Vacunos: comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 8744 animales descargados de 219 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias, en especial para los novillos. El Índice General tuvo una suba respecto al miércoles del 4,74%, al pasar de 2904,546 a 3042,393 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 5,36%, tras variar de 3147,484 a 3316,260 pesos por kilo.

Los novillos, con 1033 cabezas, representaron el 11,83% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3660 con 443 y con 476 kg; $3600 con 443 y con 510 kg, y $3550 con 463, 471 y con 555 kg. Por las mejores vacas se pagó $3270 con 443 kg; $3000 con 494 kg, y $2900 con 543 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3750 con 300 kg; $3670 con 368 y con 412 kg, y $3650 con 381 kg, y en vaquillonas, $3640 con 320 kg; $3540 con 373 kg, y $2900 con 543 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3042,393, mientras que el peso promedio general resultó de 415 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3316,260. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3316,268. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3373,947.Detalle de venta: 1033 novillos; 2067 novillitos; 2735 vaquillonas; 2416 vacas; 218 conservas, y 262 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (144) Gómez de Álzaga v. 48, 495 kg a $2900; Piche nt. 30, 378 a 3200. Asoc. de Coop. Argentinas: (186) A.C.A. nt. 19, 392 a 3570; 77, 393 a 3600; 19, 383 a 3640; Lombardi vq. 16, 365 a 3450; Melamed n. 16, 467 a 3550.

Balcarce y Cía. SRL: (70) Dosoles n. 15, 504 a 2550. Blanco Daniel y Cía. SA: (759) Agropecuaria Las Marías nt. 21, 345 a 3700; v. 24, 503 a 2800; vq. 26, 345 a 3500; 20, 320 a 3640; Anton n. 36, 538 a 3450; Boucinha v. 19, 486 a 2750; Dinagro nt. 24, 380 a 3500; vq. 21, 349 a 3400; Ambrosino e Hijos vq. 70, 354 a 3400; Ferrero v. 39, 496 a 2850; Grinovero vq. 15, 307 a 3500; Grupo D y V n. 15, 442 a 3500; nt. 15, 438 a 3500; 30, 403 a 3600; Mi Tata nt. 23, 330 a 3500; vq. 47, 303 a 3500; Pittameglio nt. 70, 378 a 3600; Todone vq. 33, 306 a 3500. Brandemann Consignataria SRL: (118) Ballester nt. 22, 364 a 3600; 15, 320 a 3620; El Mate de Ameghino nt. 20, 390 a 3250; 20, 338 a 3650.

Campos y Ganados SA: (56) Establecimiento de Cero nt. 18, 359 a 3600. Casa Massola SA: (110) Lena vq. 108, 328 a 3000. Casa Usandizaga SA: (166) Fenoglio vq. 15, 330 a 2000; Maillos v. 15, 471 a 2800. Colombo y Colombo SA: (175) Faromon Arrecifes vq. 16, 297 a 3500; Permigeat vq. 16, 375 a 2100; Santa Maura Sur v. 35, 462 a 2700. Colombo y Magliano SA: (825) Berisso vq. 20, 292 a 2500; Bravo nt. 19, 375 a 3350; 19, 329 a 3720; 45, 309 a 3750; Butynski vq. 19, 386 a 3000; 51, 348 a 3570; Cimero vq. 20, 286 a 3360; 48, 310 a 3600; 17, 286 a 3650; Duvillard Hnos. vq. 29, 328 a 3530; 21, 305 a 3650; El Recado vq. 32, 411 a 3230; 29, 464 a 3440; 17, 401 a 3510; Gargiulo vq. 19, 433 a 2280; Inda vq. 21, 325 a 3450; Los Hermanos vq. 20, 332 a 3540; Los López nt. 17, 397 a 3560; Nazar Anchorena vq. 37, 286 a 3500; Pastos y Forrajes vq. 16, 424 a 2400; Ripa vq. 17, 416 a 2570; v. 17, 442 a 2600. Consignataria Blanes SRL: (129) Baraybar v. 17, 447 a 2800; García vq. 46, 338 a 3500; Pedelaborde n. 29, 480 a 2900. Consignataria Melicurá SA: (421) Ant. Est. Don Roberto v. 22, 568 a 2900; Estab. Los Manantiales nt. 21, 412 a 3600; 21, 381 a 3650; Fund. de Asist. San Luis Orione nt. 18, 360 a 3650; 27, 331 a 3700; Kusayu nt. 17, 406 a 3600; María Teresa Sur nt. 21, 353 a 2400; Migueltorena vq. 15, 336 a 3500; Pastores nt. 20, 420 a 3600; 22, 388 a 3650; Peñarranda v. 25, 560 a 2860; Puesto del Oeste n. 40, 460 a 3660; vq. 32, 321 a 3600.

Dotras, Ganly SRL: (151) Ganly Agropecuaria vq. 19, 424 a 2850; 18, 391 a 2900; 19, 393 a 3400; Los Bretes vq. 17, 410 a 1950; Salvadori nt. 16, 400 a 3550. Ferias Agroazul SA: (95) Casa Alarcia nt. 34, 463 a 3550.Gahan y Cía. SA: (111) Agro de Souza vq. 64, 351 a 2900; El Silencio v. 19, 489 a 2100; 15, 541 a 2500. Ganadera Salliqueló SA: (114) Fossati nt. 30, 392 a 2900; Pollio n. 24, 465 a 3550; Pollio J. n. 24, 448 a 3550; Pollio M. n. 24, 457 a 3550. Gananor Pujol SA: (169) Dasso v. 20, 585 a 2280; El Gaucho vq. 26, 418 a 2400; Luro nt. 30, 350 a 3600; Numael nt. 17, 388 a 3550. Goenaga Biaus SRL: (42) Asoc. Latina de Export. nt. 23, 388 a 2800. Gogorza y Cía. SRL: (76) Gran Trébol n. 44, 502 a 3300; v. 28, 494 a 3000.

