Vacunos: entrada acotada y subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con 3835 animales, se pagó $3620 por novillos

Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas
Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 3835 animales, descargados de 101 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General tuvo una suba del 11,34%, al pasar de 2718,235 a 3026,606 pesos, mientras que el Índice Novillo ganó un 6,45%, tras variar de 3112,644 a 3313,578 pesos por kilo.

Los novillos, con 434 cabezas, representaron el 11,31% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3620 con 519 y con 593 kg; $3500 por cuatro lotes de 434 a 521 kg, y $3450 con 447 kg. Por las mejores vacas se pagó $3320 con 433 kg; $3240 con 473 kg, y $3100 con 502 kilos.

Favorece a la Argentina: la Unión Europea decidió prorrogar otra vez una norma antideforestación para los productos del campo

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3620 con 373 kg; $3600 con 309, 322 y con 373 kg, y $3520 con 421 kg, y en vaquillonas, $3500 con 325 y con 337 kg; $3400 con 350kg, y $3200 con 395 kg.

El detalle de ventas fue 434 novillos; 994 novillitos; 1241 vaquillonas; 1006 vacas; 72 conservas, y 90 toros
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3026,606, mientras que el peso promedio general resultó de 422 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3313,578. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3313,578. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3280,019. Detalle de venta: 434 novillos; 994 novillitos; 1241 vaquillonas; 1006 vacas; 72 conservas, y 90 toros. Base 12 cabezas.

Tras la caída del decreto de desregulación: el Gobierno designó a los presidentes del Inase, INTA e INV

Asoc. de Coop. Argentinas: (120) A.C.A. nt. 16, 360 kg a $3450; 48, 360 a 3500,000; vq. 56, 349 a 3400. Blanco Daniel y Cía. SA: (447) Agropecuaria Las Marías nt. 21, 361 a 3450; vq. 44, 348 a 3420; Civardi v. 35, 505 a 2900; Dellizzotti Hnos. nt. 45, 373 a 3620; Ambrosino e Hijos n. 30, 447 a 3450; nt. 30, 420 a 3520; Grupo D y V nt. 60, 381 a 3500; Guillaumet n. 20, 486 a 3500; Piermattei nt. 19, 373 a 3600; Santandrea n. 28, 468 a 3500; vq. 29, 382 a 3300. Brandemann Consignataria SRL: (56) Basilotta vq. 14, 358 a 2200. Campos y Ganados SA: (24) Battistessa nt. 12, 514 a 3150.

Casa Usandizaga SA: (45) Maillos v. 14, 432 a 2600; 13, 490 a 2800. Colombo y Colombo SA: (34) Moss nt. 17, 371 a 3400. Colombo y Magliano SA: (231) Biofeeds Argentina vq. 25, 271 a 3510; 26, 271 a 3520; Bravo nt. 31, 367 a 3000; 19, 322 a 3600; El Recado vq. 14, 334 a 3020; 16, 343 a 3070; 34, 304 a 3530; Estancia La Josefina nt. 12, 363 a 3460; Inda nt. 15, 400 a 3350; vq. 13, 337 a 3400. Consignataria Blanes SRL: (77) García vq. 15, 336 a 2000; 21, 357 a 3400. Consignataria Melicurá SA: (35) Est. El Hervidero v. 20, 553 a 2980; 15, 479 a 3020. Crespo y Rodríguez SA: (109) Pucheu vq. 15, 366 a 2800; 34, 295 a 2900; Salgado nt. 15, 421 a 2350; 15, 417 a 2450.

