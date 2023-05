Carlos Melconian explicó por qué la CGT apoyaría una reforma laboral con un recuerdo del menemismo

escuchar

Carlos Melconian aseguró que la Confederación General del Trabajo (CGT) podría apoyar un eventual paquete de reformas de un gobierno opositor a partir de diciembre y desestimó las advertencias que realizó la central obrera días atrás. “Son fuegos de artificio que se dan en estas circunstancias”, señaló.

El economista consignó, en declaraciones a TN, que mantiene reuniones en privado con representantes de todos los sectores, incluido del ámbito sindical, y afirmó que en esos espacios no se escuchan ese tipo de comentarios.

Melconian no dudó que la CGT apoyaría una serie de reformas profundas en otra administración. “¿Por qué no, s i acompañó a Menem privatizando?” , indicó.

Así, elogió “el pragmatismo” y la “cintura” de los popes sindicales que se encuentran hace varias décadas al frente de los sindicatos. “Hay que darle una vuelta de tuerca a eso”, dijo. “No lo trato de forma facilista, ni displicente. Pero hay qué hacer las cosas. ¿Se van a suicidar políticamente sino?, planteó.

En esa línea, rechazó el argumento de una reforma implique “quita de derechos”. “El derecho lo quita la inflación al 100%. Hoy hay 8 millones [de empleados] informales. No hay un escenario de paraíso al que se viene a destruir”, recalcó.

Melconian señaló que el Estado tiene problemas varias áreas. “Donde ponés el dedo, sale pus”, dijo. “No por casualidad hay dos administraciones seguidas que no tienen reelección”, precisó.

“Trabajo colaborativo”

El economista, extitular del Banco Nación, dijo que el país debe ir” hacia una gran reforma”, y manejar sus números fiscales como “si fuera un almacén”. Señaló que tiene que haber un “balance” entre la recaudación y el gasto, además de una estrategia para recuperar confianza y credibilidad, y dinero a partir del comercio.

“Tiene que aparecer un plan profesional que, como digo yo, respete la tabla del 2″. Por eso mismo, dijo que el próximo período no tiene comparación con ninguna etapa histórica previa. “No es ni los ‘90, ni los 2000, ni la década donde explotan los commodities bolivarianos. Tampoco se cae el muro [de Berlín], ni la década pérdida de los ‘80, es una cosa diferente”, dijo.

El magistrado dijo que la sequía sacó al Gobierno de su eje.

Melconian señaló que el próximo año “será de transición” y pidió que la dirigencia política avance en medidas con “sensatez y sentido común” de forma “colaborativa y patriótica”. Sostuvo que la clase política “tiene que ponerse los pantalones largos” porque, de lo contrario, “le copa la parada la postura antisistema”.

El exfuncionario expresó que visualiza hasta agosto, cuando se desarrollen las Paso, meses “complicados” y no descartó que haya luego de los comicios en esa instancia un “nuevo sesgo político adicional”, en materia de políticas públicas.

“No quiero caer en el riesgo del optimismo de los caballitos de colores. Siempre me he considerado bastante realista. Pero de esta manera, con esta depresión sobre el futuro y el horizonte, que uno escucha 24x7, es imposible”, indicó. “Hemos llegado a donde estamos ahora por el fracaso de la clase dirigente resultadistamente hablando, y en términos de la oferta de bienes públicos”, ahondó.

El economista sostuvo que el próximo presidente tendrá 20 puntos porcentuales “genuinos” de votos en las primarias, una situación que requerirá que haya consensos a lo largo espectro político. “Vamos a estar obligados a ver cómo se resuelve”, manifestó.

Y habló de su propio aporte. “Estamos trabajando para poner un plan decente y profesional arriba de la mesa. Pero tendrá que que haber cinco patriotas que ayuden a su implementación. Eso puede ayudar a romper la sensación depresiva que existe en la Argentina”, apuntó.

Melconian pidió no hablar de “ajuste” y sostuvo que la sociedad argentina se adelanta a los acontecimientos. “Tiene que venir gente que le cuide la plata ala gente, que la use eficientemente. La gente va a apoyar eso. No jodamos más con el ajuste y la devaluación”, afirmó.

A su vez, se refirió a la estrategia del Gobierno para obtener dólares en el exterior que engrosen las alicaídas reservas del Banco Central. No descartó que haya una devaluación y se refirió al impacto de la sequía en la cosecha.

“Massa quiere la moneda dura para ir a los mercados secundarios del dólar, como contado con liquidación, y MEP. Y, en caso que se le escape, poder controlarlo con “anuencia” y divisas norteamericanas, dijo. Remarcó que la Casa Rosada pretende que la brecha siempre oscile entre 80% y 100%.

“Si no dispone de eso, se va a acelerar la decisión que va a tener que tomar aunque venga eso [masa de dólares]. Pero, en cambio, si viene eso, la va a tener que tomar en un escenario más controlable”, explicó.

Y añadió: “Se está en un mercado, donde la demanda es superior a la oferta, y el precio sube. Uno lo quiere estirar, pero en el medio llegó la sequía, y objetivamente es un palazo que lo sacó del camino”, indicó.

LA NACION