Vacunos: cierre de semana positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6651 animales que hicieron un acumulado semanal de 24.485 animales, un 11,2% mayor a los 22.019 de la semana anterior.

Las ventas tuvieron demanda activa y los operadores de compra ejercieron competencia por todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 4,06%, de 3216,418 a 3347,102 pesos. En tanto, el Índice Novillo ganó un 0,03%, de 3805,363 a 3806,589 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 1,91% en el General y un 3,89% en el Novillo frente a los 3284,273 y a los 3663,960 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1130 cabezas, representaron el 17,03% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4300 con 530 kg; $4250 por 4 lotes de 451 a 503 kg, y $4200 con 509 y con 533 kg. Por las mejores vacas se pagó $3800 con 446 kg; $3600 con 495 kg y $3470 con 560 kilos.

El detalle de venta fue 1130 novillos; 1734 novillitos; 1485 vaquillonas; 1870 vacas; 166 conservas; y 250 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4300 con 380 y con 394 kg; $4200 con 345, 346 y con 359 kg, y $4100 con 397 kg, y en vaquillonas, $4360 con 256 kg; $4100 con 323 kg, y $3970 con 368 kg.

El Índice General del Mercado Agroganadero fue de $347,102, mientras que el peso promedio general resultó de 438 kilos. El Índice Novillo quedó en $3806,589, con un promedio semanal de $3877,880.

En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3806,590 y el promedio semanal de $3806,905. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3817,221. Detalle de venta: 1130 novillos; 1734 novillitos; 1485 vaquillonas; 1870 vacas; 166 conservas; y 250 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (42) Los Cuatro Talas v. 15, 441 kg a $2900. Aguirre Urreta Jorge SA: (20) Rocarial v. 12, 452 a 2100. Balcarce y Cía. SRL: (52) Suc. Ballester n. 14, 447 a 3700; nt. 26, 390 a 3000; 12, 445 a 3700. Blanco Daniel y Cía. SA: (253) Casadei vq. 15, 365 a 3800; Lopepe v. 22, 516 a 3050; Maisonnave vq. 12, 409 a 3500; Mi Tata nt. 16, 349 a 4000; vq. 15, 304 a 3900; Minujin nt. 17, 359 a 4200; Rizzi n. 32, 529 a 4300; Rufach nt. 33, 404 a 4100; Sol de Mayo vq. 16, 414 a 3700; 32, 368 a 3800. Brandemann Consignataria SRL: (130) La Unión de Schachenmayr v. 32, 495 a 2900; 14, 530 a 3050; 25, 565 a 3150; López v. 12, 532 a 3050; 12, 535 a 3150. Brazzola y Cía. SRL: (83) Gutiérrez n. 12, 436 a 4000; Pilade Quinto Rossi vq. 33, 347 a 1900.

Casa Usandizaga SA: (74) Est. El Jabalí v. 12, 486 a 2300. Colombo y Colombo SA: (140) Gutiérrez nt. 15, 296 a 3800; Laguna El Ñandú v. 32, 593 a 3200. Colombo y Magliano SA: (644) Bellamar Estancias v. 19, 475 a 2640; Bottaro Hermanos v. 14, 504 a 2530; Clovis Argentina nt. 48, 431 a 4170; vq. 22, 478 a 3900; 13, 386 a 3930; 15, 378 a 3950; Colombo y Magliano vq. 15, 292 a 3300; 18, 296 a 3350; El Recado vq. 15, 366 a 4000; 18, 311 a 4150; 12, 315 a 4190; Establecimiento Maraljo nt. 24, 370 a 4150; 31, 350 a 4200; vq. 19, 301 a 4100; 18, 324 a 4120; Gesilex Agrop. nt. 17, 406 a 3980; Golpe de Agua nt. 24, 301 a 3500; González v. 15, 582 a 3100; 25, 534 a 3200; La Arequipeña nt. 15, 394 a 4100; 27, 371 a 4170; Odello nt. 16, 414 a 3980; Soproga vq. 26, 407 a 2600; v. 18, 461 a 2650.

