Vacunos: escasa oferta y subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de este miércoles en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 4007 animales, descargados de 109 camiones. Con una oferta considerada acotada, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias, en especial para las haciendas livianas. El Índice General subió un 4,02% al pasar de $3760,684 a $3911,972, mientras que el Índice Novillo ganó un 4,82% al pasar de $4503,682 a los $4720,935.

Los novillos, con 591 cabezas, representaron el 14,79% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4950 con 478 kg; $4900 con 468, 510 y con 545 kg, y $4800 con 441 kg. Por las mejores vacas se pagó $4600 con 431 kg; $4300 con 503 kg, y $3500 con 530 y con 553 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5820 con 314 kg; $5800 con 357 kg, y $5200 con 408 kg, y en vaquillonas, $5950 con 275 kg; $5250 con 366 kg, y $4820 con 418 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3911,972 mientras que el peso promedio general resultó de 428 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4720,935. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4720,940. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4726,893. Detalle de venta: 591 novillos; 758 novillitos; 1167 vaquillonas; 1063 vacas; 298 conservas, y 120 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (45) Puesto Del 8 n. 28, 488 kg a $4800; nt. 17, 402 a 5100. Asoc. de Coop. Argentinas: (64) Cuevas nt. 13, 353 a 3500; MarcaÍda vQ. 12, 428 a 2400. Blanco Daniel y CÍa. SA: (137) Aimar vq. 30, 358 a 5050; EnjonoR nt. 25, 357 a 5800; vq. 12, 352 a 5200; 13, 312 a 5700; Maiorana v. 21, 530 a 3500. Brandemann Consignataria SRL: (182) Agrop. Mayaco n. 16, 484 a 4900; vq. 19, 310 a 5400; 16, 305 a 5650; HernÁndez nt. 16, 430 a 4800; Scherger n. 14, 575 a 4550.

Campos y Ganados SA: (67) Galarraga tr. 12, 655 a 3400. Casa Massola SA: (36) Cozzarin vq. 36, 393 a 2200. Colombo y Colombo SA: (94) Santa Maura Sur vq. 23, 395 a 2200. Colombo y Magliano SA: (307) Bravo vq. 15, 418 a 4820; 35, 314 a 5800; Diab vq. 22, 394 a 4700; Diab S. vq. 22, 395 a 4700; El Recado vq. 16, 371 a 5000; 54, 354 a 5200; Gaccio v. 18, 473 a 3300; vq. 12, 403 a 4200. Consignataria Melicurá SA: (207) 19 de Marzo vq. 16, 397 a 4600; 15, 352 a 5000; Isenhofer n. 30, 545 a 4900; Leloir vq. 16, 411 a 2300; 14, 407 a 2500; v. 28, 452 a 2600; Ripa vq. 12, 414 a 4200; 28, 391 a 4400.

Crespo y Rodríguez SA: (128) Aguaribay nt. 40, 441 a 4800; Drabble vq. 14, 421 a 4600; 15, 399 a 4800; 16, 365 a 5000; Minvielle v. 17, 493 a 3000. Dotras, Ganly SRL: (113) Est. San Javier de Rauch nt. 27, 354 a 4900; 56, 375 a 5300. Gahan y Cía. SA: (152) Est. San Javier de Rauch nt. 29, 371 a 5300; 13, 325 a 5600; Guerrero n. 12, 455 a 4400; Louge vq. 31, 374 a 4000; 17, 362 a 4200. Ganadera Salliqueló SA: (24) Mojana n. 19, 478 a 4950. Gananor Pujol SA: (47) La Maturraca nt. 20, 304 a 3900.

Gogorza y Cía. SRL: (260) Álvaro vq. 47, 358 a 5000; Balda vq. 12, 340 a 4700; 31, 315 a 5000; Peiretti vq. 27, 397 a 4000; Suc. Pecorena vq. 30, 404 a 4500; 12, 405 a 4800; Usarralde v. 22, 550 a 3100; 30, 495 a 3300. Heguy Hnos. y Cía. SA: (35) Mugnaga vq. 19, 418 a 2400. Jáuregui Lorda SRL: (82) Empral v. 28, 459 a 2500; Pinillos nt. 23, 331 a 3800; vq. 14, 293 a 3800.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (94) Di Fiore vq. 14, 383 a 4500; Iraeta Hnos. vq. 40, 446 a 3700; Magagnini nt. 21, 346 a 4450. Llorente-Durañona SA: (93) Cabaña Don Tomás v. 12, 553 a 3500; Piro y Ruiz v. 14, 485 a 3000; 36, 558 a 3400. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (136) Beheran Hnos. nt. 43, 428 a 4700; Estancias Quequen nt. 26, 442 a 4700; 13, 422 a 4790; Kreutzbruk Hnos. nt. 13, 427 a 4900.

Monasterio Tattersall SA: (662) Agropecuaria Santa Celia vq. 12, 376 a 5100; 30, 338 a 5300; 12, 318 a 5700; 15, 313 a 5800; Algarra Hnos. vq. 66, 366 a 5250; Arandu vq. 36, 370 a 1800; 31, 412 a 1850; 15, 418 a 2000; 13, 424 a 2100; v. 14, 436 a 2200; 17, 433 a 2400; Gorostidi e Hijos nt. 40, 427 a 4500; vq. 12, 433 a 4000; 13, 386 a 4500; Los Potrerillos vq. 45, 327 a 5300; 20, 310 a 5750; Mónaco vq. 13, 315 a 5900; Mugnaga nt. 32, 300 a 5800; 12, 314 a 5820; Tattersall Argentino nt. 12, 489 a 4480; 13, 427 a 5080. Pedro Genta y Cía. SA: (68) Espósito vq. 13, 348 a 2100; v. 16, 458 a 3200; La Verde v. 27, 490 a 3100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (47) Barraca San Máximo de Anesett vq. 12, 322 a 5300. Santamarina e Hijos SA: (50) Rincón del Jagüel v. 33, 485 a 2600. Wallace Hermanos SA: (120) Agrop. El Cachafaz vq. 14, 383 a 3800; Susana nt. 38, 397 a 4650.

Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (39); Consignataria Nieva y Cía. SA (12); Hourcade Albelo y Cía. SA (58); Irey Izcurdia y Cía. SA (105); Lartirigoyen & Oromí SA (3); Madelan SA (39); Martín G. Lalor SA (30).