Caputo dijo que se vienen medidas para fomentar el uso de dólares y que la Argentina puede crecer más de 6%

Convencido de que la salida del cepo fue “sin estrés”, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, trazó un panorama híper esperanzador hacia adelante este martes y aseguró que esto “nunca se vio” en la Argentina, al punto que prometió que el país puede crecer hasta más de 6%. Fue durante su participación en la Expo EFI 2025, organizada por la consultora Invecq, liderada por Esteban Domecq, quien introdujo la presentación del funcionario de Javier Milei, ante un auditorio de empresarios y actores influyentes del mundo de los negocios y las finanzas.

Puntual, al punto de que su exposición comenzó antes de lo previsto, y acompañado por sus laderos Federico Furiase, Martín Vauthier y Felipe Núñez, Caputo dijo que el objetivo actual de la Casa Rosada es la “remonetización” y por eso contó que se prepara para anunciar en dos semanas medidas vinculadas a “fomentar el uso de dólares”. Asimismo, confirmó que se vienen reformas estructurales -fiscal, laboral y previsional- pero a eso no le puso fecha: indicó que el Presidente decidirá cuándo avanzar.

Como una réplica solapada a quienes todavía desconfían del plan y cuestionan el esquema cambiario, Caputo planteó que se “terminó la época de la Argentina regalada en dólares”, dijo que quienes suban los precios se van a quedar “fuera del mercado” porque insistió que la inflación “va a colapsar” y hasta aseveró que hay servicios públicos que irán a la baja, pese a los incrementos que se prevén en mayo. A quienes lo escuchaban les pidió -como contrapartida- invertir, ya que en toda su charla se encargó de marcar que ahora sí están dadas las condiciones.

Los asesores de Caputo lo escucharon desde la primera fila Santiago Filipuzzi

Lo que se viene

Cuando habló sobre los planes de la administración libertaria para los próximos meses, el ministro de Economía indicó que en primer término pretenden “consolidar este nivel de crecimiento” y hasta incrementarlo. “Esta es una economía que hoy está preparada para crecer incluso más de 6%”, indicó.

Asimismo, comparó la economía argentina con un auto y dijo que es un “muy buen” modelo por los “fundamentals” de esta gestión y porque con esta ancla fiscal hay un “buen motor”. Entonces, planteó que otro desafío actual es “remonetizar la economía [que sería la nafta del coche] porque está en un nivel muy bajo”.

“Comparando con la época kirchnerista, en ese momento los fundamentals eran tan malos que teníamos un muy mal auto y le tiraban nafta. Emitían, emitían. Y el problema no era la nafta, era que el auto no andaba. Entonces, se llenaba de nafta y nadie se quería acercar; y si había una chispa, explotaba. Ahora estamos en una situación en que tenemos un gran auto, somos de los cinco mejores países para el Fondo en fundamentals, tenemos un gran motor y, como pasa en los autos, pide más nafta. Nosotros, por el contrario, por el diseño de la política, estuvimos sacando nafta, retiramos pesos por superávit, más con la emisión del Bopreal. Necesitamos que la economía se remonetice para que el nivel de crecimiento se mantenga o suba“, explicó.

Así, destacó que el Banco Central en este momento tiene “utilidades genuinas” por la baja del riesgo país y porque el Gobierno no va a utilizar la plata para financiar gasto, sino que la tendrá como reserva para “cancelar deuda en caso de que los bancos no hagan 100% de refinanciamiento en pesos porque están inclinados a prestar”.

Por otro lado, dijo que se enfocarán también en remonetizar la economía en dólares. “Estamos en competencia de monedas, es como que son diferentes naftas”, expresó y fue ahí que anticipó: “En las próximas dos semanas vamos a anunciar alguna medida que va a sorprender y que va a fomentar el uso de los dólares. Va a haber y van a circular más dólares. Esperemos que esto lo tengamos listo para por lo menos dos semanas".

En esa línea, y como un guiño a los presentes en el evento, en su mayoría hombres, dijo que el Gobierno precisa que esa remonetización se materialice para impulsar el crecimiento, generar mayor superávit, bajar impuestos y devolver recursos a los privados.

La exposición de Caputo en el evento de la consultora de Domecq Santiago Filipuzzi

Prometió, además, continuar con las desregulaciones a través del ministerio que conduce Federico Sturzenegger y en ese momento confirmó que se enfocarán también en las reformas fiscal, laboral y “al final”, la previsional. “El timing por supuesto lo decidirá el Presidente, para implementar estas cosas, pero son muy necesarias para seguir bajando el costo argentino y para desincentivar la informalidad", remarcó.

