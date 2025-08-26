Vacunos: el novillo subió un 3,25% en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Hoy, martes, comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5383 animales, descargados de 151 camiones. Los operadores de compra ejercieron competencia sostenida para las haciendas generales y otorgaron valores con ganancias para todos los conjuntos de calidad superior, en especial cuando se trató de los novillos. El Índice General tuvo una baja respecto al viernes del 0,09%, al pasar de 2726,791 a 2702,546 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 3,25%, tras variar de 3005,359 a 3102,995 pesos por kilo.

Los novillos, con 524 cabezas, representaron el 9,70% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3420 con 471 kg; $3400 por 5 lotes de 432 a 539 kg, y $3050 con 502 y con 593 kg. Por las mejores vacas se pagó $3100 con 452 kg; $3000 con 471 y con 473 kg, y $2950 con 510 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3450 con 313, 314 y con 327 kg; $3410 con 400 kg, $3400 con 360 y con 364 kg y en vaquillonas, $3400 con 296 y con 307 kg; $3350 con 329 kg, y $3230 con 351 kg.

El detalle de ventas fue 524 novillos; 953 novillitos; 1320 vaquillonas; 2162 vacas; 216 conservas, y 229 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2702,546, mientras que el peso promedio general resultó de 435 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3102,995. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3102,995. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3109,111. Detalle de venta: 524 novillos; 953 novillitos; 1320 vaquillonas; 2162 vacas; 216 conservas, y 229 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (36) Est. El Centinela vq. 15, 399 kg a $3050. Asoc. de Coop. Argentinas: (236) A.C.A. nt. 18, 394 a 3380; 39, 355 a 3400; 18, 400 a 3410; 18, 327 a 3450; vq. 27, 301 a 3350; Dos Marías vq. 14, 393 a 2620; Melamed n. 15, 436 a 3370. Balcarce y Cía. SRL: (29) Dosoles n. 29, 497 a 2400. Blanco Daniel y Cía. SA: (306) Don Jesús v. 13, 502 a 2800; Grupo D y V vq. 60, 334 a 3300; Leo Godoy Agroganadera vq. 45, 321 a 3350; Leu-Cale v. 12, 490 a 2550; Materiales Bassi v. 12, 462 a 2400; 25, 507 a 2500; Baratcabal vq. 15, 323 a 1900; 26, 386 a 2100. Brandemann Consignataria SRL: (82) Legorburu y Caldo tr. 15, 526 a 2400.

Campos y Ganados SA: (106) Agroquimia nt. 14, 329 a 3150; González v. 21, 440 a 2600. Casa Usandizaga SA: (79) Est. El Jabalí vq. 13, 350 a 1900; 12, 349 a 1950; Oderda e Hijos v. 12, 470 a 2400. Colombo y Colombo SA: (41) Cía. de Inversión v. 12, 510 a 2800. Colombo y Magliano SA: (458) Aveztrus vq. 40, 371 a 2800; Bravo vq. 14, 483 a 2640; 13, 323 a 2900; 25, 420 a 3090; 15, 305 a 3300; Cimero n. 22, 502 a 3050; vq. 14, 358 a 2850; 16, 295 a 3370; Disna v. 20, 430 a 2450; El Recado vq. 30, 503 a 2700; Giménez n. 30, 485 a 3140; Lanz v. 25, 458 a 2700; Los Galénicos nt. 17, 429 a 3350; Los López vq. 14, 324 a 3200; Maralmi Agrop. vq. 14, 428 a 2000; 13, 402 a 2100; Saifica v. 14, 654 a 2000; Untermann v. 23, 441 a 2650; 14, 463 a 2800. Consignataria Blanes SRL: (46) Culacciatti n. 25, 488 a 3400.

Consignataria Melicurá SA: (141) Consignataria Melicurá nt. 15, 388 a 3350; 14, 364 a 3370; 16, 327 a 3400; Elkarrekin Agropecuaria vq. 13, 322 a 3200; La Guarida del Zorro n. 25, 539 a 3400. Crespo y Rodríguez SA: (163) Arancet nt. 12, 408 a 2950; 16, 392 a 3000; 16, 354 a 3050; Arieu Pereira Yraola n. 40, 460 a 2600; Salgado vq. 13, 399 a 2050; Suc. Farinati vq. 12, 398 a 2300; 13, 291 a 2700; Tierra n. 19, 446 a 2850.

