Vacunos: menor oferta y nuevas bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de este miércoles en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 6377 vacunos, ingresados en 179 camiones jaula. Los compradores ejercieron demanda selectiva, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en todas las categorías y clasificaciones.

El Índice General bajó un 4,87% al pasar de $3675,826 a $3496,919, mientras que el Índice Novillo perdió un 1,19% al pasar de $4093,771 a los $4044,951. Los novillos, con 1031 cabezas, representaron el 16,2% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4650 con 431 kg; $4600 con 469 kg, y $4550 con 534 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 431 y con 505 kg; $3940 con 431 kg, y $3200 con 475, 523 y con 530 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4880 con 323 kg; $4700 con 321, 372 y con 377 kg, y $4650 con 397 kg, y en vaquillonas, $4720 con 308 kg; $4620 con 364 kg, y $4310 con 413 kg.

El detalle de venta fue 1031 novillos; 1503 novillitos; 1645 vaquillonas; 1528 vacas; 362 conservas, y 296 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3496,919, mientras que el peso promedio general resultó de 436 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4044,951. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4044,968. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4100,377. Detalle de venta: 1031 novillos; 1503 novillitos; 1645 vaquillonas; 1528 vacas; 362 conservas, y 296 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (142) El Pajonal n. 12, 460 kg a $4500; vq. 14, 356 a 4300; 15, 348 a 4350; 16, 347 a 4400. Blanco Daniel y Cía. SA: (117) Barbero nt. 30, 383 a 4600; Ambrosino e Hijos vq. 12, 369 a 4400; 28, 326 a 4600; Lacau v. 18, 719 a 1700; Vita nt. 12, 321 a 4700. Brandemann Consignataria SRL: (157) Agrop. Mayaco vq. 12, 455 a 2900; Gartner vq. 14, 384 a 4100; 14, 385 a 4200; 32, 358 a 4300. Casa Massola SA: (108) Esnal nt. 32, 357 a 4600; 16, 372 a 4700; Lena v. 16, 481 a 2500; 23, 521 a 2600. Casa Usandizaga SA: (172) Agrop. La Enriqueta nt. 13, 410 a 3500; 26, 334 a 3700; vq. 34, 303 a 3700; Maillos vq. 15, 435 a 4000; Rangitata Explotaciones v. 12, 430 a 2150.

Colombo y Colombo SA: (271) Adm. de Campos La Colina n. 69, 442 a 4050; nt. 13, 428 a 4050; Agropecuaria Cattalano v. 15, 450 a 2000; Bomchil nt. 17, 425 a 3600; Nescol Agrop. v. 38, 441 a 2700; 39, 500 a 3300. Colombo y Magliano SA: (268) Colombo y Magliano vq. 54, 317 a 4100; 18, 308 a 4720; Echeverría nt. 40, 404 a 4550; Lovizio vq. 12, 413 a 4310; 30, 373 a 4530; Piray Mini v. 13, 540 a 3100; Saifica Inmobiliaria v. 12, 730 a 2400. Consignataria Blanes SRL: (175) García Pérez nt. 20, 409 a 4300; García vq. 43, 372 a 4500; Manduca v. 15, 457 a 3000; Mestre v. 20, 521 a 3100; Schroeder n. 18, 462 a 4300.

Consignataria Melicurá SA: (339) Almarmat vq. 38, 356 a 3200; 19, 336 a 3300; El Broquel nt. 65, 337 a 3900; Gacio n. 12, 457 a 4250; Grosso vq. 21, 442 a 3700; 19, 386 a 3800; María Teresa Sur v. 14, 432 a 2400; Ripa n. 20, 508 a 4000; 30, 480 a 4050. Crespo y Rodríguez SA: (151) Arancet v. 19, 458 a 3000; vq. 16, 313 a 4000; El Indio de Juárez nt. 17, 416 a 4450; 23, 377 a 4700; v. 49, 498 a 3200; 26, 427 a 3700. Dotras, Ganly SRL: (97) La Dorita Est. vq. 14, 353 a 3500; 17, 334 a 3600; La Victoria de Irizo y Roffo n. 56, 646 a 3700. Ferias Agroazul SA: (71) Alarcia vq. 24, 366 a 4100; Bodegas y Viñedos Pucara nt. 42, 435 a 3900.