“¡Estamos por presenciar los mejores 20, 30 años de nuestra historia!”, arengó y dividió cuatro tareas así: que el Gobierno haga tres (baja de impuestos, desregulaciones y apertura a la competencia) y que el privado se base en una (invertir).

“En la Argentina no ha habido inversión por muchísimos años y eso es porque, al contrario de lo que pregona el kirchnerismo, lo único que ha hecho es fomentar el negocio financiero. En los últimos 20 años era mas importante entender lo financiero que las industrias, tener un contacto en el Gobierno para comprar a una tercera parte de lo que valía el dólar”, comparó y les avisó a los empresarios: “Ahora hay que volver a ser eficientes. Los retornos no pueden ser los de la Argentina pasada porque el nivel de riesgo es otro”.

Otra vez, Caputo volvió a defender el esquema cambiario y destacó: “Se terminó la época de la Argentina regalada en dólares”. Para justificarlo, aseguró que durante años eso llevó a que a la gente le vaya “pésimo” y se descalabre la economía. “Queremos un país donde los salarios en dólares sean razonables, donde no se asombre la gente porque la clase media va a Brasil de vacaciones. No es el daño económico solamente, sino el psicológico. Ahora resulta que es un lujo que un argentino de clase media veranee en Brasil, un país vecino. Lo lógico sería Brasil, Europa, Estados Unidos", insistió, ante quienes cuestionan la cantidad de divisas que salen al exterior por los viajes de turismo, fomentados porque el nivel de precios de la Argentina es caro si se lo compara con otros lugares del mundo.

El resto del discurso

Como es usual, el ministro de Economía realizó un repaso por el plan económico desde que asumió frente al Palacio de Hacienda y recordó que la primera etapa fue terminar con el déficit fiscal; la segunda, la eliminación del déficit cuasi fiscal; y la tercera, esta, que comenzó con la salida del cepo.

En eso, planteó que este modelo es “exactamente inverso” al que se aplicó durante el kirchnerismo porque, en este caso, se achicó el Estado, entonces el sector privado pone “menos plata”, y los bancos desisten de prestar al ámbito público y se vuelcan a dar créditos a personas y empresas.

Luego de volver a decir que la salida del cepo empezó a gestarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en agosto y que el retraso se dio por la cifra del préstamo y por cuánto sería el desembolso inicial, Caputo marcó: “Nada tuvo que ver con ningún tipo de especulación. Si hubiéramos podido terminar para fines del año anterior, lo hubiéramos hecho. Con un monto menor, también, aunque no hubiera sido lo ideal. Ahora, con la salida del cepo, se mostró que fue lo correcto porque -como vimos- no hubo ningún estrés y el dólar libre está tendiendo a converger a lo que era el oficial”.

Siempre en tono optimista, el ministro de Economía planteó que esta vez la salida de las restricciones es diferente a la que se hizo en el gobierno de Mauricio Macri (del que formó parte) porque en ese entonces existía mucha expectativa pero no se habían resuelto los problemas macroeconómicos.

“Los argentinos venimos de décadas de frustraciones, es medio inevitable pensar que acá algo seguramente va a pasar. Pero estamos en una situación que, insistimos, no hemos visto nunca. Es importante que se entienda, porque la Argentina va a salir igual, pero cuanto más rápido podamos hacer entender esto, más rápido y fuerte vamos a salir", remarcó.

En un nuevo dardo a las empresas que intentaron una suba de precios apenas se eliminaron las restricciones sobre el mercado cambiario, citó a Furiase -que lo escuchaba desde la primera fila- y planteó que eso “antes pagaba” pero ahora no. “Hacés eso y te quedás afuera del mercado”, les advirtió y siguió: “Estamos en otra Argentina, una donde los precios pueden incluso bajar. No tiene sentido que haya inflación, la inflación va a colapsar. Es un tema de tiempo. Los precios incluso pueden bajar. Venía escuchando que YPF bajó 4% la nafta... puede pasar con muchos precios. La indumentaria va a bajar y mucho, los autos... hay servicios que van a bajar también. Sáquense de la cabeza el chip de que la Argentina es lo mismo de siempre, este es un cambio un que no hemos visto nunca", enfatizó.

Apenas terminó su exposición, Caputo salió por atrás del escenario sin hacer más declaraciones. También se retiraron sus asesores, que dejaron vacías las sillas de la primera hilera.