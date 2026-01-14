Vacunos: demanda selectiva y nuevas bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 5252 cabezas, se pagó $4820 por novillitos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3947,270
Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se realizó con un ingreso de 5252 vacunos, que fueron descargados de 166 camiones. Las ventas tuvieron demanda selectiva y precios con bajas para casi todas las categorías y clasificaciones expuestas. Frente a la baja necesidad de compra, solo los lotes especiales mantuvieron los niveles registrados ayer. El Índice General bajó un 2,32% al pasar de $3422,994 a $3343,521, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,80% al pasar de $4061,169 a los $3947,270.
Los novillos, con 690 cabezas, representaron el 13,15% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4450 con 475 y con 530 kg; $4400 con 440 y con 557 kg, y $4300 con 491 y con 497 kg. Por las mejores vacas se pagó $3900 con 431 kg; $3500 con 452 kg, y $3300 con 527 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4820 con 318 kg; $4700 con 377 y con 395 kg, y $4200 con 417 kg, y en vaquillonas, $4750 con 289 kg; $4400 con 351 kg, y $3900 con 430 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3343,521, mientras que el peso promedio general resultó de 446 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3947,270. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3947,275.
El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4059,059. Detalle de venta: 690 novillos; 1188 novillitos; 1101 vaquillonas; 1789 vacas; 282 conservas, y 197 toros. Base 12 cabezas.
Álzaga Unzué y Cía. SA: (54) Los Cuatro Talas vq. 14, 415 kg a $3000. Balcarce y Cía. SRL: (38) Suc. Moreno v. 14, 437 a 2800; 12, 467 a 2900; 12, 511 a 3000. Blanco Daniel y Cía. SA: (497) Agropecuaria Las Marías nt. 20, 381 a 4620; 50, 328 a 4700; 35, 346 a 4300; 35, 297 a 4650; Bazterra n. 16, 708 a 3500; Bonserio n. 12, 491 a 4300; Costa Sánchez n. 34, 394 a 4000; El Rastro vq. 15, 351 a 4200; Grupo D y V n. 56, 440 a 4400; Hijas de Arrouy de Bariffi vq. 20, 393 a 3000; Jouli y Hernández n. 20, 524 a 4300; Mendizábal vq. 18, 297 a 4100; Sol de Mayo nt. 39, 414 a 4400; Viofeed nt. 34, 375 a 4400. Brandemann Consignataria SRL: (220) Cosechar n. 31, 502 a 4450; vq. 12, 430 a 3900; Gartner vq. 33, 357 a 4290; 19, 340 a 4300; La Unión de Schachenmayr vq. 15, 385 a 4100; 16, 359 a 4290; Machinandiarena n. 15, 440 a 4300.
Campos y Ganados SA: (52) Lescano vq. 12, 297 a 2000. Casa Massola SA: (48) Esnal vq. 15, 347 a 4400; 20, 301 a 4650. Casa Usandizaga SA: (60) Ganadera La Providencia nt. 24, 417 a 4200. Colombo y Colombo SA: (102) Adm. de Campos La Colina n. 13, 439 a 3850; Fernández vq. 12, 427 a 2150; Frani nt. 18, 412 a 4400. Colombo y Magliano SA: (420) Bonkowsky nt. 38, 428 a 4400; Bravo vq. 34, 330 a 4700; 18, 297 a 4770; 22, 311 a 4780; Cañada del Toro v. 14, 443 a 2250; Díaz vq. 15, 481 a 2910; Estab. Ganadero San Antonio v. 28, 536 a 3000; Los Potrerillos vq. 16, 344 a 4550; 59, 323 a 4620.
Consignataria Melicurá SA: (80) Jeger nt. 21, 402 a 4400. Crespo y Rodríguez SA: (197) Aguaribay nt. 39, 387 a 4400; Criapampa vq. 18, 337 a 3900; 24, 300 a 4100; El Indio de Juárez v. 13, 462 a 2800; 14, 420 a 3300; vq. 15, 385 a 3700; Marín v. 35, 513 a 3000. Dotras, Ganly SRL: (153) Chacón vq. 15, 341 a 3500; 15, 322 a 3600; 15, 305 a 3700; 14, 292 a 3800; Gaviña n. 36, 479 a 3550; Naveyra e Hijos v. 17, 458 a 2000; 12, 595 a 2500; 14, 590 a 2700. Gahan y Cía. SA: (35) Louge n. 35, 527 a 4000. Gananor Pujol SA: (190) Ballerter v. 15, 453 a 2820; 15, 502 a 2960; Caillava v. 13, 494 a 1850; Cinco Indios vq. 12, 316 a 3670; Ingeniería Láctea v. 23, 536 a 2270.
