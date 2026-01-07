Los celulares popularizaron el uso de emojis, o íconos, que muchos no saben qué significado tienen. En WhatsApp, por ejemplo, se utiliza mucho el de un unicornio, y hay usuarios que se cuestionan a qué se refiere.

Qué significa el emoji del unicornio y en qué casos se utiliza en WhatsApp

El uso más habitual del emoji del unicornio en WhatsApp está ligado a la fantasía, la magia y el optimismo. Al ser una criatura mitológica, se emplea con frecuencia para acompañar mensajes que hablan de sueños, ilusiones o situaciones que parecen salidas de un cuento de hadas. Es muy común verlo en felicitaciones de cumpleaños, publicaciones sobre estética “glitter” o simplemente para añadir un toque de alegría y color a una conversación casual.

Qué significa el unicornio en WhatsApp Shutterstock

En un sentido más metafórico, este emoji representa la rareza y la exclusividad. Debido a que los unicornios son seres legendarios y difíciles de encontrar, muchas personas lo usan para describir a alguien que consideran especial, único o “fuera de este mundo”. Si alguien dice que uno es un unicornio, probablemente está diciendo que uno tiene cualidades excepcionales que no se encuentran fácilmente en los demás.

Dentro del mundo de los negocios y las finanzas, el unicornio tiene un significado técnico muy específico. Se utiliza para identificar a las “startups” o empresas tecnológicas que logran alcanzar una valoración de mil millones de dólares sin haber salido aún a bolsa. Por eso, en contextos profesionales, este emoji suele ser sinónimo de éxito rotundo, innovación y un crecimiento empresarial extraordinario.

Asimismo, el unicornio es un símbolo muy recurrente dentro de la comunidad LGBTQ+. Gracias a su asociación histórica con el arcoíris y su naturaleza única que rompe con lo convencional, se utiliza como un emblema de libertad, diversidad y orgullo. Es una forma de celebrar la identidad propia y la belleza de ser diferente en un mundo que a veces intenta imponer la uniformidad.

Es importante conocer el significado que se le suele dar a un emoji para entender un mensaje Shutterstock - Shutterstock

Qué significa el emoji de la carita al revés

El uso de este ícono puede tener diferentes significados según el contexto del mensaje. Comúnmente, se utiliza para transmitir ironía, sarcasmo y broma. También puede expresar tontería, desconcierto o sorpresa. A continuación, todos los usos que puede tener el emoji de la carita al revés:

Transmitir ironía o sarcasmo.

Indicar una broma o sentido divertido.

Mostrar tontería o desconcierto.

Dar un toque ligero o diferente a la comunicación.

Foto: Emojipedia

Este emoji también puede sugerir un enfoque curioso o jugar con situaciones que no tienen sentido o son absurdas. Otra interpretación es que refleja un sentimiento de que todo está “al revés” o fuera de lo normal. De todos modos, en general indica que algo no debe tomarse demasiado en serio o que se le da un tono divertido, tonto o diferente a una conversación.

La diferencia de su significado también puede estar marcado por la aplicación en que se utiliza, como puede ser WhatsApp o Instagram. Los chats de la app de mensajería instantánea son más íntimos y textuales, por lo que el emoji se utiliza mayormente para matizar el tono en conversaciones personales. En tanto, como Instagram es una red social más visual y pública, se usa el emoji para complementar mensajes con un sentido sarcástico o divertido.

El significado del emoji puede variar en la aplicación que se usa, como Instagram y WhatsApp Shutterstock

Por lo tanto, su uso irónico entre los jóvenes indica que la situación o el comentario no debe tomarse literalmente o de manera directa, aunque se trate de una carita feliz. Como está al revés, se toma en un mensaje como un giro inesperado, lo que puede dar lugar al sarcasmo o la burla. En ese sentido, el ícono ayuda a matizar el tono del mensaje, puesto que señala que lo que se dice debe interpretarse desde una perspectiva opuesta o con humor crítico. Por lo tanto, cuando alguien manda este símbolo, quiere decir que el mensaje no se debe tomar de forma literal o seria.