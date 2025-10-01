Vacunos: otra oferta moderada y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6045 animales, descargados de 173 camiones. Con los compradores abastecidos, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad. El Índice General bajó un 2,40% al pasar de $2870,331 a $2801,407, mientras que el Índice Novillo ganó un 1,99% al pasar de $3069,220 a los $3130,184.

Los novillos, con 491 cabezas, representaron el 8,14% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3550 con 481, 510 y con 540 kg; $3500 con 437, 446 y con 517 kg, y $3400 con 473 kg. Por las mejores vacas se pagó $3200 con 435 kg; $2900 con 530 y con 542 kg, y $2800 con 487 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3600 con 379 y con 408 kg; $3500 con 304 kg, y $3420 con 348 kg, y en vaquillonas, $3600 con 311 kg; $3400 con 289 kg, y $3350 con 351 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2801,407, mientras que el peso promedio general resultó de 424 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3130,184. En tanto, el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3130,184. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3204,034. Detalle de venta: 491 novillos; 1299 novillitos; 1507 vaquillonas; 2134 vacas; 367 conservas, y 233 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (71) Est. El 30 de Diciembre nt. 45, 304 kg a $3400. Aguirre Urreta Jorge SA: (42) Acelar vq. 42, 340 a 3300. Asoc. de Coop. Argentinas: (72) Artiguez n. 12, 438 a 3400; Pinciroli vq. 14, 407 a 3150; Traverso vq. 19, 414 a 3150. Blanco Daniel y Cía. SA: (361) Borgna v. 18, 471 a 2800; Casadei nt. 12, 437 a 3500; Corrales de mi Patria nt. 54, 407 a 3500; Ferrero v. 30, 501 a 2720; Huguet Budasi nt. 12, 373 a 3500; Langueyu vq. 45, 310 a 3600; Lucenti n. 13, 517 a 3500; 12, 446 a 3500; Pintos v. 14, 469 a 2600; Pintos S. v. 21, 479 a 2600; Pittameglio nt 50, 379 a 3600; vq. 20, 334 a 3500. Brandemann Consignataria SRL: (213) Agrop. Mayaco tr. 18, 597 a 1900; Azaldegui v. 15, 430 a 2700; Frau Caracola de Conforti vq. 14, 435 a 3200; Gartner vq. 46, 400 a 3230; Larregina vq. 12, 370 a 3000; Migueltorena n .22, 516 a 3550. Brazzola y Cía. SRL: (45) Est. María Pilar vq. 30, 372 a 3250; 15, 351 a 3350. Campos y Ganados SA: (115) Fundación Salas nt. 18, 401 a 3050; González vq. 12, 301 a 3300; 38, 295 a 3400; Los Saltos v. 12, 480 a 2550.

Casa Usandizaga SA: (77) Est. El Jabalí vq. 15, 410 a 2000; Maillos v. 12, 491 a 2750. Colombo y Colombo SA: (81) Faromon Arrecifes vq. 17, 288 a 3350; Gondra vq. 12, 401 a 2250; Incahuen tr. 15, 455 a 2200; v. 19, 518 a 2800. Colombo y Magliano SA: (710) Agrop. Los Grobitos vq. 26, 285 a 3400; 53, 272 a 3450; 19, 261 a 3470; 20, 280 a 3500; Agropecuaria El Cimarron n. 15, 467 a 2500; Bottaro Hermanos v. 30, 476 a 2000; Cao v. 13, 476 a 2550; 22, 487 a 2600; Cimero vq. 26, 304 a 3420; 16, 289 a 3450; Colombo y Magliano v. 22, 511 a 1750; vq. 74, 275 a 2400; Conexpor vq. 50, 280 a 3450; El Amo nt. 22, 409 a 3360; Estab. Agrop. Don Raúl v. 21, 570 a 1900; Estancia La Brava vq. 33, 303 a 3400; 91, 298 a 3420; 16, 333 a 3450; Grupo Constr. Bs. As.-Rosario nt. 12, 340 a 3360.

Consignataria Melicurá SA: (117) Elkarrekin Agropecuaria nt. 23, 367 a 3450; Lamarche Hermanos nt. 41, 429 a 3280. Crespo y Rodríguez SA: (145) Arancet v. 39, 442 a 1700; Drabble vq. 27, 411 a 2700; 16, 370 a 2800; El Indio de Juárez nt. 43, 358 a 3450. Dotras, Ganly SRL: (167) Carbo Hermanos v. 16, 444 a 2650; 14, 482 a 2750; 32, 468 a 2800; Ganadera Mapa nt. 18, 378 a 3400; vq. 18, 388 a 3250; Gaviña vq. 34, 322 a 2900; 18, 316 a 2950. Gahan y Cía. SA: (206) Cría Martín nt. 20, 332 a 2800; 30, 358 a 2900; vq. 16, 305 a 2850; La Chavense v. 28, 672 a 2500; Land-Management nt. 17, 338 a 3400; 20, 323 a 3450; Louge v. 26, 532 a 2200; Marina vq. 15, 350 a 3350. Ganadera Salliqueló SA: (50) Tornes Hermanos vq. 17, 326 a 2850. Gananor Pujol SA: (130) Abdo nt. 14, 344 a 3420; Camicia nt. 15, 348 a 3420; vq. 15, 341 a 3380; Carrettoni n. 12, 452 a 3450; Copica v. 13, 469 a 2850. Goenaga Biaus SRL: (40) Noar n. 13, 454 a 2500; vq. 15, 361 a 2600.

