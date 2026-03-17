VALTRA: así es el tractor oficial de Expoagro

Siempre protagonistas de la escenografía de Expoagro, los tractores volvieron a decir presente en la edición 2026 de la tradicional feria. Entre las distintas propuestas, Valtra se destacó con una de las ofertas más completas de la muestra.

En la principal muestra agroindustrial del país, la presencia de Valtra se apoyó en una propuesta integral con foco en la eficiencia, la robustez y la confiabilidad de su portafolio de productos, diseñado para responder a las exigencias del trabajo intensivo en el campo.

El stand de la marca fue un espacio de encuentro, asesoramiento y cercanía, donde la tecnología aplicada a los tractores agrícolas se conectó con las necesidades reales del productor. Allí, Valtra exhibió una oferta de soluciones orientadas a maximizar el rendimiento operativo durante la cosecha y las labores posteriores, con equipos preparados para operar en distintos escenarios productivos y acompañar cada etapa del ciclo agrícola.

La feria se convirtió así en el escenario ideal para mostrar cómo la tecnología aplicada a la maquinaria agrícola se traduce en resultados concretos en el campo.

“Presentamos un portfolio muy amplio de tractores, con equipos que van desde los 70 hasta aproximadamente 300 caballos de fuerza. Eso nos permite cubrir prácticamente todas las necesidades productivas: economías regionales, agricultura extensiva y trabajos de alta exigencia”, señaló Emiliano Ferrari, Director Comercial de Fendt y Valtra para Hispanoamérica.

“Este año hicimos foco en la alta potencia con la Serie Q, una línea que combina potencia, eficiencia en el consumo y tecnología avanzada, pensada para productores que buscan máximo rendimiento en grandes extensiones y en labores intensivas".

“Además, todos nuestros tractores comparten un concepto clave: facilidad de uso. Apostamos a equipos intuitivos, con cabinas confortables y tecnología que simplifica la operación, porque entendemos que hoy la eficiencia también pasa por el operario”, agregó.

Los visitantes, además, pudieron acceder al asesoramiento especializado de la red de concesionarios oficiales de Valtra, que cumple un rol central en el respaldo posventa, la disponibilidad de repuestos y la atención personalizada en todo el país, pilares fundamentales de la propuesta de valor de la marca.

Con opciones de financiación en pesos y dólares, Valtra continúa facilitando el acceso a su portafolio de tractores y soluciones tecnológicas, reafirmando su misión de acompañar al productor con herramientas pensadas para mejorar la productividad hoy y potenciar el futuro del agro.

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