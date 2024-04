Carlos Melconian analizó los números que presentó Javier Milei en cadena nacional

Escuchar

El economista Carlos Melconian analizó la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que celebró el superávit fiscal gracias al plan de ajuste de estos cuatro meses a cargo de la administración libertaria. Convencido de que los números del superávit “no están dibujados” y que “son creíbles”, aseguró que la recaudación no se “licuó” gracias al Impuesto PAIS.

“Se supone que los números están y son creíbles”, comenzó explicando el extitular del Banco Nación en Radio Con Vos al ser consultado sobre si los datos del superávit fiscal estaban “dibujados”.

“Dibujado era cuando la inflación era 20%, y decían que era 9%. Lo otro es interpretación”, advirtió. En ese sentido, explicó por qué la alta inflación acumulada no afectó la recaudación. “Acá ha habido una inflación anual del 275%. La recaudación prácticamente no se licuó gracias a la ayuda del Impuesto PAIS”, sostuvo, gravamen que fue implementado en 2020, durante la pandemia. “La licuadora agarró también a la recaudación, pero cuando vos le agregás el Impuesto PAIS, los ingresos de recaudación se mantuvieron en términos reales. Si no, caían en la licuadora también”, agregó.

Y siguió: “Esa es la primera gran ayuda de los números. ¿Es ficticio? No, no es ficticio. ¿Están dibujados? No, no están dibujados. ¿Por qué no se hicieron pelota? Porque el impuesto PAIS puso 1,8 billón de pesos en el trimestre. Entonces eso ayudó por un lado”.

Tras ello, se refirió al gasto público. “Si a las provincias las limpiás porque le mandás cero pesos y a la obra pública la limpiás porque le mandás cero, eso no es licuadora, eso es motosierra”, indicó.

“Entonces, esto está hecho de la buena fe, mirando los números. No es dibujo, es, de nuevo, recaudación. Empardó gracias al impuesto país. Si no tenía el impuesto país, esto tenía un agujero”, argumentó el economista que acompañó la candidatura de Patricia Bullrich en la campaña de 2023.

Jubilaciones y dólar

Al ser consultado sobre la falta de un sistema jubilatorio que no pierda contra la alta inflación, Melconian explicó que el Gobierno “se dio cuenta” y por eso sacó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para recomponer los haberes porque “antes de querer cambiar la fórmula previsional hacés el último manotazo”.

“En 2025, si no cambian la fórmula, dado que la inflación del [año que viene] puede ser inferior a la del 2024, si no metés un DNU, haciéndote el bueno que le pones un piso al 2024, te estalla en 2025. Quiere decir que el DNU previsional genera una inquietud sobre cómo va a ser el 2024, y le pone un techo a la explosión del gasto previsional del 2025″, continuó el exfuncionario.

Carlos Melconian en el Coloquio de IDEA Nicolas Sanz - IDEA

En esa misma línea, continuó: “Entonces, los desafíos que tiene la licuadora, fundamentalmente en la historia argentina, es que proceso de licuadora hubo siempre. El tema del efecto completo de la licuadora, es decir, después te la aguantás, porque si después no te la aguantás, y a la licuadora le viene un periodo donde terminás deslicuando lo que licuaste, ¡cagaste! Esa es la historia argentina”.

Finalmente, Melconian se refirió al tipo de cambio y aseguró que no era necesaria una gran devaluación como la que hizo el Gobierno a días de haber desembarcado en Casa Rosada. “El [dólar a] $800 fue el pedo. Se podía haber arrancado con un número inferior. Con el dólar a $800 lo que terminaste logrando es autogenerándote una inflación superior”, cerró.

LA NACION