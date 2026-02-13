Con foco en los efectos de la reforma laboral, Caputo recibió a la UIA

La reforma laboral abrió un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA). Cuando apenas comenzó la gestión libertaria, la principal central fabril valoraba el orden macroeconómico pero integrantes suyos manifestaban reparos por la apertura importadora. Ahora, el avance en el Congreso del proyecto de ley sobre el empleo (obtuvo media sanción en el Senado) generó otro punto de buena sintonía. En la antesala, los industriales habían hablado de llevar propuestas para impulsar la actividad.

“Hay una gran relación con la UIA”, describió el ministro de Economía, Luis Caputo, en un tuit que publicó después de la reunión con autoridades de la entidad. Cerca de las 11 de la mañana de este viernes recibió a su titular, Martín Rappallini, a uno de sus vicepresidentes, Rodrigo Pérez Graziano, y al secretario Eduardo Nougés. Del otro lado de la mesa, al lado del titular de Hacienda, se ubicaron el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne.

Según el tuit de Caputo, uno de los temas de conversación fue “la reforma laboral”. En su posteo enumeró algunos puntos en particular: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las medidas para reducir costos de “la industria del juicio”, la reducción de aportes patronales en el régimen de nuevo empleo y del RIMI, que es el RIGI de las pymes.

La UIA ya había expresado su apoyo a la iniciativa del Gobierno. De hecho, Rappallini dijo a LA NACION: “El régimen laboral anterior fracasó”. Luego de la media sanción en el Senado, especialistas de la principal central fabril indicaron que el FAL es un “instrumento clave para dar previsibilidad”. Consideraron que el aporte previsto para empresas y para pymes va en línea con lo que gastan en indemnizaciones. A su vez, habían valorado las “reglas más claras” que introduce el proyecto sobre la actuación sindical, al limitar a 10 horas por mes la gestión de los gremios, algo que “acota la protección” exclusivamente al delegado.

El resumen que realizó el ministro sobre la reunión no sólo se concentró en la reforma laboral. Sumó a la conversación a la Ley de Inocencia Fiscal. “Serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país”, comentó Caputo.

A propósito de la Ley de Inocencia Fiscal, entró en vigencia este lunes. Es el plan del Gobierno que busca, dicho en términos sencillos, inyectar a la economía los dólares que están “debajo del colchón”. Por este motivo, Caputo celebró la medida y consideró: “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco. Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios”.

El posteo del ministro después de la reunión con la UIA también reiteró el reclamo empresario de bajar impuestos, con especial énfasis en aquellos que dependen de gobernadores e intendentes. En palabras de Caputo: “Reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas”.

La reunión se produjo luego de que el Indec informara este jueves que en diciembre la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8%, por debajo del 56,7% de igual mes de 2024. Se trata del peor nú m ero de 2025 e incluso quedó por debajo del nivel de dicie m bre de 2020 (58,4%), en plena salida de la pande m ia. Para encontrar un registro más bajo hay que remontarse a marzo de 2024 (53,2%), uno de los momentos más críticos para el sector luego del ajuste inicial de la gestión Milei.

Según el Centro de Estudios UIA (CEU),en diciembre la producción industrial cayó 3,9% interanual y se mantuvo estable frente a noviembre (-0,1%). El año cerró con un alza de 1,6%, pero el nivel de actividad quedó 9,6% por debajo de 2022. En empleo, en octubre se perdieron 6718 puestos respecto de septiembre y desde el pico de agosto de 2023 la baja acumulada es de 60.224 trabajadores.