Dotras, Ganly SRL: (113) Ganadera Mapa v. 19, 441 a 2500; 12, 471 a 2800; Gaviña vq. 31, 376 a 2350; 15, 389 a 2850. Gahan y Cía. SA: (44) Agro De Souza nt. 13, 450 a 3000; vq. 12, 333 a 2800; 17, 299 a 2950. Goenaga Biaus SRL: (133) Don Goyo vq. 51, 305 a 3400; Layus n. 15, 461 a 2600; 22, 387 a 2700; Suc. Noetinger vq. 12, 413 a 2400. Gogorza y Cía. SRL: (83) Álvaro v. 15, 454 a 2700; Ibarrola vq. 14, 418 a 2900; 27, 366 a 3000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (27) La Charola vq. 24, 397 a 2300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (95) Avalos v. 13, 465 a 2600; Macri v. 24, 530 a 2860. Iriarte Villanueva Enrique SA: (47) Delahaye n. 32, 551 a 3450; Miramontes vq. 15, 304 a 3500. Jáuregui Lorda SRL: (161) Agrop. Los Pinares vq. 19, 375 a 3350; Ciurlandi vq. 15, 429 a 2900; Tognalli v. 13, 536 a 2100; Zapata vq. 20, 339 a 3370.

Lartirigoyen & Oromí SA: (268) Lartirigoyen vq. 28, 373 a 3380; 17, 350 a 3410; Ponzio vq. 20, 358 a 2900; 18, 313 a 3000; Sgarbossa nt. 41, 357 a 3500; 22, 309 a 3600; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 21, 346 a 2900; 17, 322 a 3000; Trezza y Cono v. 30, 599 a 2950. Llorente-Durañona SA: (46) Cabaña Don Tomás n. 16, 431 a 3000; 15, 434 a 3500; nt. 15, 401 a 3050. Madelan SA: (70) El Socorro nt. 20, 402 a 3400; 20, 386 a 3450; vq. 14, 375 a 3400; 16, 366 a 3420. Martín G. Lalor SA: (44) Hijos de Luberriaga nt. 12, 335 a 3500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (139) Arotcarena v. 16, 436 a 2700; 17, 454 a 2850; vq. 19, 390 a 3000; Ganad. Verdes Pampas n. 24, 484 a 3500; Victoria Explotaciones v. 17, 617 a 2600.

Monasterio Tattersall SA: (614) Amadeo Hermanos vq. 16, 322 a 3420; Barrios Barón vq. 14, 360 a 3340; 34, 310 a 3450; 29, 286 a 3500; Bespa v. 15, 472 a 2700; Estab. Ganadero San Antonio v. 15, 482 a 2800; Exportlan n. 30, 482 a 3350; Invagro vq. 14, 420 a 2100; v. 12, 450 a 2200; La Gueya vq. 12, 353 a 3340; 18, 330 a 3400; 17, 318 a 3450; 18, 294 a 3500; La Vasca nt. 13, 375 a 3470; 16, 343 a 3560; vq. 13, 310 a 3500; Maschio nt. 25, 427 a 3300; 15, 393 a 3490; Ponto nt. 12, 393 a 3440; 19, 345 a 3540; 18, 327 a 3600; vq. 12, 502 a 3100; Trueba nt. 12, 355 a 3000; vq. 16, 321 a 3000. Nieva H. y Asociados SRL: (27) La Setenta y Seis v. 12, 493 a 1650. Pedro Genta y Cía. SA: (61) Nelson tr. 16, 559 a 2350.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (386) Agrop. Las Helenas v. 16, 480 a 2900; Benedetti- Cerbino n. 14, 450 a 3470; nt. 54, 407 a 3400; 18, 419 a 3470; Delpupo nt. 14, 378 a 3450; Monvale n. 38, 539 a 3620; v. 40, 544 a 3000; vq. 19, 461 a 3200; Priotti nt. 22, 599 a 3020; v. 13, 496 a 2900; Rancho Pe v. 16, 528 a 2850; vq. 17, 464 a 3000; 22, 453 a 3120; Salvini e Hijos n. 23, 469 a 3450. Wallace Hermanos SA: (57) Mayordomo nt. 12, 320 a 3550; 12, 300 a 3580; vq. 23, 292 a 3500.

Otras consignaciones: Hourcade Albelo y Cía. SA (30).