Gahan y Cía. SA: (230) Grial Agropecuaria v. 15, 470 a 2800; Guerrero v. 22, 539 a 2600; Las Víboras nt. 28, 379 a 4550; 18, 355 a 4600; Louge vq. 12, 414 a 1700; v. 17, 505 a 1900; Louge J. n. 35, 508 a 4000. Ganadera Salliqueló SA: (68) Ártica tr. 15, 477 a 2200; Piccone vq. 13, 416 a 1800; v. 24, 451 a 2000. Gananor Pujol SA: (100) Estab. Fourcade v. 26, 612 a 2000; López vq. 14, 290 a 4650. Goenaga Biaus SRL: (101) Noar nt. 24, 388 a 3600; Sagig Soto Goenaga vq. 12, 437 a 3200; Santopaolo n. 16, 450 a 4000. Gogorza y Cía. SRL: (96) Peiretti vq. 46, 331 a 4300. Harrington y Lafuente SA: (138) Erreca vq. 12, 425 a 3000; v. 13, 440 a 3100; Olano de Oteiza vq. 25, 337 a 3800. Heguy Hnos. y Cía. SA: (103) Duhalde vq. 28, 331 a 4500; Perkins Hnos. vq. 43, 370 a 4000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (229) Bonkowski vq. 17, 298 a 4000; Delahaye vq. 16, 376 a 3700; 16, 367 a 3750; Hijos de Don Pablo vq. 44, 374 a 3700; Malvicino vq. 15, 377 a 3700; Mena vq. 22, 363 a 4300; Miramontes nt. 15, 374 a 4100; Selinger vq. 23, 345 a 3900. Jáuregui Lorda SRL: (138) Cabaña El Respiro n. 35, 445 a 4270; Ciurlandi v. 12, 470 a 3050; Monayer v. 14, 480 a 2800; 13, 550 a 2900; Yeti n. 38, 434 a 4400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (122) Boitard nt. 27, 371 a 4500; Lanusse v. 18, 578 a 3000; Regojo nt. 29, 379 a 3700; Zarate vq. 20, 408 a 2150. Lartirigoyen & Oromí SA: (84) Choike nt. 19, 362 a 4050; Daireaux v. 16, 546 a 3200; 15, 495 a 3400. Llorente-Durañona SA: (153) Agrop. Pacifica vq. 15, 425 a 2500; Cuadra nt. 13, 425 a 3700; Estab. Rural La Paloma vq. 28, 422 a 2300; Etcheverry n. 15, 503 a 3100; 22, 433 a 3200; Ruete Güemes v. 28, 458 a 2500. Madelan SA: (159) Bustamante n. 18, 462 a 4000; Fontana n. 35, 570 a 3580; Ottaviani vq. 12, 431 a 3940; Valdes n. 35, 469 a 4600. Martín G. Lalor SA: (118) Cacchiarelli vq. 13, 360 a 4500; Duthie n. 14, 534 a 4550; vq. 20, 505 a 4000; Errecarret tr. 13, 627 a 3370. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (186) Fundación Funisal nt. 12, 382 a 4550; 13, 346 a 4700; Ganad. Verdes Pampas vq. 14, 401 a 4250; 14, 380 a 4300; 14, 354 a 4350; Norris nt. 17, 316 a 4400; S.A.C.A.G.A.M. vq. 20, 353 a 3950; 33, 313 a 4050.

Monasterio Tattersall SA: (733) Agrop. Don Lalo nt. 56, 336 a 4000; Algarra Hnos. nt. 24, 418 a 4500; 18, 376 a 4750; 18, 375 a 4780; Calcagno nt. 13, 386 a 4400; Coilpeco nt. 15, 344 a 4000; Ercom vq. 14, 312 a 4600; Est. La Carucha vq. 33, 340 a 3800; 13, 355 a 3900; Franco nt. 12, 379 a 4700; 15, 323 a 4880; García vq. 14, 385 a 3600; 16, 349 a 3900; La Cassina nt. 15, 409 a 4500; 21, 406 a 4600; Maral Agropecuaria nt. 16, 392 a 4350; María del Carmen nt. 20, 420 a 4000; Mugnaga v. 15, 514 a 3000; 15, 617 a 3200; S.Q.S. Agroinversores nt. 31, 417 a 4500; Salentinos nt. 20, 328 a 4100; Tambo El Cacique nt. 28, 340 a 4100; Troya nt. 21, 342 a 4100. Nieva H. y Asociados SRL: (29) Campos del Triángulo v. 12, 516 a 1500. Pedro Genta y Cía. SA: (93) Fernandino v. 33, 567 a 3100; Hijos de Bruno nt. 19, 422 a 4500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (332) Acopiadora de Granos n. 14, 458 a 4500; nt. 30, 424 a 4500; Áridos del Norte v. 36, 495 a 2700; El Indio de Juárez vq. 45, 351 a 4550; Mathet e Hijos nt. 41, 407 a 4650; Grassetti v. 13, 430 a 3800; vq. 14, 401 a 4000; Los Ángeles v. 12, 666 a 2520; 27, 570 a 2600; 16, 504 a 3200. Santamarina e Hijos SA: (108) Agrícola Ganad. El Rosario v. 35, 481 a 3200; Docamal vq. 19, 365 a 2100; Salvai e Hijos nt. 28, 399 a 3800; vq. 12, 362 a 3700. S.L. Ledesma y Cía. SA: (45) Lucchesi n. 40, 456 a 3750. Wallace Hermanos SA: (186) Agroganad. La Atrevida nt. 15, 388 a 4070; 28, 427 a 4100; 33, 388 a 4170; Bernaudo n. 38, 445 a 4150.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (25); Hourcade Albelo y Cía. SA (35); Irey Izcurdia y Cía. SA (70).