Gogorza y Cía. SRL: (163) Cye v. 27, 521 a 2600; Legris Hnos. v. 36, 492 a 2700; Lugones v. 16, 456 a 2700; Suc. Arbelbide vq. 13, 426 a 2300. Gregorio Aberasturi SRL: (37) Avendaño v. 17, 522 a 3000. Harrington y Lafuente SA: (36) Moro Hue v. 13, 465 a 2800; 13, 490 a 3000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (68) Agrop. El Patriarca v. 17, 508 a 2100; 12, 715 a 2400. Irey Izcurdia y Cía. SA: (324) Adm. Don Carlos vq. 16, 403 a 2800; Agrop. La Taba v. 22, 527 a 3200; Agroplus v. 16, 438 a 2300; 12, 497 a 2500; Cattorini v. 12, 524 a 2000; Daintree v. 12, 456 a 2500; El Carpincho Ganadera v. 13, 542 a 2500; 27, 515 a 2600; 22, 448 a 2900; vq. 13, 340 a 3800; 24, 321 a 4000; Rivero vq. 13, 429 a 2600. Jáuregui Lorda SRL: (131) Empresa Sposito v. 16, 485 a 3000; Kaspar vq. 13, 355 a 3900; Ramos v. 30, 477 a 3200.
Lanusse-Santillán y Cía. SA: (22) Maguirre n. 15, 518 a 3200. Lartirigoyen & Oromí SA: (110) Anaitasuma v. 14, 536 a 2600; Díaz v. 13, 488 a 2910; 13, 431 a 3000; Estancia La Majada v. 34, 547 a 2700. Llorente-Durañona SA: (99) Don Alberto nt. 65, 426 a 4000; Establecimiento Blanchard v. 25, 580 a 3000. Madelan SA: (197) Cantarini nt. 20, 408 a 4400; Güemes v. 14, 548 a 2150; 12, 642 a 2400; Pérez Benavente v. 12, 480 a 2700; 12, 488 a 2900; Sheridan vq. 14, 408 a 3050; Sylvig v. 16, 451 a 2700; Toldos Chicos nt. 30, 406 a 4620. Martín G. Lalor SA: (74) Nelson Hermanos n. 30, 445 a 4370. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (99) Beheran Hnos. vq. 18, 346 a 4250.
Monasterio Tattersall SA: (598) Algarra Hnos. nt. 26, 408 a 4650; 39, 374 a 4700; Fuster n. 13, 532 a 3700; Gutiérrez v. 12, 472 a 2900; vq. 16, 390 a 3200; Higueras nt. 22, 390 a 4500; Iglesias nt. 28, 392 a 4000; v. 13, 520 a 3000; Lastiri nt. 15, 404 a 4400; María del Carmen vq. 15, 380 a 3600; 15, 340 a 3900; Mugnaga v. 20, 459 a 2700; vq. 12, 285 a 4750; Ravotti e Hijos vq. 20, 341 a 4000; S.Q.S. Agroinversores nt. 12, 377 a 4600. Nieva H. y Asociados SRL: (40) Sarachaga nt. 20, 401 a 3800; Okecki nt. 20, 399 a 3800. Pedro Genta y Cía. SA: (54) Hijos de Bruno vq. 19, 288 a 4750.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (139) Mathet e Hijos nt. 29, 386 a 4700; Valker v. 19, 569 a 2200; 16, 681 a 2500; 13, 755 a 2600. Wallace Hermanos SA: (120) Munarriz vq. 23, 386 a 3850; Suc. Pecorena nt. 13, 362 a 4100; 18, 405 a 4500.
Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (11); Ferias Agroazul SA (17); Ganadera Salliqueló SA (30); Iriarte Villanueva Enrique SA (24); S. L. Ledesma y Cía. SA (11); Umc SA (28).
