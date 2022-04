Cara gano yo, ceca perdés vos. ¡Así cualquiera!

Entre el primer trimestre de 2021 y de 2022, la recaudación impositiva, aduanera y previsional total aumentó 58,9%, y los precios al consumidor subieron 54,3%. Los salarios públicos, las jubilaciones y las pensiones, deben haber aumentado menos que la inflación, generando el “milagro” de que, en el primer trimestre del año en curso, el déficit primario fue de 0,25% del PBI.

Pero si esto es así, ¿para qué se necesita crear un impuesto que “capture la renta inesperada”, destinado a financiar un bono que recibirán los trabajadores informales, algunos monotributistas y jubilados, y las empleadas domésticas?

La invasión rusa a Ucrania aumentó los precios de las commodities, por encima del resto de los precios. Entre marzo de 2021 y de 2022, los precios en dólares de los productos que exporta Argentina subieron 20,4%, y los de los productos importados 18,3%.

Esto implica que hubo “rentas inesperadas”, pero también “perjuicios inesperados”. Es fácil imaginar que gana más el productor de trigo, a pesar de que también le aumentaron los precios de los fertilizantes y los tractores; como es fácil imaginar que gana menos el productor de envases, que fabrican con insumos importados y gas, y que tendrá que reemplazar a este último por otros combustibles, más caros, o directamente pagar más por lo que consiga. En este contexto, la unilateralidad de la propuesta oficial resulta profesionalmente indefendible.

No me meto con los problemas de implementación de la iniciativa, lo cual no quiere decir que sean insignificantes; pero que sobre el particular opinen los expertos.

En el plano macroeconómico, no tengo claro si el “neto”, entre los mayores precios de los granos, que Argentina cobra cuando exporta, y los mayores precios de la energía, que nuestro país paga cuando importa, es positivo o negativo. Si fuera neutro, en los papeles alguien podría proponer una transferencia, entre empresas, entre ganadores y perdedores. Dije en los papeles, porque desde el punto de vista práctico este gobierno se metería en un flor de berenjenal. Y, como ocurre en estos casos, cobraría muy caro por el servicio.

Ninguna política económica ocurre en el vacío, sino en un escenario internacional y un contexto político específicos. El impuesto a la renta inesperada, aún implementado por sobretasa, requiere una ley; difícil de aprobar, con el Congreso que surgió de la importante elección de 2021.