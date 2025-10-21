Vacunos: comienzo de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, se inició la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 10.537 animales, descargados de 287 camiones. Las ventas se realizaron con interés por parte de los operadores del abasto y de la industria local para los lotes especiales de novillos, vacas y haciendas livianas, mientras que la venta de los lotes generales resultó más trabajosa.

El Índice General registró una suba respecto al viernes del 0,89%, al pasar de 2901,340 a 2927,156 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 4,25%, tras variar de 3282,857 a 3143,466 pesos por kilo.

Los novillos, con 967 cabezas, representaron el 9,14% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3670 con 490, 512 y con 550 kg; $3570 con 448 kg, y $3500 con 502 kg. Por las mejores vacas se pagó $3500 con 463 kg; $3390 con 486 kg, y $3300 con 530 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3650 con 302, 335 y con 368 kg; $3550 con 376 kg, y $3500 con 398 kg, y en vaquillonas, $3610 con 282 kg; $3420 con 369 kg, y $3300 con 398 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2927,156, mientras que el peso promedio general resultó de 432 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3143,466. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3143,488 El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3156,563. Detalle de venta: 967 novillos; 2783 novillitos; 2389 vaquillonas; 3556 vacas; 427 conservas, y 459 toros. Base 18 cabezas

Álzaga Unzué y Cía. SA: (254) Est. Don Braulio nt. 23, 423 kg a $3250; Est. El 30 de Diciembre nt. 43, 317 a 3550; Vela nt. 128, 402 a 3400; 36, 376 a 3450. Aguirre Urreta Jorge SA: (73) Est. La Loma v. 25, 450 a 2500; Hijos de Ducos vq. 48, 327 a 3000. Asoc. de Coop. Argentinas: (399) A.C.A. nt. 46, 382 a 3500; vq. 38, 340 a 3400; 36, 324 a 3450; Cooperativa La Ganadera General nt. 18, 392 a 3420; 37, 381 a 3450; Doumecq Miliu vq. 43, 301 a 3430; El Juncal nt. 38, 360 a 3450; Lisspack v. 21, 558 a 2900. Balcarce y Cía. SRL: (138) Puntana nt. 18, 406 a 2550; 47, 419 a 2750; Suc. Ballester v. 55, 436 a 2200. Blanco Daniel y Cía. SA: (484) Ferrero v. 23, 663 a 2900; 31, 526 a 3100; Grupo D y V vq. 60, 370 a 3350; Materiales Bassi v. 19, 461 a 3000; Minujin vq. 22, 380 a 3300; Pitameglio vq. 30, 353 a 3350; Pittameglio vq. 39, 355 a 3350; Tres Cauquenes v. 35, 530 a 3000.

Campos y Ganados SA: (118) González vq. 37, 280 a 3500. Casa Massola SA: (42) Lena nt. 24, 389 a 2600. Casa Usandizaga SA: (223) Del Tejo Lopetegui n. 20, 502 a 3500; El Zoilo de Morea vq. 18, 396 a 2000; Lowe v. 26, 573 a 1600; 31, 721 a 1700. Colombo y Magliano SA: (537) Agrologistica Centro nt. 31, 302 a 3650; Aveztrus nt. 21, 385 a 2400; Bravo vq. 43, 254 a 3510; Colombo vq. 33, 486 a 3390; Colombo y Magliano vq. 19, 327 a 2870; Establecimiento Maraljo vq. 50, 313 a 3450; Lovizio vq. 20, 369 a 3420; 18, 467 a 3430; Julio nt. 18, 325 a 3460; Urruti vq. 20, 330 a 3350. Consignataria Blanes SRL: (98) García nt. 33, 417 a 3450.

Consignataria Melicurá SA: (176) Grosso n. 35, 479 a 3100; Milanese n. 22, 432 a 2800; Pastores nt. 28, 390 a 3500. Crespo y Rodríguez SA: (122) Campagnolle v. 35, 484 a 1600; Estab. Don Duilio vq. 28, 399 a 2800; Pernia v. 28, 433 a 2200. Dotras, Ganly SRL: (229) Gaviña vq. 28, 385 a 2350; 18, 380 a 2850; Paletta nt. 18, 390 a 3400; Salvadori vq. 34, 341 a 2900. Ferias Agroazul SA: (192) Bodegas y Viñedos Pucara vq. 45, 335 a 2850; Ángel v. 36, 492 a 2950; Los Huaicos vq. 29, 388 a 2100; Lovagnini v. 33, 519 a 2700.

