Vacunos: precios con altibajos en el comienzo de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 5226 cabezas, se pagó $3600 por haciendas livianas; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3069,220

Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas, se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad
Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo un ingreso de 5226 animales, descargados de 126 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas, se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad. El Índice General registró una suba respecto al viernes último del 3,25%, al pasar de 2778,593 a 2870,331 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 3,92%, tras variar de 3194,603 a 3069,220 pesos por kilo.

Los novillos, con 596 cabezas, representaron el 11,41% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3550 con 453 y con 469 kg; $3450 con 507 y con 540 kg, y $3350 con 567 kg. Por las mejores vacas se pagó $3300 con 438 kg; $2900 con 533 y con 535 kg, y $2280 con 492 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3600 con 424 kg; $3530 con 325 kg, y $3500 con 303, 372 y con 406 kg, y en vaquillonas, $3600 con 331 kg; $3400 con 354 y con 359 kg, y $3250 con 391 kg.

El detalle de ventas fue 596 novillos; 1330 novillitos; 1446 vaquillonas; 1533 vacas; 107 conservas; y 211 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2870,331, mientras que el peso promedio general resultó de 421 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3069,220. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3069,218. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3050,033. Detalle de venta: 596 novillos; 1330 novillitos; 1446 vaquillonas; 1533 vacas; 107 conservas, y 211 toros. Base 12 cabezas.

Aguirre Urreta Jorge SA: (48) Hijos de Ducos vq. 15, 355 kg a $3250; 16, 354 a 3300; 17, 321 a 3400. Asoc. de Coop. Argentinas: (173) A.C.A. nt. 19, 385 a 3400; 57, 378 a 3450; 19, 372 a 3500; vq. 25, 365 a 3300. Balcarce y Cía. SRL: (73) Dosoles n. 13, 512 a 2550; San José de la Colonia v. 16, 465 a 2700. Blanco Daniel y Cía. SA: (247) Agropecuaria Las Marías v. 54, 499 a 2800; Civardi v. 35, 511 a 2850; Grupo D y V vq. 30, 348 a 3450; 30, 331 a 3600; Baratcabal v. 20, 438 a 2700; Santandrea n. 48, 458 a 3550; nt. 17, 424 a 3600. Brandemann Consignataria SRL: (143) Ballester nt. 18, 395 a 3350; El Mate de Ameghino nt. 15, 303 a 3500; vq. 30, 296 a 3400; El Overito v. 12, 445 a 2700; Viñas Urquiza vq. 20, 368 a 3150.

Casa Usandizaga SA: (223) Agroset v. 16, 461 a 2300; Fenoglio vq. 16, 290 a 1900; Fenoglio H. v. 12, 488 a 2000; Maillos vq. 30, 319 a 2000; San Jorge Cereales y Hacienda v. 21, 505 a 2800. Colombo y Colombo SA: (74) Docugraph v. 13, 482 a 2650; Rincón de la Laguna v. 12, 535 a 2900. Colombo y Magliano SA: (434) Don Benjamín v. 12, 578 a 2700; Establecimiento Maraljo vq. 30, 314 a 3350; Exp. Agrop. Regino n. 28, 474 a 2450; 16, 438 a 2550; Industrias C.E.P. nt. 27, 414 a 3300; La Magdalena nt. 21, 328 a 3530; vq. 17, 319 a 3300; Nazar Anchorena vq. 20, 305 a 3200; Riart nt. 12, 549 a 2800; Simón nt. 42, 365 a 3400; Vicente nt. 13, 428 a 3200; Volpi vq. 14, 291 a 3500.

Consignataria Blanes SRL: (78) Chachai Comp. Agrop. n. 35, 567 a 3350; García vq. 14, 364 a 3350; 27, 354 a 3400. Consignataria Melicurá SA: (237) El Broquel n. 61, 362 a 3100; nt. 21, 352 a 3100; El Refugio n. 24, 464 a 3050; vq. 16, 401 a 2750; Estab. Los Manantiales nt. 20, 407 a 3400; 22, 379 a 3450; Isenhofer n. 24, 557 a 3050; La Guarida del Zorro vq. 17, 454 a 3200; 18, 438 a 3300. Dotras, Ganly SRL: (137) Paletta nt. 20, 376 a 3400; 16, 345 a 3500; Salvadori n. 15, 435 a 2500; nt. 42, 399 a 3430; vq. 33, 314 a 3400. Gananor Pujol SA: (248) Invernea Proteína vq. 29, 355 a 3350; Numael nt. 18, 403 a 3350; 40, 374 a 3400; San Manuel de Tandil nt. 44, 342 a 3400; Ustariz v. 31, 459 a 2700; Valle vq. 50, 263 a 3420.

