Caputo celebró un dato de la inflación que no ocurría desde 2017

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron este miércoles el nuevo dato de inflación. El índice de precios registró un incremento mensual de 1,9% en julio. El mandatario felicitó al titular de la cartera y lo llamó “el mejor ministro de economía de la historia por lejos”.

En tanto, Caputo escribió: “Importante. El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en julio, ubicándose por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo. Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017″.

Sostuvo, además, que la inflación núcleo fue de 1,5%, de 4,1% en las categorías estacionales y de 2,3% en los regulados. “La inflación núcleo en el mes fue la más baja desde enero de 2018″, explicó.

La inflación se mantuvo por debajo del límite psicológico del 2% mensual por tercer mes consecutivo. El Indec informó que la suba de los precios acumulados durante el año fue de 17,3% mientras que en doce meses sumó 36,6%. Sobre este último valor, Caputo dijo que “se registraron quince meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior”. “Esta variación interanual es la más baja desde diciembre de 2020″, sumó.

Milei celebró el nuevo valor. “La núcleo en 1,5%...!!! @LuisCaputoAR muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos...!!! VLLC!”, publicó en X.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también celebró el nuevo número: “Tres meses seguidos con inflación debajo del 2%. No pasaba desde 2017. De la desastrosa economía kirchnerista y la hiperinflación, al orden y la previsibilidad. Este es el rumbo que lidera el Presidente @JMilei: hacia un país normal donde cada argentino pueda progresar sin pensar tanto en la economía”.

La siguió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Muy buen dato de inflación, con una núcleo de 1,5% que hace años que no se veía. Felicitaciones Ministro @LuisCaputoAR y Presidente @JMilei. VLLC!”.

“Tres meses consecutivos por debajo del 2%”, señaló el diputado nacional por La Libertad Avanza José Luis Espert.

“El Índice de Precios al Consumidor de julio fue de 1,9%, confirmando que seguimos en una senda de desaceleración, con datos por debajo del 2% en los últimos tres meses, y con un acumulado para los primeros 7 meses del año de 17,3%, el menor para este período desde 2020. Mantener el equilibrio fiscal y la previsibilidad, tal como viene defendiendo el Presidente @JMilei, es esencial para dejar atrás definitivamente la inflación”, afirmó el viceje de Gabinete, Lisandro Catalán.

“Las bases y puntos de partida son sin inflación, con superávit, con seguridad, con orden, sin cepo y con más libertad. De esto se tratan las próximas elecciones: del país que estamos construyendo juntos con el liderazgo de @JMilei y del país decadente que dejamos atrás para siempre”, detalló el ministro de Defensa, Luis Petri.

“Y la inflación núcleo 1.5% corrobora también que el dólar flota, sube, baja y no hay traslado a precios. Por qué? PORQUE LA INFLACIÓN ES SIEMPRE Y EN TODO LUGAR UN FENÓMENO MONETARIO GENERADO POR UN EXCESO DE OFERTA DE DINERO”, afirmó el diputado nacional de Pro Damián Arabia.