Gahan y Cía. SA: (125) Agrop. Guatan vq. 40, 380 a 2800; 20, 350 a 2850; La Independencia n. 36, 461 a 3300. Ganadera Salliqueló SA: (45) Belate v. 20, 512 a 2700. Gananor Pujol SA: (359) El Compinche Agro v. 50, 440 a 2300; Jala La Juanita nt. 38, 420 a 3530; Lena v. 50, 548 a 2300; Numael nt. 30, 391 a 3500; Plantco v. 25, 570 a 2100; San Manuel de Tandil nt. 45, 366 a 3500. Gogorza y Cía. SRL: (148) Peiretti vq. 18, 270 a 3500. Harrington y Lafuente SA: (379) Campomar v. 49, 548 a 3000; Grondona vq. 35, 363 a 3400; Iribarne vq. 40, 355 a 2000; 42, 405 a 2300; 36, 367 a 2700; Moro Hue vq. 46, 339 a 2900; Sarasola n. 36, 499 a 3000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (133) Duhalde vq. 38, 335 a 3400; Ganad. Los Alamos v. 29, 499 a 2500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (153) Argendani n. 29, 436 a 3300; Hornero Chico vq. 23, 408 a 1900. Jáuregui Lorda SRL: (110) Baldi vq. 26, 298 a 3500; Tognalli v. 22, 660 a 2700.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (53) Álvarez vq. 24, 319 a 3400. Lartirigoyen & Oromí SA: (251) Esnetegui vq. 22, 364 a 1700; F.I.C.A. vq. 22, 394 a 3280; 23, 366 a 3300; Jala La Juanita nt. 28, 402 a 3460; Lartirigoyen nt. 33, 419 a 3400; 18, 397 a 3430; Trezza y Cono vq. 40, 427 a 3240. Llorente-Durañona SA: (155) Caldentey v. 52, 462 a 2900; Est. La Invernada Agropecuaria v. 30, 481 a 2900; Fabián Dolores y Pilar v. 23, 482 a 2200. Madelan SA: (239) Campo Las Casuarinas v. 20, 505 a 3040; Solari Hnos. nt. 18, 369 a 3450; Iturralde y Etchepare v. 25, 500 a 2700; San Juan nt. 19, 363 a 3400. Martín G. Lalor SA: (472) Agrícola Ganadera El Zorsal nt. 38, 370 a 3000; Campomar nt. 41, 431 a 3400; Comp. de Tierras Tecka nt. 58, 326 a 3600; v. 18, 450 a 2950; El Combate nt. 36, 317 a 3500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (330) Agrop. Don Ángel v. 32, 550 a 3000; Don Andrés v. 18, 474 a 2400; El Caramba n. 36, 485 a 3550; Fundación Funisal vq. 20, 321 a 3400; 23, 296 a 3500; S.A.C.A.G.A.M. vq. 18, 326 a 2950; Teti Laboranti nt. 18, 421 a 3150.

Monasterio Tattersall SA: (1625) Algarra Hnos. nt. 35, 386 a 3550; 32, 354 a 3600; Barrios Barón vq. 28, 282 a 3600; Bernal nt. 27, 371 a 3430; 19, 376 a 3550; Bespa n. 29, 445 a 3550; nt. 43, 494 a 3600; Cañada Perdida nt. 23, 348 a 3500; Chirigugua v. 23, 448 a 2600; Criadores nt. 25, 378 a 3400; 22, 356 a 3500; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 26, 380 a 3550; Estancias V.P. vq. 20, 318 a 3500; Exportlan n. 32, 543 a 3300; Fourcade vq. 23, 360 a 3300; Horizonte Norte v. 23, 430 a 3200; vq. 23, 379 a 3420; Ipsden nt. 47, 353 a 3650; Los Huiliches v. 26, 503 a 2950; Maschio v. 21, 522 a 2800; Mónaco nt. 18, 358 a 3550; 29, 321 a 3580; 35, 318 a 3600; Pérez v. 19, 435 a 2500; Ponto nt. 27, 301 a 3360; 23, 319 a 3600; San José de Galli nt. 32, 359 a 3550; Uriburu v. 23, 506 a 2700; 27, 490 a 2800; 31, 494 a 3000; Vicente nt. 74, 415 a 3300; Eckert nt. 35, 340 a 3500. Pedro Genta y Cía. SA: (172) Los Siete Ombúes nt. 21, 370 a 3400; 22, 313 a 3500; Oller vq. 42, 318 a 3400; Roche v. 22, 519 a 2800.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (846) Agro Cereal 9 de Julio vq. 98, 270 a 3500; Gaztambide vq. 39, 294 a 3500; Monvale n. 74, 523 a 3670; Pemag vq. 35, 296 a 3500; Puntana n. 43, 443 a 2800; nt. 136, 407 a 2800; Tapalgro vq. 42, 415 a 3400; Tres Yunques n. 22, 448 a 3570; vq. 23, 433 a 3400; Valker v. 20, 567 a 2100; 27, 689 a 2650. Santamarina e Hijos SA: (107) Ortiz Basualdo v. 35, 488 a 2900; Servimec v. 18, 430 a 2800. S. L. Ledesma y Cía. SA: (74) El Juncal de Cachari vq. 21, 405 a 2600. Wallace Hermanos SA: (234) Los Troncos del Sud nt. 40, 374 a 3020; Macerata nt. 29, 390 a 3050; Tres “T” v. 36, 530 a 3300.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (175); Colombo y Colombo SA (58); Consignataria Nieva y Cía. SA (15); Goenaga Biaus SRL (82); Gregorio Aberasturi SRL (11); Hourcade Albelo y Cía. SA (65); Umc SA (47).