Dotras, Ganly SRL: (215) Ganadera Mapa n. 20, 435 a 3300; vq. 13, 420 a 3000; Gesi v. 48, 508 a 2000; Koygua v. 22, 530 a 2500; Santa Rosa del Monte nt. 15, 383 a 3300; 72, 357 a 3400. Ferias Agroazul SA: (60) Consultora Agrop. vq. 27, 386 a 2100. Gahan y Cía. SA: (56) Agro De Souza vq. 12, 330 a 2800; Louge v. 13, 443 a 2000. Ganadera Salliqueló SA: (36) Ártica vq. 36, 415 a 1800. Gananor Pujol SA: (145) Cereales Bahía Blanca tr. 12, 667 a 2600; Marcos v. 12, 535 a 2800; v. 16, 471 a 3000; Sánchez v. 15, 469 a 2600; Julio nt. 37, 337 a 3200.

Harrington y Lafuente SA: (83) Arambarri v. 27, 518 a 2300; Vascongos vq. 13, 420 a 2100; v. 20, 437 a 2200; 16, 445 a 2500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (110) Don Eustaquio v. 29, 456 a 2450; vq. 24, 422 a 2500. Jáuregui Lorda SRL: (214) Belforte v. 15, 452 a 2400; 29, 560 a 2670; Cabaña El Respiro n. 19, 490 a 3200; Monayer nt. 45, 303 a 3300; Patagro nt. 20, 320 a 3300; Tognalli v. 17, 684 a 2470. Lartirigoyen & Oromí SA: (111) Cirio Hnos. n. 15, 463 a 3400; Sgarbossa nt. 49, 345 a 3400; 20, 313 a 3450. Madelan SA: (160) Braun v. 14, 514 a 2500; El Recuerdo v. 12, 600 a 2300; Giusti v. 20, 496 a 2080; Pilincho Norte vq. 17, 425 a 2400; 18, 423 a 2500. Martín G. Lalor SA: (217) Álvarez nt. 17, 327 a 3300; vq. 13, 312 a 3350; El Combate vq. 53, 296 a 3400; Hijos de Luberriaga nt. 17, 377 a 3300; Santa Elena de Inchauspe v. 25, 573 a 1900; 15, 633 a 2200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (160) Arroquy nt. 14, 376 a 325; Arroquy J. nt. 15, 375 a 3250; Campo Cuatro nt. 29, 379 a 3370; 15, 365 a 3390; Dagos vq. 14, 420 a 2300; 15, 409 a 2600; 15, 457 a 2650.

Monasterio Tattersall SA: (646) Agro Moscardi v. 13, 523 a 2500; Agrop. La Criolla vq. 12, 350 a 3200; 20, 340 a 3300; 19, 331 a 3350; Bespa v. 14, 523 a 2550; 15, 498 a 2600; Campomax nt. 36, 432 a 3000; Cien Olmos vq. 18, 364 a 3150; 18, 333 a 3320; Ercom vq. 13, 314 a 1800; Escribano nt. 28, 314 a 3450; Estab. Ganadero San Antonio v. 22, 465 a 2650; 14, 493 a 2700; Fuster vq. 13, 316 a 1800; Ipsden vq. 17, 329 a 3350; 33, 301 a 3400; Juaristi v. 14, 442 a 2100; Mugnaga vq. 22, 405 a 2400; Neifert vq. 29, 282 a 3400; Tattersall Argentino vq. 12, 342 a 3150; 17, 303 a 3300; Tyrrell vq. 12, 409 a 2000; v. 12, 460 a 2100. Pedro Genta y Cía. SA: (195) Brea nt. 14, 384 a 3150; Brea S. nt. 13, 440 a 3300; Campagro v. 16, 447 a 2600; La Maruja vq. 21, 413 a 1800; v. 14, 450 a 2000; Nelson vq. 21, 450 a 3100; 21, 418 a 3180; Scoffield v. 22, 497 a 2400.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (438) Agrop. La María Pilar v. 12, 463 a 1600; Arata Queijeiro vq. 45, 382 a 3150; Delfinagro n. 28, 471 a 3420; Delpupo nt. 22, 365 a 3320; vq. 13, 330 a 3300; Finlar vq. 21, 316 a 3300; 45, 304 a 3350; Los Ángeles n. 18, 444 a 3000; vq. 14, 540 a 2650; 17, 515 a 2800; Ortigas Agrop. v. 25, 435 a 2600; 14, 445 a 2700; Regueira n. 47, 467 a 3350; 33, 455 a 3400; Sacfil vq. 40, 350 a 3050. Santamarina e Hijos SA: (117) La Sorpresa Agrop. nt. 40, 401 a 3200; 20, 375 a 3250; 20, 363 a 3300; Milagro v. 15, 450 a 2400; 22, 530 a 2650. S. L. Ledesma y Cía. SA: (36) Los Olmos n. 32, 494 a 2800. Wallace Hermanos SA: (82) Agrop. El Cóndor vq. 28, 310 a 3350; El Señuelo v. 15, 470 a 2300.

Otras consignaciones: Goenaga Biaus SRL (51); Heguy Hnos. y Cía. SA (14); Lanusse-Santillán y Cía. SA (12).