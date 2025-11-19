Vacunos: demanda distendida y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 11.256 vacunos en 305 camiones jaula. Las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra, quienes abastecidos, actuaron de acuerdo a su necesidad y calidad de cada lote. El Índice General bajó un 4,08%, de $3483,513 a $3341,214, mientras que el Índice Novillo ganó un 2,62%, de $3824,597 a los $3924,682.

Los novillos, con 1551 cabezas, representaron el 13,82% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4400 con 454 y con 509 kg; $4350 con 507 kg, y $4300 con 465 y con 528 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 484 kg; $3850 con 436 kg, y $3400 con 508 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4500 con 333 kg; $4300 con 360 y con 423 kg, y $4230 con 404 kg, y en vaquillonas, $4500 con 302 kg; $4150 con 355 kg, y $3800 con 392 kg.

El detalle de venta fue 1551 novillos; 2206 novillitos; 3274 vaquillonas; 3348 vacas; 452 conservas; y 393 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3341,214, mientras que el peso promedio general resultó de 430 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3924,682. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3924,695. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3931,752. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (204) Est. El 30 de Diciembre nt. 23, 303 kg a $4150; Socibar v. 25, 477 a 3000. Aguirre Urreta Jorge SA: (71) Acelar nt. 41, 408 a 4200. Asoc. de Coop. Argentinas: (152) A.C.A. nt. 62, 330 a 4200; vq. 24, 270 a 4200. Blanco Daniel y Cía. SA: (959) Agropecuaria Las Marías nt. 23, 333 a 4500; Civardi v. 35, 498 a 3300; García vq. 70, 307 a 3000; 60, 305 a 3600; 40, 321 a 4100; 50, 302 a 4200; Grupo D y V vq. 115, 370 a 4000; Olhaberry n. 62, 474 a 4200; Piermattei Piermatte nt. 18, 381 a 4300; Pittameglio nt. 69, 387 a 4200; Sol de Mayo nt. 48, 378 a 4150; Todone vq. 45, 307 a 4200; Wisky nt. 40, 397 a 4200. Brandemann Consignataria SRL: (132) El Mate de Ameghino v. 19, 530 a 3300; Cereigido v. 20, 549 a 2300. Campos y Ganados SA: (107) De Zan vq. 21, 337 a 4150. Casa Massola SA: (20) Campagnolle v. 19, 488 a 2500. Casa Usandizaga SA: (367) Ganad. Los Yayos v. 22, 443 a 2000; Ganadera La Providencia vq. 20, 342 a 2150; Maillos v. 25, 494 a 3150; Mercader vq. 28, 415 a 2100; 25, 428 a 2300.

Colombo y Colombo SA: (274) Pérez e Hijos n. 21, 453 a 4220; Estancia El Entrevero v. 32, 531 a 3100; Km389 nt. 20, 365 a 4250; vq. 25, 292 a 4250. Colombo y Magliano SA: (765) Branca v. 32, 475 a 2800; Colombo y Magliano vq. 45, 284 a 3200; 56, 295 a 3600; 24, 261 a 3610; 29, 309 a 4300; El Recado nt. 19, 430 a 4180; 31, 400 a 4260; Naudistar nt. 21, 400 a 41600; Nazar Anchorena vq. 42, 260 a 3800; Soproga v. 19, 454 a 2600; Zamema v. 22, 471 a 2900; 51, 562 a 3100; vq. 26, 325 a 4120. Consignataria Blanes SRL: (112) Repetto vq. 43, 356 a 4100. Consignataria Melicurá SA: (186) Grosso n. 31, 515 a 3850; Los Jeger vq. 20, 381 a 3900. Crespo y Rodríguez SA: (221) Campagnolle v. 21, 501 a 2350; 24, 552 a 2400; El Indio de Juárez nt. 25, 389 a 4200; Minvielle v. 18, 550 a 2300; Minvielle v. 21, 514 a 2300.