Crespo y Rodríguez SA: (36) Waratah vq. 13, 370 a 3100; 12, 341 a 3200. Dotras, Ganly SRL: (62) Casaca Verde vq. 13, 420 a 2500. Ferias Agroazul SA: (106) Casa Alarcia vq. 15, 387 a 3800; 29, 378 a 3900; Juan Pedro vq. 13, 390 a 3300; Siri nt. 28, 434 a 4015. Gahan y Cía. SA: (146) Campomar n. 29, 462 a 4000; 12, 433 a 4100; Hijos de Polero nt. 12, 365 a 4000; La Romelina v. 15, 450 a 2500. Gananor Pujol SA: (168) La Maturraca nt. 12, 317 a 3400; Las Víboras nt. 21, 433 a 4150; vq. 23, 280 a 3800; Vicampo nt. 38, 342 a 4250. Goenaga Biaus SRL: (145) Baldini nt. 13, 366 a 4050; vq. 20, 343 a 3300; Santopaolo n. 15, 431 a 3350; 13, 445 a 3550; nt. 14, 416 a 3350; Tala v. 15, 524 a 2500; 12, 485 a 2550; vq. 13, 411 a 3000. Gregorio Aberasturi SRL: (34) Baptista vq. 18, 312 a 3400. Harrington y Lafuente SA: (43) Grondona nt. 42, 408 a 4100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (51) Rebzda nt. 12, 299 a 3900. Iriarte Villanueva Enrique SA: (109) Lanzillotta nt. 22, 411 a 4100; Savio n. 13, 503 a 3700; vq. 28, 401 a 3500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (118) Agropecuria La Serranita nt. 27, 399 a 3000; Roos v. 30, 523 a 3150; Zabala nt. 44, 423 a 3300. Lartirigoyen & Oromí SA: (50) F.I.C.A. vq. 42, 364 a 3950. Llorente-Durañona SA: (58) Toscano vq. 19, 367 a 3300; 14, 319 a 3400. Madelan SA: (318) Agrop. Sudoeste v. 16, 550 a 2100; Ciampoli v. 19, 575 a 2140; Don Ricardo de Seppe v. 18, 470 a 2900; 17, 544 a 3150; Ibarra Vega v. 27, 492 a 3000; 15, 555 a 3050; Isacar nt. 15, 410 a 3400; vq. 16, 380 a 3500; Los Cardales v. 17, 472 a 3100; San Mariano n. 39, 451 a 4250. Martín G. Lalor SA: (328) Campomar n. 41, 460 a 4100; Comp. de Tierras Tecka nt. 37, 352 a 4100; Echenique nt. 14, 359 a 4150; 12, 345 a 4200; vq. 18, 280 a 4100; El Brinco v. 14, 532 a 3100; El Combate vq. 14, 413 a 2800; v. 16, 483 a 3000; Errecarret v. 19, 545 a 3050; Etchegoyen nt. 12, 391 a 4100; Tica v. 23, 462 a 2700. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (253) Mendizábal vq. 19, 332 a 3450; 19, 315 a 3500; Agropecuaria Mara vq. 14, 371 a 1800; El Linyera nt. 15, 380 a 3680; 15, 352 a 3700; 18, 336 a 3750; Estab. La Juanita nt. 13, 388 a 3600; Estancia El Juncal nt. 13, 367 a 4000; 16, 342 a 4040; Ganad. Verdes Pampas vq. 15, 382 a 3900; 15, 366 a 3920.

Monasterio Tattersall SA: (509) Agropecuaria Santa Celia vq. 30, 388 a 3900; 37, 354 a 3950; Carone Barberi vq. 12, 335 a 3950; Eegana nt. 14, 382 a 3500; El Llorón nt. 23, 358 a 3550; 51, 338 a 3500; Ercom vq. 23, 294 a 4240; García v. 14, 478 a 3000; Lazzaro nt. 12, 363 a 3650; Manfredini nt. 23, 415 a 3600; v. 15, 487 a 2500; Monasterio Tattersall vq. 12, 256 a 4360; Pardo vq. 12, 368 a 2300; Salentinos v. 19, 578 a 2200; 17, 678 a 2500; Tiberio vq. 12, 371 a 1800. Nieva H. y Asociados SRL: (18) Meloni Hermanos nt. 15, 388 a 4100. Pedro Genta y Cía. SA: (137) Jovanovic n. 17, 469 a 3950; Lomendia nt. 12, 339 a 4250; v. 31, 529 a 3200; vq. 18, 343 a 4050; 24, 318 a 4100; Zubieta Hnos. v. 12, 686 a 1850; Zubieta v. 14, 578 a 1700.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (673) Barnetche vq. 20, 368 a 3970; 38, 326 a 4100; Cabaña Mrm nt. 31, 360 a 4150; Delfinagro vq. 13, 447 a 3800; 26, 383 a 3950; Estab. Maraju vq. 29, 341 a 3300; Finlar vq. 15, 435 a 3750; 57, 386 a 3850; Las Mozuelas n. 24, 489 a 4100; Mendivil v. 18, 484 a 3250; Perearnau Esnaola n. 37, 456 a 4220; Posavina n. 12, 488 a 4050; Regueira n. 80, 515 a 4200; San Mariano n. 40, 454 a 4250; Suc. Ballester n. 67, 486 a 3200; nt. 15, 425 a 3200; Tres “T” v. 33, 555 a 3470. Santamarina e Hijos SA: (167) Arabare nt. 57, 423 a 3600; Battistessa vq. 13, 345 a 2300; Las Invernadas del Oeste nt. 70, 380 a 3300. Wallace Hermanos SA: (219) Berciano nt. 46, 417 a 4100; Cooperativa Agrícola Ganadera n. 36, 493 a 4250; La Sara nt. 25, 387 a 4100; 49, 347 a 4150; vq. 12, 346 a 3950; Munarriz vq. 28, 380 a 3350; 16, 335 a 3450.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (8); Casa Massola SA (80); Consignataria Blanes SRL (34); Consignataria Melicurá SA (76); Gogorza y Cía. SRL (13); Heguy Hnos. y Cía. SA (9); Hourcade Albelo y Cía. SA (30); Jáuregui Lorda SRL (57); Umc SA (10).