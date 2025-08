Carlos Melconian advirtió por la falta de reservas y analizó por qué sube el dólar

El economista Carlos Melconian advirtió este sábado sobre el nivel de las reservas del Banco Centras tras la mención sobre los dólares acumulados que hizo el Fondo Monetario Internacional al aprobar la revisión de su acuerdo con la Argentina. Además, el expresidente del Banco Nación analizó por qué subió el dólar, que acumuló un alza del 13% en julio.

Al ser consultado sobre el alza del tipo de cambio —al que el presidente Javier Milei lo atribuyó a las presiones de la oposición— Melconian aseguró que no hay “nada raro de lo que se esperaba” y que “no estamos en un quilombo”.

“Hoy estamos en ‘cuidado que hay animales sueltos’. El dólar está buscando el lugar, la tasa de inflación se está acomodando y el Gobierno sostiene el ancla fiscal. Él licuó y ahora hay que aguantar la presión de los que quieren deslicuar [sic] el gasto público. Se empiezan a meter quilombos en el medio, como los reclamos del Hospital Garrahan. Con el equilibrio fiscal el Gobierno cree que se solucionan automáticamente todos los problemas, pero Milei hizo lo que deberíamos haber hecho todos”, sostuvo el exfuncionario macrista este sábado por la mañana.

Carlos Melconian. Ricardo Pristupluk

Fue en ese marco que habló del nivel de reservas acumuladas en el Banco Central, a pesar de que la administración libertaria dijo que era algo que se esperaba. “Lo que ocurre desde 2022 es que las reservas son negativas. No hay reservas. El mercado de cambios (que flota entre los $1000 y $1400 y esta semana se acercó al tope de la banda) no genera todas las reservas que corresponden en términos de oferta y demanda”, advirtió.

Además, insistió en los vencimientos de deuda y que para pagarla “hay que pedir prestado”. “El propio sector público ha vendido dólares a futuro para contenerlo [al dólar]. Entonces este no es un tipo de cambio de equilibrio. El tipo de cambio de equilibrio es uno libre y flotante, de verdad, en donde la oferta y la demanda lo fijan. Y este no es el caso porque está faltando la demanda del sector público y tiene un techo que algún día lo va a testear”, dijo Melconian en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese marco pronosticó que cuando la Argentina salga finalmente del cepo, ahí es cuando el Banco Central “va a poder tener reservas internacionales positivas”.

“Tampoco un tipo de cambio puede quedarse quieto en una inflación de 25% anual, donde la tasa de interés para contener el dólar es del 65%”, consideró luego.

A su vez, mencionó que el país “está caro” comparado con otros países y por eso los argentinos buscan viajar cada vez más al exterior. “Tenemos un problema ahí. ¿Tenemos que estar condenados a vivir en una economía cerrada? No, de ninguna manera”, marcó.

Siguió después con el tipo de cambio que, según comentó, “no es uno de equilibrio”. Tras eso, se refirió a la entrevista que brindaron Milei y su equipo económico al canal de streaming afín al oficialismo Neura —de Alejandro Fantino— en el que autoelogiaron sus medidas económicas y no manifestaron preocupación ante la suba del dólar.

Javier Milei, en Neura

“Es humillante lo que vi el otro día a la noche. Un equipo económico teniendo que hacer de coro ahí de cosas que no cree”, aseveró el economista, que mantuvo fuertes cruces con Milei desde hace un par de años.

En otro tramo de la entrevista, explicó por qué cree que el dólar sube. Dijo que no se trata de una presión política como dice el Gobierno —en relación con los embates kirchneristas en el Congreso a lo que Milei llama “golpe”— sino a las respuestas del mercado.

“Cada vez que hay una elección, la gente se caga un poco, se dolariza. ¿Estamos exclusivamente en un problema de desequilibrio generado por la política? No. ¿Rompe las bolas la política de enfrente [la oposición]? Sí. Porque si del otro lado estuvieran los libertarios, romperían las bolas también. ¿Por qué? Porque es la política. ¿Están trabajando para el golpe, para la destitución? Yo no creo en esas cosas”, sostuvo.

“¿El tipo de cambio este es el correcto? No. ¿Quién lo está diciendo? El mercado. Me rompe las bolas que sigan jodiendo con los kukas [sic]. Yo no quiero ese país”, cerró.