048 a 2901,340 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 2,91%, tras variar de 3189,917 a 3282,857 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 0,1% en el General y ganaron un 4,30% en el Novillo frente a los 2904,546 y a los 3147,484 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 811 cabezas, representaron el 9,75% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3660 con 479 y con 507 kg; $3600 con 446 y con 454 kg, y $3500 con 531 kg. Por las mejores vacas se pagó $3400 con 434 kg; $3200 con 470 kg, y $3150 con 516 kilos.

El detalle de venta fue n811 novillos; 2690 novillitos; 1660 vaquillonas; 2256 vacas; 469 conservas, y 429 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3700 con 365 kg; $3650 con 370 kg, y $3600 con 397 y con 398 kg, y en vaquillonas, $3650 con 293 kg; $3400 con 373 y con 377 kg, y $3370 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2901,340, mientras que el peso promedio general resultó de 432 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3282,857 con un promedio semanal de $3282,968. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3282,857 y el promedio semanal de $3282,978. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3257,723. Detalle de venta: 811 novillos; 2690 novillitos; 1660 vaquillonas; 2256 vacas; 469 conservas, y 429 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (181) Est. El Centinela n. 15, 517 kg a $3400; 21, 486 a 3450; Estancia Vallimanca nt. 25, 363 a 3400; 39, 343 a 3450; 16, 330 a 3500; Las Malvinas n. 34, 477 a 3500. Aguirre Urreta Jorge SA: (34) El Huaquen v. 20, 483 a 3000. Balcarce y Cía. SRL: (197) Ormia v. 17, 483 a 3000; vq. 15, 407 a 3100; Puntana nt. 41, 387 a 2500; 28, 398 a 2550; 47, 353 a 2600. Blanco Daniel y Cía. SA: (572) Abaljer v. 34, 520 a 3000; Campos n. 15, 531 a 3500; Da-Nes nt. 35, 411 a 3500; 20, 397 a 3600; 16, 365 a 3700; Grupo D y V vq. 32, 347 a 3400; Herrlein nt. 15, 371 a 3400; Langueyu nt. 42, 372 a 3500; Las Martinetas Agrop. nt. 40, 430 a 3450; Petisco n. 16, 433 a 3300; Piermattei vq. 20, 293 a 3650; Pitameglio n. 20, 443 a 3400; Sol de Mayo vq. 17, 365 a 3300. Brandemann Consignataria SRL: (85) Don Alfredo Agro tr. 18, 633 a 3000; v. 24, 516 a 3150.

Campos y Ganados SA: (43) Adamini nt. 15, 398 a 3600; 17, 370 a 3650. Casa Usandizaga SA: (187) Maccagno v. 16, 508 a 2050; Rangitata Explotaciones vq. 25, 420 a 2000. Colombo y Colombo SA: (104) Gutiérrez nt. 16, 380 a 3500; vq. 17, 268 a 3550. Colombo y Magliano SA: (742) Agrologistica Centro nt. 15, 430 a 3400; 15, 360 a 3550; Agrop. Los Grobitos nt. 19, 390 a 3370; 18, 340 a 3450; 28, 296 a 3470; 115, 301 a 3640; vq. 21, 305 a 3530; 33, 268 a 3570; Agrop. Tricol vq. 15, 340 a 3470; Campomar nt. 41, 437 a 3440; Cía. Central Pampeana n. 17, 504 a 3410; Díaz v. 16, 441 a 2600; 16, 501 a 2900; Gamajo v. 16, 486 a 2700; 20, 510 a 2850; 17, 435 a 3050; La Escampada nt. 26, 412 a 2950; vq. 19, 357 a 2900; Los Duraznillos v. 17, 482 a 3000; Vadillo vq. 16, 314 a 3460.