Harrington y Lafuente SA: (82) Castells v. 22, 475 a 2700; Mammoliti v. 25, 602 a 2900. Irey Izcurdia y Cía. SA: (433) Berdia n. 30, 672 a 3450; Biofeeds Argentina nt. 25, 401 a 3100; El Carpincho Ganadera n. 21, 455 a 3500; El Nandubay Negocios Ganaderos v. 31, 513 a 2400; Fernández vq. 16, 315 a 3520; Parissia vq. 21, 333 a 3550; 31, 305 a 3600; Rodríguez nt. 20, 333 a 3600. Iriarte Villanueva Enrique SA: (110) Butynski n. 23, 490 a 3300; Campos n. 16, 488 a 3550; El Pozo v. 17, 485 a 1900. Jáuregui Lorda SRL: (262) Agrop. La Criolla nt. 19, 390 a 3500; 21, 332 a 3600; Agrop. Los Pinares vq. 17, 340 a 3500; 28, 318 a 3550; Apraiz v. 28, 556 a 2940; Cardo Castilla vq. 15, 278 a 3000; Ciurlandi v. 17, 525 a 2950; 15, 465 a 3000; Cuatro Palos vq. 22, 340 a 2300; v. 16, 446 a 2800.

El Mercado Agroganadero (MAG) MAG

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (95) Doble R. vq. 18, 317 a 2750; La Prosperidad v. 17, 522 a 2300; Magagnini nt. 16, 348 a 2800; Zucca nt. 23, 370 a 2800. Lartirigoyen & Oromí SA: (209) Campo y Producción n. 15, 510 a 3600; Marotta v. 17, 449 a 2500; Palau Hnos. n. 19, 443 a 3600; Sastre Inchauspe v. 16, 443 a 2400; Sgarbossa nt. 16, 300 a 3750; vq. 20, 316 a 3600; 22, 297 a 3650. Llorente-Durañona SA: (46) Cabaña Don Tomás nt. 44, 404 a 3600.Madelan SA: (172) Echemina v. 16, 453 a 2350; Gallo vq. 33, 338 a 3050; 17, 302 a 3150; Apphatie v. 16, 560 a 2300. Martín G. Lalor SA: (159) Cacchiarelli nt. 17, 379 a 3600; Ramos n. 21, 487 a 3500; Merce nt. 18, 368 a 3670; Minetti n. 21, 456 a 3500; nt. 18, 429 a 3500. Mendizabal A. J. y Cía. SA: (131) Arotcarena v. 15, 449 a 2700. Monasterio Tattersall SA: (1370) Agrop. La Criolla vq. 23, 296 a 3600; Algarra Hnos. vq. 43, 324 a 3600; 107, 304 a 3700; Bernal vq. 29, 321 a 3500; 31, 323 a 3600; Campomax v. 21, 430 a 2100; 15, 478 a 2300; 17, 480 a 2500; 36, 539 a 2700; 40, 556 a 2800; De Nicolás nt. 15, 313 a 3700; vq. 18, 305 a 3570; 32, 278 a 3600; Díaz nt. 24, 423 a 3400; Ercom nt. 26, 361 a 3600; Estab. Ganadero San Antonio v. 18, 460 a 2700; La Isgra nt. 30, 392 a 3650; Lizzano vq. 22, 288 a 3650; María del Carmen n. 27, 510 a 3100; Mónaco vq. 16, 317 a 3550; 29, 298 a 3580; 15, 297 a 3600; Philipa nt. 28, 397 a 3600; 39, 374 a 3650; vq. 20, 306 a 3580; 64, 295 a 3600; Ponto vq. 18, 317 a 3550; 15, 271 a 3600; 17, 290 a 3620; San José de Galli vq. 24, 275 a 3600; 36, 275 a 3620; Trueba vq. 47, 313 a 3100; Valle vq. 18, 300 a 3550.

Nieva H. y Asociados SRL: (157) Agrop. La Aguada nt. 31, 401 a 3550; Mogni vq. 50, 346 a 3500; Rodríguez vq. 18, 379 a 2350. Pedro Genta y Cía. SA: (72) Cosufi tr. 20, 753 a 2700.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (779) Aristizábal v. 36, 463 a 3100; Barnetche v. 17, 486 a 2700; Benedetti-Cerbino n. 15, 455 a 3600; nt. 38, 412 a 3600; vq. 19, 372 a 3500; 16, 360 a 3520; Chiesino n. 18, 448 a 3550; nt. 18, 429 a 3550; El Bornizo v. 31, 494 a 2350; 15, 475 a 2400; vq. 24, 408 a 2700; Fortín Quieto v. 18, 553 a 2970; Hue Malal nt. 33, 325 a 3200; Iruanyak nt. 52, 415 a 3600; 18, 397 a 3650; 39, 390 a 3700; 17, 397 a 3750; vq. 18, 352 a 3500; 55, 329 a 3600; Los Novillos vq. 17, 257 a 3600; Monvale n. 114, 509 a 3100; v. 22, 538 a 3150.

Wallace Hermanos SA: (59) Messler n. 21, 505 a 3000.Otras consignaciones: Crespo y Rodríguez SA (68); Santamarina e Hijos SA (66); S. L. Ledesma y Cía. SA: (35).