Gogorza y Cía. SRL: (120) Garaicochea vq. 13, 405 a 2600; Juaigjo vq. 61, 276 a 2950; Zavala n. 34, 445 a 3500. Harrington y Lafuente SA: (41) Grondona nt. 20, 421 a 3450. Irey Izcurdia y Cía. SA: (164) Bigñami vq. 12, 410 a 2500; v. 12, 452 a 2550; Biofeeds Argentina nt. 15, 393 a 2750; El Carpincho Ganadera vq. 32, 316 a 3000; 16, 341 a 3350; 27, 301 a 3450. Iriarte Villanueva Enrique SA: (38) Campos n. 38, 507 a 3450. Jáuregui Lorda SRL: (42) Ciurlandi vq. 17, 396 a 2400; v. 16, 460 a 2500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (30) Zarate vq. 16, 413 a 2050. Lartirigoyen & Oromí SA: (336) Carlofe nt. 40, 361 a 3000; La Baya Vieja v. 28, 441 a 2400; Lartirigoyen vq. 17, 390 a 3260; 27, 361 a 3300; Ponzio v. 17, 436 a 2100; 16, 500 a 2250; vq. 23, 371 a 2900; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 12, 343 a 3000; Sol de Mayo nt. 16, 412 a 3000; Trezza v. 13, 542 a 2850; 12, 533 a 2900; vq. 12, 407 a 3200. Llorente-Durañona SA: (36) Courreges n. 14, 540 a 3450. Madelan SA: (117) Alfa Láctea v. 14, 570 a 2500; Faguaga nt. 27, 369 a 3400. Martín G. Lalor SA: (161) Los Rezagos vq. 75, 326 a 3400; Tambo El Cerco nt. 12, 377 a 2900.

Monasterio Tattersall SA: (778) Aguerre vq. 12, 337 a 3300; Barducci vq. 12, 315 a 3400; Estancias Lanaria n. 15, 543 a 3250; Exportlan n. 24, 505 a 3250; Invagro v. 20, 438 a 2100; 26, 443 a 2200; 28, 484 a 2300; Ledesma v. 28, 457 a 2800; Lindor tr. 12, 510 a 1900; Mónaco nt. 14, 332 a 3520; vq. 15, 325 a 3450; 20, 290 a 3480; Nicsor nt. 15, 320 a 3450; vq. 15, 319 a 3350; 22, 312 a 3400; San José de Galli v. 14, 458 a 2500; 13, 469 a 2700; 17, 485 a 2800; Tattersall Argentino vq. 18, 328 a 3350; 14, 336 a 3370; 75, 298 a 3400; 15, 284 a 3450; 15, 289 a 3470; 14, 276 a 3520; Teresa Josefina v. 86, 477 a 2400. Nieva H. y Asociados SRL: (43) Meloni Hermanos nt. 16, 397 a 3400; 27, 367 a 3450. Pedro Genta y Cía. SA: (176) Campagro v. 12, 496 a 2600; 20, 535 a 2700; Fernandino tr. 15, 750 a 2600; Las Piedritas v. 13, 525 a 2550; Muller vq. 12, 413 a 2500; Rappallini v. 16, 455 a 2500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (733) Aristizábal v. 36, 506 a 2850; Benedetti-Cerbino nt. 86, 407 a 3450; Don Jacinto Agrop. v. 12, 602 a 2400; El Bornizo n. 13, 444 a 2850; nt. 25, 425 a 2850; Finlar nt. 14, 406 a 3500; vq. 12, 371 a 3300; 38, 350 a 3350; Iruanyak vq. 72, 343 a 3400; 50, 320 a 3450; La Solita v. 25, 508 a 2850; Puntana n. 28, 452 a 2550; 48, 476 a 2650; 17, 483 a 3100; nt. 46, 414 a 2500; 18, 417 a 2550; 106, 405 a 2600; 14, 400 a 2650; 34, 393 a 2800; 14, 430 a 3100. Santamarina e Hijos SA: (34) Santamarina vq. 19, 351 a 2700.

Otras consignaciones: Ferias Agroazul SA (11); Goenaga Biaus SRL (28); Hourcade Albelo y Cía. SA (31); Mendizábal A. J. y Cía. SA (25).