Consignataria Melicurá SA: (140) Grosso n. 36, 511 a 3650. Crespo y Rodríguez SA: (66) Basso Dastugue n. 16, 446 a 3600; Esain n. 15, 454 a 3600. Dotras, Ganly SRL: (148) Etchebehere n. 18, 503 a 2600; Gesi tr. 25, 723 a 2350; La Dorita Est. v. 25, 537 a 1800; Santa Rosa del Monte nt. 19, 398 a 3400; 17, 355 a 3500. Ferias Agroazul SA: (70) San Pedro Agrop. vq. 45, 316 a 3500. Gahan y Cía. SA: (219) Agropecuaria Gautan vq. 33, 410 a 2850; Arana n. 16, 458 a 2600; 16, 407 a 2750; Areco nt. 15, 367 a 3350; Land-Management nt. 19, 328 a 3550; Louge v. 32, 523 a 2200. Ganadera Salliqueló SA: (27) Baratza nt. 16, 388 a 2800. Gananor Pujol SA: (156) Jala La Juanita v. 17, 555 a 3070. Goenaga Biaus SRL: (39) Álvarez v. 15, 488 a 1750. Gogorza y Cía. SRL: (76) Lamas Kysilka Hnos.vq. 19, 410 a 1500. Harrington y Lafuente SA: (174) De Lusarreta nt. 24, 415 a 3000; vq. 21, 392 a 2800; Moro Hue vq. 27, 353 a 2900; 18, 325 a 3000. Jáuregui Lorda SRL: (134) Domizi vq. 19, 309 a 3400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (126) San Pedro Villegas vq. 17, 426 a 2000; Vansinima v. 15, 597 a 2300. Lartirigoyen & Oromí SA: (95) Ereda vq. 19, 277 a 3000; Loma Larga vq. 25, 348 a 3400. Llorente-Durañona SA: (125) Bormida v. 34, 452 a 2800; Tumini nt. 25, 395 a 3000; 16, 423 a 3200; vq. 16, 406 a 2100. Madelan SA: (308) Auca Loo v. 15, 719 a 2650; Bustamante nt. 19, 430 a 3320; Estable. Agrop. Don Carlos nt. 42, 375 a 3450; Exportlan v. 32, 458 a 2850. Martín G. Lalor SA: (262) Comp. de Tierras Tecka nt. 26, 350 a 3580; 51, 335 a 3600; Echenique vq. 20, 265 a 3400; Otamendi nt. 15, 418 a 3370; 23, 381 a 3400. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (553) Chispala vq. 20, 325 a 3420; 20, 306 a 3500; Ganad. Verdes Pampas n. 16, 507 a 3660; nt. 15, 479 a 3660; Larrauri v. 35, 467 a 2700; Lodos vq. 16, 330 a 3100; 17, 315 a 3120; 17, 280 a 3200; Mendiondo vq. 17, 303 a 3450; Mic Agropecuaria vq. 21, 364 a 3050; 22, 338 a 3140; Saavedra v. 30, 430 a 2600; Sebant n. 15, 399 a 3300; nt. 15, 368 a 3360.

Monasterio Tattersall SA: (665) Agrop. Don Lalo nt. 44, 360 a 2800; 30, 346 a 3000; Aseguinolaza vq. 22, 335 a 3350; Olindo n. 37, 484 a 3550; Estancias V.P. vq. 17, 359 a 3260; Feiba nt. 17, 410 a 3420; Figueroa nt. 15, 405 a 3450; La Larga Vieja nt. 16, 375 a 2830; López vq. 16, 346 a 3400; Menazzi n. 15, 587 a 2950; 21, 510 a 3000. Pedro Genta y Cía. SA: (108) Espósito tr. 19, 305 a 1800; Los Siete Ombúes nt. 30, 359 a 3500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cia. SA: (947) Agrop. El Nahuel vq. 32, 434 a 3400; Benedetti-Cerbino nt. 42, 402 a 3470; Campomar n. 41, 440 a 3500; Delfinagro vq. 18, 496 a 2600; Est. La Carmen de los Toldos v. 27, 461 a 3050; Jáuregui nt. 15, 379 a 3650; 29, 358 a 3720; Kuphal vq. 15, 341 a 3300; La Dorita Est. v. 15, 591 a 1900; La Manea v. 35, 521 a 2500; La Rosenda nt. 17, 341 a 3500; vq. 15, 308 a 3400; Parcela v. 27, 587 a 3100; Posavina n. 105, 496 a 3570; Puntana nt. 81, 415 a 2550; 64, 392 a 2800; Rancho Pe vq. 18, 470 a 3200; Ternasky nt. 18, 390 a 3350; 18, 377 a 3400; vq. 16, 334 a 3300. Santamarina e Hijos SA: (159) Don Fermín v. 36, 468 a 3000; Santamarina v. 27, 500 a 2900. Wallace Hermanos SA: (177) Agrop. Los Ombúes v. 20, 510 a 2700; Munarriz vq. 46, 356 a 3000; Nuñez Fre n. 33, 563 a 3050; 22, 483 a 3100.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (61); Brazzola y Cía. SRL (53); Gregorio Aberasturi SRL (38); Heguy Hnos. y Cía. SA (31); Hourcade Albelo y Cía. SA (29); Irey Izcurdia y Cía. SA (28); Iriarte Villanueva Enrique SA (71); Nieva H. y Asociados SRL (7); Umc SA (45).