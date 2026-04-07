Caputo ratificó su plan de tres ejes para bajar el “costo argentino” y descartó devaluar

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este martes ante empresarios e inversores la estrategia oficial para reducir el “costo argentino”, con tres ejes centrales: baja de impuestos, desregulación y mejora de la logística, y volvió a rechazar la devaluación del peso como herramienta de competitividad.

Caputo buscó marcar un contraste con las gestiones anteriores, a las que cuestionó por haber apelado al tipo de cambio como vía para recuperar competitividad.

“Para compensar malas decisiones políticas les daban un tipo de cambio más alto. Nosotros atacamos los problemas de fondo”, afirmó durante el cierre de un evento organizado por el Atlantic Council en el Palacio Libertad.

El ministro insistió en que la hoja de ruta oficial pasa por avanzar sobre los costos estructurales de la economía. “Vamos a seguir bajando impuestos, regulaciones y la logística. Esa es la forma de bajar el famoso costo argentino”, sostuvo. Y reforzó el rumbo: “El camino del cambio es inexorable: vino para quedarse. No hay marcha atrás”.

El planteo oficial se da en medio del debate sobre el nivel del tipo de cambio y las señales de pérdida de competitividad en sectores intensivos en empleo. En ese marco, Caputo volvió a cuestionar a quienes plantean una devaluación. “Eso para nosotros no es la solución. En el pasado, Argentina siempre eludió la raíz del problema”, señaló.

En el inicio de su presentación, el funcionario repasó la situación heredada por la actual gestión, con referencias a la inflación elevada, conflictos en el abastecimiento de combustibles y problemas de seguridad jurídica. “Venimos del infierno”, resumió.

Uno de los focos del discurso estuvo puesto en la infraestructura, clave para reducir costos logísticos. Según detalló, para junio estarán licitados unos 9000 kilómetros de corredores viales, con obras en marcha, y el Gobierno trabaja junto al equipo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en la concesión de otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales, además de transferencias de algunos caminos a provincias. “Se van a ver cambios fenomenales en la estructura vial argentina en los próximos dos años”, afirmó.

En relación con la agenda de reformas, Caputo indicó que el Gobierno avanza en la reglamentación de la reforma laboral, pese a la cautelar judicial que frenó parte del paquete. El objetivo, explicó, es aumentar la formalización del empleo, mejorar la recaudación y así habilitar una baja de impuestos. Insistió en la importancia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Además, mencionó la reglamentación de la Ley de “Inocencia Fiscal” y remarcó la intención oficial de profundizar el desarrollo del mercado de capitales “al servicio de la economía real”.

Caputo estuvo acompañado por el viceministro José Luis Daza; el secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el director del Banco Central, Martín Vauthier; y el titular del BICE, Felipe Núñez.