Dotras, Ganly SRL: (393) Gaviña vq, 35, 330 a 4150; Hernández vq. 128, 384 a 3000; 37, 387 a 3500; Roffo n. 58, 586 a 2700. Ferias Agroazul SA: (134) Casa Alarcia n. 40, 443 a 4000; Don Vicente nt. 30, 395 a 3650; Suárez vq. 46, 349 a 3600. Gahan y Cía. SA: (120) Cría Martín nt. 31, 347 a 4000; vq. 33, 308 a 3500. Ganadera Salliqueló SA: (133) Ganadera Salliqueló vq. 49, 351 a 3650. Gananor Pujol SA: (289) Cereales Bahía Blanca vq. 30, 288 a 4300; Jala La Juanita v. 26, 618 a 2300; vq. 30, 383 a 4050; Lena v. 41, 478 a 2950. Gogorza y Cía. SRL: (108) Est. San Martín de Filomena nt. 45, 387 a 3700; Gogorza v. 25, 504 a 3200. Harrington y Lafuente SA: (185) Campomar v. 32, 535 a 3200; Don Juan Alfredo n. 30, 477 a 4200; Haras El Bagual nt. 20, 365 a 3700; Moro Hue vq. 35, 362 a 3500. Heguy Hnos. y Cía. SA: (91) Duhalde vq. 34, 328 a 4100.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (90) Abastecedora Maz vq. 24, 390 a 2200. Llorente-Durañona SA: (312) Cabaña Don Tomás nt. 23, 406 a 4200; Courreges n. 26, 432 a 4100; Etcheverry vq. 71, 411 a 3000; La Veranada vq. 23, 324 a 4000; Piro y Ruiz tr. 30, 768 a 3200; v. 99, 517 a 3150. Madelan SA: (239) Chicho Naranjo v. 26, 512 a 3100; Rosso v. 19, 490 a 3000; San Mariano n. 37, 518 a 4400. Martín G. Lalor SA: (412) Agrícola Ganadera El Zorsal vq. 27, 380 a 4000; Choyun n. 23, 449 a 3750; Comp. de Tierras Tecka nt. 62, 334 a 4300; El Combate nt. 29, 337 a 4350; Lalor n. 18, 465 a 4100.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (693) Mendizábal nt. 34, 406 a 4100; 18, 386 a 4130; 35, 407 a 4150; vq. 28, 394 a 3400; 48, 333 a 3600; Fundación Funisal nt. 18, 366 a 4150; Ganad. Verdes Pampas vq. 40, 351 a 4050; Sebant n. 20, 370 a 3500; nt. 20, 318 a 3600; Teti vq. 33, 365 a 4100. Monasterio Tattersall SA: (849) Agropaso vq. 22, 346 a 4100; Gorostidi e Hijos vq. 19, 342 a 3500; Innovaciones Tecnológicas Agro nt. 51, 369 a 4100; La Isgra nt. 26, 387 a 4300; Las Víboras nt. 50, 431 a 3800; Lindor v. 21, 476 a 2700; Maguos n. 20, 432 a 4150. Nieva H. y Asociados SRL: (177) Campagnolle v. 43, 496 a 2100; Ojo de Agua nt. 19, 341 a 3300. Pedro Genta y Cía. SA: (188) Fortuna n. 20, 564 a 3200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (563) Agro Cereal 9 de Julio vq. 43, 280 a 4250; Blasfer vq. 35, 315 a 4200; Campomar n. 24, 486 a 4200; Finlar vq. 38, 347 a 4120; Monvale v. 23, 523 a 3300; Pemag vq. 21, 301 a 4250; Perearnau Esnaola nt. 29, 432 a 4250; vq. 42, 338 a 4150; Regueira n. 24, 528 a 4300; 56, 507 a 4350; San Mariano n. 37, 491 a 4400; Tierra Franca vq. 23, 459 a 3900; Troncoso vq. 19, 351 a 3820. Wallace Hermanos SA: (387) Agroganad. La Atrevida nt. 37, 409 a 3750; Agrop. Los Ombúes nt. 45, 374 a 3650; Burhauser nt. 18, 425 a 3600; La Frontera v. 40, 462 a 2600; 20, 495 a 2700; La Sara nt. 28, 349 a 4250; 41, 320 a 4280; Rebolini Alberdi v. 33, 550 a 2650.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (40); Goenaga Biaus SRL (28); Gregorio Aberasturi SRL (12); Hourcade Albelo y Cía. SA (70); Irey Izcurdia y Cía. SA (141); Jáuregui Lorda SRL (196); Lanusse-Santillán y Cía. SA (20); Lartirigoyen & Oromí SA (65); S. L. Ledesma y Cía. SA (35); Santamarina e Hijos SA (123); Umc SA (43).