Gogorza y Cia. SRL: (61) Dayraut Hnos. v. 14, 481 a 2600; Gran Trébol n. 39, 481 a 3200. Harrington y Lafuente SA: (179) Campomar v. 30, 503 a 2800; 40, 542 a 2900; La Concordia Agrop. vq. 13, 400 a 1700; 15, 410 a 2000; La Serranía n. 15, 478 a 2700; Zumag vq. 26, 310 a 1600. Hourcade Albelo y Cía. SA: (103) Indarka v. 17, 478 a 2400; Malle vq. 15, 424 a 2700; Pujol e Hijos v. 14, 466 a 2700; 15, 539 a 2800. Irey Izcurdia y Cía. SA: (204) Establecimiento Agrop. Harmony v. 26, 447 a 2600; 17, 498 a 2650; La Utopía Agro v. 12, 476 a 2500; 14, 515 a 2700; Rebzda nt. 20, 307 a 3300; Saccone v. 13, 497 a 2700. Iriarte Villanueva Enrique SA: (100) Cazaux nt. 98, 304 a 3500. Jáuregui Lorda SRL: (183) Aston v. 13, 540 a 2750; Cabaña El Respiro nt. 14, 428 a 3200; El Mirador vq. 14, 420 a 2300; v. 12, 480 a 2400; Monayer nt. 40, 336 a 3450.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (98) Daneo v. 36, 488 a 2000; Mat. y Frig. El Mercedino n. 13, 462 a 3200; tr. 15, 520 a 2900; Yerbehety v. 12, 430 a 2100. Lartirigoyen & Oromí SA: (18) Guarda Pampa v. 12, 500 a 2800. Llorente-Durañona SA: (225) Agrop. Del Santo de González nt. 25, 349 a 3440; vq. 22, 300 a 3420; Pazzaglia n. 45, 481 a 3000; Piro y Ruiz v. 26, 516 a 2800; vq. 16, 466 a 2900; Proysol v. 28, 530 a 2900. Martín G. Lalor SA: (226) Campomar nt. 41, 431 a 3400; Comp. de Tierras Tecka v. 16, 457 a 2500; Farroni nt. 23, 418 a 3450; Lohidoy vq. 21, 309 a 3300; Polo v. 12, 590 a 2600; Polo J. vq. 12, 273 a 3350; Ramos nt. 18, 400 a 3400. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (245) Arotcarena nt. 14, 371 a 3350; vq. 16, 343 a 3250; Bonet v. 21, 488 a 2600; 14, 445 a 2800; Llobet nt. 15, 369 a 2950; v. 13, 466 a 2400; Laxague vq. 13, 420 a 2500.

Monasterio Tattersall SA: (607) Algarra Hnos. nt. 99, 353 a 3450; Carretero n. 16, 468 a 3300; Criadores nt. 13, 382 a 3400; Di Lascio Hnos. vq. 12, 328 a 3000; Estab. Ganadero San Antonio v. 14, 475 a 2600; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 14, 448 a 3250; 15, 490 a 3400; Neifert v. 15, 490 a 2500; Ponto nt. 50, 328 a 3000; vq. 35, 299 a 3000; 15, 287 a 3100; Supremo vq. 19, 360 a 3250; Tomatis v. 12, 477 a 2400; 12, 497 a 2600; Troya v. 19, 647 a 2400; Twelve’s Corner v. 12, 489 a 2600; Vicente nt. 16, 463 a 3250; 13, 419 a 3300. Pedro Genta y Cía. SA: (28) Cosufi v. 28, 526 a 2750.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (329) Agrop. Las Helenas v. 15, 478 a 2650; vq. 16, 435 a 3070; Campomar n. 15, 442 a 3400; nt. 26, 418 a 3400; Etcheverry vq. 12, 380 a 2100; La Querencia de Arata Hnos. vq. 14, 320 a 3350; Percebes v. 24, 460 a 2670; San Luis Nuevo v. 18, 501 a 2700; Taboada vq. 76, 296 a 3400. Santamarina e Hijos SA: (92) Battistessa vq. 13, 380 a 1800; Sierra Alta v. 34, 508 a 2800. Wallace Hermanos SA: (112) Doña Herminia de Ruiz y Ruiz vq. 14, 290 a 2050; 16, 398 a 2700; 26, 389 a 2800; Munarriz vq. 44, 378 a 2800.

Otras consignaciones: Consignataria Blanes SRL (92); Ferias Agroazul SA (12); Heguy Hnos. y Cía. SA (29); Madelan SA (43); Nieva H. y Asociados SRL (9).