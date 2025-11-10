Vacunos: remate especial en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este lunes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo un ingreso de 2330 animales que correspondieron al 21º Exposición Consumo 5 Estrellas, organizada por la firma consignataria Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA.

Las ventas tuvieron una demanda activa y los operadores de compra ejercieron competencia por todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General registró una suba respecto al viernes del 18,39%, al pasar de 3284,273 a 3888,395 pesos, mientras que el Índice Novillo ganó un 15,89%, de 3663,960 a 4246,041 pesos por kilo.

Los novillos, con 527 cabezas, representaron el 22,77% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4670 con 598 kg; $4520 con 479 y con 533 kg, y $4370 con 468 kg. Por las mejores vacas se pagó $3670 con 516 kg; $3650 con 486 kg, y $3400 con 513 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4300 con 423 kg; $4070 con 348 kg, y $4000 con 367 kg, y en vaquillonas, $4200 con 286 kg; $3800 con 365 kg, y $3770 con 396 kg.

El Índice General del Mercado Agroganadero fue de $3888,395, mientras que el peso promedio general resultó de 415 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4246,041. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4246,041. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4088,920. Detalle de venta: 527 novillos; 1112 novillitos; 493 vaquillonas; 144 vacas; 16 conservas, y 22 toros. Base 15 cabezas.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (2330) Agro Cereal 9 de Julio nt. 46, 362 kg a $4000; Agrop. Las Helenas nt. 16, 424 a 3950; Agropemar nt. 18, 400 a 3850; 33, 392 a 3900; 19, 384 a 4000; Araujo nt. 37, 381 a 3900; Barraca San Máximo de Anesett nt. 17, 342 a 4000; Cabure nt. 15, 380 a 3850; 18, 357 a 4000; Comercializadora Morres nt. 40, 369 a 4000; Delfinagro n. 37, 476 a 4200; Don Car nt. 19, 386 a 3850; Estab. La Negra vq. 32, 481 a 3600 Fanara nt. 18, 348 a 4070; vq. 15, 290 a 3850; Goñi v. 17, 481 a 2100; Hue Malal nt. 44, 337 a 4000; vq. 21, 327 a 3770; Iberoagro nt. 38, 395 a 3850; Iruanyak nt. 42, 388 a 4070; 23, 415 a 4100; Jomarca nt. 26, 418 a 4120; 16, 423 a 4300; Kle nt. 43, 413 a 3850; Kuatro vq. 20, 348 a 3800; La Dorita Est. vq. 42, 343 a 3820; Los Taleros n. 15, 470 a 4220; Mendizábal nt. 18, 408 a 3850; Montoya vq. 35, 305 a 3870; 15, 286 a 4200; Monvale n. 36, 501 a 4300; 24, 506 a 4520; vq. 24, 312 a 3850; Olmedo Ganadera vq. 35, 327 a 3800; Pemag nt. 15, 373 a 4000; vq. 15, 318 a 3870; 15, 323 a 3920; Peretti nt. 15, 353 a 3850; vq. 15, 305 a 3800; Ranchito María Inés vq. 19, 365 a 3800; 40, 357 a 3820; Rancho Pe v. 24, 514 a 3300; San Luis Nuevo n. 24, 463 a 4200; v. 20, 513 a 2300; San Mariano n. 78, 488 a 4370; Tapalgro vq. 17, 416 a 3700; 20, 396 a 3770; Tierra Franca n. 35, 505 a 4300; Tres Tropas nt. 75, 407 a 3100; 15, 402 a 4000; 15, 401 a 4100; Vivorata v. 24, 588 a 3200; Agrop. Las Helenas n. 16, 441 a 3920; nt. 49, 432 a 3920; 35, 420 a 3950; Agrop. Los Grobitos nt. 40, 351 a 4100; Chiesino nt. 40, 386 a 3870; Comp. de Tierras Tecka nt. 45, 375 a 4070; Ganados Don Raulio nt. 65, 355 a 4100; Jomarca nt. 15, 436 a 4270; Los Taleros n. 15, 454 a 4220; Montoya Hermanos n. 33, 491 a 4170; Monvale n. 33, 526 a 4300; Regueira n. 80, 498 a 4170; Suc. Blanco Villegas n. 36, 471 a 4170.