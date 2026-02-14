Vacunos: cierre de semana positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 4651 animales que hicieron un acumulado semanal de 19.371 animales, un 3,53% menor a los 20.079 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda activa y los operadores de compra ejercieron competencia por todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 5,77, al pasar de 3648,718 a 3859,130 pesos, mientras que el Índice Novillo ganó un 2,80%, tras variar de 4361,253 a 4483,605 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 1,86% en el General y ganaron un 1,65% en el Novillo frente a los 3932,388 y a los 4410,602 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 659 cabezas, representaron el 13,94% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4870 con 696 kg; $4850 con 445, 451 y con 487 kg, y $4800 con 513 kg. Por las mejores vacas se pagó $4800 con 435 kg; $4700 con 451 kg, y $3600 con 516 kilos.

El detalle de venta fue 659 novillos; 1223 novillitos; 1294 vaquillonas; 1059 vacas; 400 conservas, y 93 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 328 kg; $5300 con 370 kg, y $5220 con 408 kg, y en vaquillonas, $5500 con 315 kg; $5200 con 369 kg, y $4800 con 391 y con 396 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3859,130, mientras que el peso promedio general resultó de 418 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4483,605 con un promedio semanal de $4374,792. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4483,608 y el promedio semanal de $4374,802. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4598,735. Detalle de venta: 659 novillos; 1223 novillitos; 1294 vaquillonas; 1059 vacas; 400 conservas, y 93 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (402) Apagren nt. 23, 376 kg a $4800; vq. 19, 319 a 4900; El Mate Agropecuaria vq. 24, 335 a 2000; 28, 365 a 2050; 14, 390 a 2200; El Pajonal vq. 120, 326 a 5000; 15, 296 a 5100; Trama e Hijos v. 12, 509 a 3200; Est. El Centinela nt. 19, 443 a 4200; La Leyenda nt. 13, 405 a 4950; 12, 366 a 5000; Las Malvinas nt. 19, 448 a 4200. Blanco Daniel y Cía. SA: (307) Aldabe nt. 20, 412 a 4900; Araneo vq. 34, 341 a 5250; Giménez vq. 12, 318 a 5000; Grupo D y V nt. 25, 464 a 4500; vq. 33, 396 a 4800; Jáuregui y Morales nt. 20, 403 a 5000; La Palencia Agrop. n. 16, 441 a 4800; Mi Flor nt. 24, 380 a 4850; Minujin nt. 12, 413 a 5000; Piermattei nt. 23, 404 a 5000. Brandemann Consignataria SRL: (76) Heker n. 23, 432 a 4650; La Susana vq. 13, 395 a 2100. Casa Massola SA: (79) Lena n. 13, 396 a 3600; 36, 370 a 3900; v. 14, 640 a 3000. Casa Usandizaga SA: (74) Est. El Jabalí vq. 22, 420 a 2100.

Colombo y Colombo SA: (93) Est. San Sebastián vq. 14, 362 a 4300; La Cruz Agro n. 41, 440 a 4700. Colombo y Magliano SA: (265) C y B nt. 25, 418 a 4750; v. 28, 481 a 2600; El Recado n. 16, 443 a 4400; nt. 33, 399 a 5100; Establecimiento Maraljo nt. 31, 347 a 5100; 12, 321 a 5150; Matilla nt. 23, 340 a 4500; 14, 370 a 5000. Consignataria Blanes SRL: (81) García vq. 41, 366 a 4900; Mlg vq. 20, 418 a 4200; 20, 405 a 4250. Consignataria Melicurá SA: (86) El Broquel nt. 60, 343 a 4200; 18, 349 a 4250. Consignataria Nieva y Cía. SA: (29) González vq. 13, 481 a 2600. Crespo y Rodríguez SA: (46) Gregorio vq. 15, 371 a 4950; 16, 343 a 5050; 15, 305 a 5200.

