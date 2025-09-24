Vacunos: entrada acotada y subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 3835 animales, descargados de 101 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General tuvo una suba del 11,34%, al pasar de 2718,235 a 3026,606 pesos, mientras que el Índice Novillo ganó un 6,45%, tras variar de 3112,644 a 3313,578 pesos por kilo.

Los novillos, con 434 cabezas, representaron el 11,31% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3620 con 519 y con 593 kg; $3500 por cuatro lotes de 434 a 521 kg, y $3450 con 447 kg. Por las mejores vacas se pagó $3320 con 433 kg; $3240 con 473 kg, y $3100 con 502 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3620 con 373 kg; $3600 con 309, 322 y con 373 kg, y $3520 con 421 kg, y en vaquillonas, $3500 con 325 y con 337 kg; $3400 con 350kg, y $3200 con 395 kg.

El detalle de ventas fue 434 novillos; 994 novillitos; 1241 vaquillonas; 1006 vacas; 72 conservas, y 90 toros

El precio promedio general de Mercados al Día fue de $3313,578. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3280,019.

Asoc. de Coop. Argentinas: (120) A.C.A. nt. 16, 360 kg a $3450; 48, 360 a 3500,000; vq. 56, 349 a 3400. Blanco Daniel y Cía. SA: (447) Agropecuaria Las Marías nt. 21, 361 a 3450; vq. 44, 348 a 3420; Civardi v. 35, 505 a 2900; Dellizzotti Hnos. nt. 45, 373 a 3620; Ambrosino e Hijos n. 30, 447 a 3450; nt. 30, 420 a 3520; Grupo D y V nt. 60, 381 a 3500; Guillaumet n. 20, 486 a 3500; Piermattei nt. 19, 373 a 3600; Santandrea n. 28, 468 a 3500; vq. 29, 382 a 3300. Brandemann Consignataria SRL: (56) Basilotta vq. 14, 358 a 2200. Campos y Ganados SA: (24) Battistessa nt. 12, 514 a 3150.

Casa Usandizaga SA: (45) Maillos v. 14, 432 a 2600; 13, 490 a 2800. Colombo y Colombo SA: (34) Moss nt. 17, 371 a 3400. Colombo y Magliano SA: (231) Biofeeds Argentina vq. 25, 271 a 3510; 26, 271 a 3520; Bravo nt. 31, 367 a 3000; 19, 322 a 3600; El Recado vq. 14, 334 a 3020; 16, 343 a 3070; 34, 304 a 3530; Estancia La Josefina nt. 12, 363 a 3460; Inda nt. 15, 400 a 3350; vq. 13, 337 a 3400. Consignataria Blanes SRL: (77) García vq. 15, 336 a 2000; 21, 357 a 3400. Consignataria Melicurá SA: (35) Est. El Hervidero v. 20, 553 a 2980; 15, 479 a 3020. Crespo y Rodríguez SA: (109) Pucheu vq. 15, 366 a 2800; 34, 295 a 2900; Salgado nt. 15, 421 a 2350; 15, 417 a 2450.

Dotras, Ganly SRL: (113) Ganadera Mapa v. 19, 441 a 2500; 12, 471 a 2800; Gaviña vq. 31, 376 a 2350; 15, 389 a 2850. Gahan y Cía. SA: (44) Agro De Souza nt. 13, 450 a 3000; vq. 12, 333 a 2800; 17, 299 a 2950. Goenaga Biaus SRL: (133) Don Goyo vq. 51, 305 a 3400; Layus n. 15, 461 a 2600; 22, 387 a 2700; Suc. Noetinger vq. 12, 413 a 2400. Gogorza y Cía. SRL: (83) Álvaro v. 15, 454 a 2700; Ibarrola vq. 14, 418 a 2900; 27, 366 a 3000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (27) La Charola vq. 24, 397 a 2300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (95) Avalos v. 13, 465 a 2600; Macri v. 24, 530 a 2860. Iriarte Villanueva Enrique SA: (47) Delahaye n. 32, 551 a 3450; Miramontes vq. 15, 304 a 3500. Jáuregui Lorda SRL: (161) Agrop. Los Pinares vq. 19, 375 a 3350; Ciurlandi vq. 15, 429 a 2900; Tognalli v. 13, 536 a 2100; Zapata vq. 20, 339 a 3370.

Lartirigoyen & Oromí SA: (268) Lartirigoyen vq. 28, 373 a 3380; 17, 350 a 3410; Ponzio vq. 20, 358 a 2900; 18, 313 a 3000; Sgarbossa nt. 41, 357 a 3500; 22, 309 a 3600; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 21, 346 a 2900; 17, 322 a 3000; Trezza y Cono v. 30, 599 a 2950. Llorente-Durañona SA: (46) Cabaña Don Tomás n. 16, 431 a 3000; 15, 434 a 3500; nt. 15, 401 a 3050. Madelan SA: (70) El Socorro nt. 20, 402 a 3400; 20, 386 a 3450; vq. 14, 375 a 3400; 16, 366 a 3420. Martín G. Lalor SA: (44) Hijos de Luberriaga nt. 12, 335 a 3500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (139) Arotcarena v. 16, 436 a 2700; 17, 454 a 2850; vq. 19, 390 a 3000; Ganad. Verdes Pampas n. 24, 484 a 3500; Victoria Explotaciones v. 17, 617 a 2600.

Monasterio Tattersall SA: (614) Amadeo Hermanos vq. 16, 322 a 3420; Barrios Barón vq. 14, 360 a 3340; 34, 310 a 3450; 29, 286 a 3500; Bespa v. 15, 472 a 2700; Estab. Ganadero San Antonio v. 15, 482 a 2800; Exportlan n. 30, 482 a 3350; Invagro vq. 14, 420 a 2100; v. 12, 450 a 2200; La Gueya vq. 12, 353 a 3340; 18, 330 a 3400; 17, 318 a 3450; 18, 294 a 3500; La Vasca nt. 13, 375 a 3470; 16, 343 a 3560; vq. 13, 310 a 3500; Maschio nt. 25, 427 a 3300; 15, 393 a 3490; Ponto nt. 12, 393 a 3440; 19, 345 a 3540; 18, 327 a 3600; vq. 12, 502 a 3100; Trueba nt. 12, 355 a 3000; vq. 16, 321 a 3000. Nieva H. y Asociados SRL: (27) La Setenta y Seis v. 12, 493 a 1650. Pedro Genta y Cía. SA: (61) Nelson tr. 16, 559 a 2350.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (386) Agrop. Las Helenas v. 16, 480 a 2900; Benedetti- Cerbino n. 14, 450 a 3470; nt. 54, 407 a 3400; 18, 419 a 3470; Delpupo nt. 14, 378 a 3450; Monvale n. 38, 539 a 3620; v. 40, 544 a 3000; vq. 19, 461 a 3200; Priotti nt. 22, 599 a 3020; v. 13, 496 a 2900; Rancho Pe v. 16, 528 a 2850; vq. 17, 464 a 3000; 22, 453 a 3120; Salvini e Hijos n. 23, 469 a 3450. Wallace Hermanos SA: (57) Mayordomo nt. 12, 320 a 3550; 12, 300 a 3580; vq. 23, 292 a 3500.

Otras consignaciones: Hourcade Albelo y Cía. SA (30).