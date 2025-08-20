Vacunos: precios en baja y oferta moderada en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 3017 animales, descargados de 85 camiones. Pese a la escasa oferta por las lluvias registradas, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en todas las categorías y clasificaciones.

El Índice General bajó un 2,43%, de $2660,810 a $2596,140, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,30%, de $3044,586 a los $2974,656. Los novillos, con 328 cabezas, representaron el 10,55% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3320 con 443 kg; $3300 con 500 kg, y $3120 con 468 kg. Por las mejores vacas se pagó $3220 con 431 kg; $2800 con 511 kg, y $2700 con 480 y con 498 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3500 con 334 y con 351 kg; $3400 con 302 y con 340 kg, y $3350 con 361 y con 3751 kg y en vaquillonas, $3400 con 306 kg; $3380 con 258 kg, y $3200 con 378 y con 401 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2596,140, mientras que el peso promedio general resultó de 419 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $2974,656. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $2974,656. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3049,780. Detalle de venta: 328 novillos; 444 novillitos; 748 vaquillonas; 1126 vacas; 346 conservas, y 117 toros. Base 10 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (183) Agrop. Arg. Centro Sud vq. 67, 344 kg a $1900; 68, 358 a 2000; Campomar vq. 13, 378 a 3200; 16, 344 a 3300; 18, 317 a 3350. Asoc. de Coop. Argentinas: (50) Rostan v. 24, 480 a 2600. Balcarce y Cía. SRL: (36) Dosoles n. 27, 498 a 2230. Blanco Daniel y Cía. SA: (211) Agropecuaria Las Marías nt. 34, 361 a 3350; vq. 30, 346 a 3350; Bargar v. 10, 501 a 2500; 12, 437 a 2700; Cadamuro nt. 44, 340 a 3500; vq. 21, 306 a 3400; Lardone vq. 19, 297 a 1700. Brandemann Consignataria SRL: (180) Gardini nt. 10, 425 a 3300; Montepardo Agrop. nt. 10, 340 a 3400; Ratto vq. 25, 401 a 3200; 12, 430 a 3220; Sancholuz v. 25, 511 a 2710; Schmidt v. 17, 580 a 2660. Brazzola y Cía. SRL: (45) Córdoba v. 17, 521 a 2400.

Campos y Ganados SA: (146) Elías Semillas e Insumos vq. 10, 370 a 1800; 37, 395 a 2000; v. 13, 445 a 2300; 25, 481 a 2400; 13, 455 a 2500; 13, 455 a 2600; González v. 20, 498 a 2700; 15, 511 a 2800. Casa Usandizaga SA: (103) Maidana vq. 20, 358 a 1900; Oderda e Hijos vq. 13, 410 a 2100; 17, 414 a 2250; San Jorge Cereales y Hacienda vq. 26, 265 a 1850. Colombo y Colombo SA: (47) Santa Maura Sur v. 37, 482 a 2500. Colombo y Magliano SA: (244) Bellamar Estancias n. 18, 490 a 2900; 18, 457 a 3050; Conexpor vq. 54, 325 a 3200; 26, 319 a 3250; Estab. Ganadero San Antonio vq. 20, 347 a 2850; 19, 391 a 2900; Fabre vq. 18, 301 a 3120; Frigerio v. 18, 463 a 1650; López y Bernat n. 23, 468 a 3120; Maralmi Agrop. vq. 13, 350 a 2150.

Crespo y Rodríguez SA: (44) Arancet nt. 34, 407 a 3300; 10, 350 a 3350. Dotras, Ganly SRL: (50) Nogalnotte vq. 37, 364 a 2000. Ferias Agroazul SA: (69) García v 25, 516 a 2500; Paine nt. 10, 401 a 3000. Gahan y Cía. SA: (72) Campomar nt. 39, 460 a 3300; Ichaso v. 23, 505 a 2050. Ganadera Salliqueló SA: (49) Ganadera Salliqueló vq. 49, 325 a 2700. Gananor Pujol SA: (52) Estab. Fourcade n. 14, 509 a 2000; La Tropilla vq. 17, 373 a 1750. Heguy Hnos. y Cía. SA: (48) Duhalde vq. 48, 311 a 3300. Hourcade Albelo y Cía. SA: (36) Indarka v. 18, 516 a 2150. Irey Izcurdia y Cía. SA: (65) Agrop. Los Pinares nt. 15, 407 a 3000; 15, 385 a 3100; Leche Gral. Paz v. 10, 532 a 2100; 10, 605 a 2150.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (35) Miramontes vq. 10, 335 a 3350; Savio n. 15, 433 a 3200. Jáuregui Lorda SRL: (281) Agrop. Los Pinares nt. 27, 392 a 2500; Domizi vq. 25, 310 a 3400; Galia Norte vq. 11, 350 a 1750; 18, 370 a 2300; 15, 367 a 2400; v. 43, 438 a 2550; Tantucci vq. 22, 364 a 3150; Tantucci vq. 24, 310 a 3400; Tognalli v. 21, 499 a 1900; 13, 588 a 2220; 12, 716 a 2450. Lanusse-Santillán y Cía. SA: (58) Calles nt. 21, 286 a 2600; vq. 20, 266 a 2600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (32) Padilla Quirno v. 10, 540 a 2000.

Monasterio Tattersall SA: (242) Berca vq. 60, 420 a 2400; 30, 378 a 2600; 15, 338 a 3050; Munarriz n. 31, 443 a 3320; nt. 10, 418 a 3150; Raap n. 13, 453 a 3150. Pedro Genta y Cía. SA: (84) Ambrosius v. 20, 449 a 1850; 10, 556 a 2350; St Moret v. 10, 712 a 2450; 25, 581 a 1800.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (106) Ginocchio e Hijos vq. 22, 416 a 3070; 15, 380 a 3100; 32, 368 a 3170. Santamarina e Hijos SA: (157) Agropecuaria El 26 nt. 25, 340 a 3250; vq. 21, 355 a 3150; 23, 310 a 3200; Rincón del Jagüel nt. 52, 422 a 3150; Santamarina n. 20, 441 a 3150; v. 14, 480 a 2500. Wallace Hermanos SA: (52) Cajen nt. 14, 375 a 3350; 11, 302 a 3400; vq. 16, 286 a 3350; 11, 258 a 3380.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (12); Madelan SA (10); Martín G. Lalor SA (34); Nieva H. y Asociados SRL (17).