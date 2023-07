Carlos Melconian cuestionó las medidas de Massa y advirtió por un “elefante” que deja el Gobierno

escuchar

Luego de que el Gobierno anunciara nuevas medidas económicas vinculadas a los dólares y las importaciones, el economista opositor Carlos Melconian cuestionó ese paquete impulsado por Sergio Massa -precandidato oficialista además de titular del Palacio de Hacienda- y no solo dijo que las decisiones son un “chiquitaje de telarañas”. Las consideró también “irrelevantes”, al entender que el gran problema que dejará este Gobierno es el nivel de endeudamiento, más allá de que no haya promovido nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Este gobierno no se da cuenta de que no puede continuar de esta manera. ¿Y qué hace? La estira como un chicle a ver adónde llega. Estamos mirando las medidas de ayer a la noche y son irrelevantes con este quilombo en la cabeza. Porque el estadista que esté pensando esto tiene que mirar 5 minutos lo de ayer a la noche, pero mirar 10 minutos aunque sea la historia del país. Y no puede ser que otra vez nos comamos el garrón de semejante deuda”, se quejó Melconian en Radio Mitre.

El economista ancló su análisis en el grado de endeudamiento de la segunda parte de este último año de Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada, al desglosar que se sumarán pasivos por 20 mil millones de las importaciones, 10 mil millones de los yuanes y otros 10 mil millones de reservas negativas. “Así son 40 mil millones de deuda. Esto es la fondomonetización de la segunda parte de este gobierno. Es un mensaje general. Un S.O.S. que hay que explicitarlo a la sociedad argentina. Esto termina con otros 40 mil millones, de origen diferente [al del Fondo]. Imaginate que asume alguien y tiene que decir cómo va a pagar otra vez 40 mil millones”, indicó.

Y entonces, ante ese problema, explicó que otras cuestiones económicas pierden relevancia. “Es una cosa boluda si se va a sacar el cepo. Irrelevante total. Te pasa un elefante por al lado con 40 mil palos y estamos viendo si el 10 de diciembre se va a sacar el cepo”, aseguró, en relación con la deuda.

También envió una advertencia para la próxima administración, al remarcar que los dólares que se obtengan a través del campo y la producción de litio tienen que dirigirse a la reconstrucción de reservas del Banco Central. “No se la van a fumar, ¿no? Porque los períodos de bonanza se hicieron sobe la base de buenos precios y todo el mundo está ahora sin saber cómo salimos de este quilombo. Nunca vamos a ser un país si el gobierno que viene se fuma 40 lucas”, entendió.

Asimismo dijo que, pese a las restricciones, todavía la Argentina maneja un nivel de importaciones que no tomó nota de la crisis y de la sequía. “Estos se van con 40 lucas en el bolso de nuevo. Una manera de decir ‘en el bolso’; 40 lucas de deuda. Hablaron 65 veces por día de ese tema y, ¿otra vez? Mensaje a la sociedad: el sector externo no puede vivir más con deuda. Es ineludible restituir la confianza para que los dólares se queden”, insistió.

En tanto, al analizar las nuevas directivas -que incluyen un nuevo tipo de cambio mayor para las exportaciones de algunos productos regionales, y otro que extiende el impuesto PAIS a la compra de dólares para ahorro e importación- y su posible injerencia sobre la escalada de precios sostuvo: “La inflación base de la Argentina es lo fiscal y lo monetario. Si le metés una devaluación hecha y derecha es más fácil sabe si pega o no. Sí. Está estudiado, tarda cinco o seis meses, la mitad se esparce a los precios. Pero esta telaraña no tengo la más remota idea. Probablemente sí”.

No obstante, enfatizó con que no se debe hacer un “análisis inflacionario” de estas decisiones y lo justificó. “Si uno estuviera en un país donde la inflación es 0,4% mensual, toma estas medidas y quiere saber si va a ir a 0,5%, puede ser. Ahora, la inflación está con 6%, 7%, 8% [mensual] u 8%, 7%, 6%. De ahí no la mueve nadie. ¿Puede ir un poquito para arriba por esto? Puede ser, puede ser…”, analizó y fue en ese momento cuando reparó: “El tema central de esto no es la inflación. En la cabeza del Gobierno es que no puede parar lo que vende por día, que tiene brecha y que cuando la brecha se le pasa de determinado techo entra en un nerviosismo donde tiene que tomar medidas”.