Gahan y Cía. SA: (85) Campagnolle n. 12, 445 a 4450; 13, 483 a 4480; 13, 469 a 4750; Campomar vq. 17, 366 a 4900; 17, 337 a 5000; 13, 321 a 5100. Goenaga Biaus SRL: (71) Castex vq. 13, 429 a 2400; Layus nt. 14, 373 a 3300; 14, 400 a 3400. Gogorza y Cía. SRL: (31) Mym Alonso Consignataria vq. 20, 346 a 2300. Harrington y Lafuente SA: (157) Campomar n. 38, 483 a 4700; Sarasola v. 14, 570 a 2900; 15, 540 a 3000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (34) Heguy v. 15, 433 a 2400; 16, 453 a 2500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (140) Hourcade v. 13, 470 a 2270; Parissia nt. 13, 415 a 5000; vq. 17, 329 a 5150; 14, 324 a 5200. Iriarte Villanueva Enrique SA: (35) Beheran Sarciat v. 15, 472 a 2000; 14, 446 a 2200. Jáuregui Lorda SRL: (112) Domizi nt. 18, 395 a 5050; 12, 370 a 5300; vq. 25, 322 a 5100.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (65) Calles nt. 25, 290 a 4200. Lartirigoyen & Oromí SA: (35) Guarda Pampa vq. 35, 371 a 2000. Llorente-Durañona SA: (81) Courreges n. 29, 458 a 4650; Inchauspe n. 26, 446 a 4750. Madelan SA: (225) Don Ricardo de Seppe v. 17, 560 a 3350; 17, 471 a 3500; Los Barones v. 15, 555 a 2000; Trumil nt. 17, 415 a 5050; 18, 385 a 5100. Martín G. Lalor SA: (57) Ferro vq. 12, 345 a 4000; 25, 325 a 4100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (153) Campo Cuatro vq. 15, 414 a 2100; v. 12, 466 a 2600; La Fe nt. 24, 409 a 5000; vq. 22, 330 a 5050.

Monasterio Tattersall SA: (607) 16 de Enero nt. 12, 451 a 4850; 15, 428 a 4900; Agrop. San Diego vq. 14, 403 a 4000; 17, 427 a 4450; 12, 379 a 4700; Agrop. Syafa n. 15, 580 a 4720; 13, 513 a 4800; Campomax nt. 14, 426 a 4300; 14, 402 a 4400; Golindo n. 12, 492 a 4650; Diez nt. 15, 430 a 4850; 15, 398 a 5000; Gamo nt. 20, 429 a 4900; 15, 408 a 5220; 20, 384 a 5270; García nt. 33, 387 a 4200; Granogam nt. 12, 410 a 5000; Juasi Hermanos nt. 13, 432 a 4750; Pérez vq. 20, 325 a 5200; 12, 316 a 5270; San José de Galli v. 12, 466 a 2000; vq. 12, 415 a 2400; Sillero vq. 35, 280 a 5300. Nieva H. y Asociados SRL: (27) Rodríguez vq. 14, 411 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (382) Agro Cereal 9 de Julio nt. 13, 349 a 5200; 34, 334 a 5250; Don Benjamín vq. 13, 447 a 4300; Estrada Agropecuaria n. 23, 467 a 4700; Ferias del Norte vq. 19, 345 a 5000; 40, 320 a 5150; Gaztambide nt. 12, 424 a 4920; 17, 394 a 5170; vq. 23, 310 a 5050; Regueira n. 80, 483 a 4850; Tapalgro vq. 32, 435 a 4800. Santamarina e Hijos SA: (33) Las Invernadas del Oeste vq. 15, 425 a 2100. Wallace Hermanos SA: (80) Gallarato nt. 14, 392 a 5000; vq. 18, 390 a 4800; Nicolaus n. 24, 693 a 3400.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (23); Balcarce y Cía. SRL (11); Campos y Ganados SA (34); Ganadera Salliqueló SA (43); Gregorio Aberasturi SRL (20); Hourcade Albelo y Cía. SA (39); Umc SA (29).