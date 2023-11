escuchar

“Nunca hemos visto un proceso electoral tan cruzado por el factor emocional como este”, dijo el periodista e historiador Carlos Pagni, al analizar el escenario político y la carrera final hacia la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei. El deterioro del poder adquisitivo acumulado en los últimos años se combina con la necesidad de un ajuste futuro (dólar, tarifas) para estabilizar la economía, todo en un terreno incierto que, al mismo tiempo, profundiza el desánimo y la desconfianza en la política.

“ En este escenario es imposible seguir viviendo . Es imposible para los ciudadanos, para los que invierten y para los políticos, porque les es imposible seguir ganando elecciones. Entonces hay motivación y enorme consenso de que esto debe ser modificado, pero, dado el dramatismo de la situación económica, es poco el margen de discusión respecto de lo que hay que hacer”, sintetizó el periodista durante su presentación en la Conferencia Anual de FIEL.

Fue en una conversación con Santiago Urbiztondo, economista jefe de la consultora, en la cual el conductor de Odisea Argentina (LN+) describió el contexto actual, condicionado por la fragmentación y una “crisis política” asociada a los problemas de representación y la confianza de la ciudadanía sobre las instituciones. “ El planteo no es del diagnóstico económico, sino que el verdadero planteo de la vida pública hoy es cuál es el instrumental político para llevar adelante la agenda económica ”, dijo Pagni.

En ese sentido, relacionó al proceso político argentino con el de otras democracias occidentales (Chile, Colombia, Perú, España), marcadas por la fragmentación, la inestabilidad y la debilidad institucional. “Es una crisis de la política como oficio, como actividad”, dijo el columnista de LA NACION.

Y si bien dijo que “es difícil encontrarle una fecha de iniciación”, sostuvo que en la Argentina se profundizó en la segunda mitad de 2020. “Es el momento cuando las encuestas empiezan a registrar un volumen llamativo de desapego y pesimismo respecto de lo que ofrece el entorno político, donde los analistas de opinión detectan alrededor de 70% de pesimismo: gente que piensa que en el futuro le va a ir peor que en el año anterior”, resumió Pagni.

Sergio Massa y Javier Milei protagonizarán el balotaje el domingo 19. archivo

Y ese contexto de desánimo y angustia en la población (“en los focus group hay gente que se larga a llorar por distintas cuestiones, por extrañar familiares que se fueron al exterior o por no poder seguir pagando la cuota de la escuela privada”, dijo), es el que configura “la relación traumática entre la política y la vida cotidiana”.

“Y ese es un problema. A esa gente que llora en las encuestas es la gente a la que hay que hacerle el ajuste. Y son personas que probablemente solo quieren escuchar la frase de los pastores evangélicos ‘Pare de sufrir’. Ese es el mensaje que una importante franja de la gente está esperando de la política, y es un problema enorme, porque probablemente por un tiempo largo habrá que sufrir más, hasta generar las condiciones para poder estabilizar”, dijo Pagni, en referencia a medidas económicas como la reducción de los subsidios (aumento de tarifas), el cierre de la brecha o la salida del cepo (recorte de los salarios en dólares).

Y una segunda consecuencia, que también se desprende de ese escenario, es la desconfianza del electorado hacia propuestas o partidos “tradicionales” y el corrimiento del voto “hacia posiciones más extremas” o el “no voto”, como el crecimiento que se observó en los últimos años en la abstención electoral. “Muchos ven al voto más que una obligación como un derecho, y usan ese derecho como mecanismo de protesta”, sostuvo Pagni.

Y ese escenario de crecimiento de las “opciones radicalizadas” es el que explica la aparición de Milei. “Gran parte de la población, por repudio a lo conocido, decidió ir a lo desconocido. Lo que gusta de Milei es justamente que es desconocido”, dijo Pagni sobre el candidato de La Libertad Avanza.

“Él [Milei] ha llevado adelante una campaña exagerando esa condición de ruptura con lo existente. Pero esa era una campaña para sacar 15%, de milagro un 20%. El problema lo tiene ahora cuando saca 30% y se convierte en un candidato verosímil. Por eso, ahora, su mensaje subliminal es ‘No es tan así’”, dijo el periodista, al describir cómo el diputado relativizó algunas de sus propuestas, como la libre portación de armas.

“Es un fenómeno intrínsecamente complicado, y es que quedó como una opción alguien que es valorado por carecer de estructura política y por plantear ideas radicales y muy probablemente inviables”, agregó Pagni.

“Y la primera pregunta es qué nivel de flexibilidad tiene y si entiende la escena. Milei cada vez me parece menos un economista, porque habla menos de las cosas que le gusta hablar a un economista. Él es un reformador social ”, dijo Pagni, quien definió al candidato como “un fundamentalista del mercado que entiende que el mercado es la fórmula no de la vida colectiva, sino de la vida , como los hijos o los órganos”.

El deterioro del poder adquisitivo acumulado en los últimos años se combina con la necesidad de un ajuste futuro (dólar, tarifas) para estabilizar la economía, todo en un terreno incierto que, al mismo tiempo, profundiza el desánimo y la desconfianza en la política. Shutterstock

En ese sentido, se preguntó por su capacidad de gestión y abordaje de problemas. “¿Cómo puede negociar? Si no, miremos cuánto duró la relación con [Luis] Barrionuevo. ¿Y qué pasa cuando haya problemas? No cuando haya ruido en el estudio de TV y no lo deje hablar, sino cuando haya ruido en Plaza de Mayo. ¿Qué va a hacer? Esos son problemas”, describió.

A su vez, planteó que una presidencia de Milei tendría como obstáculo la dificultad para construir mayorías en el Congreso, aunque un “dispositivo” de gobernabilidad podría apoyarse en los gobernadores y su intención de “mantener el poder”.

“En las provincias no cortaron boleta. Directamente, adelantaron las elecciones, que es mucho más dramático. Los gobernadores se desentendieron deliberadamente del destino nacional”, describió Pagni.

“Un triunfo de Milei sería una derrota del peronismo, que está en una crisis importantísima. Este oficialismo solo puede mantenerse unido si gana, porque si pierde hay fragmentación. Y lo mismo pasa con la oposición”, pronosticó. Al mismo tiempo, dijo que el resultado de Massa en las elecciones fue “pésimo ”. Y planteó: “Hizo la peor elección de la historia del peronismo. Y su triunfo solo se explica por la división opositora”.

A su vez, pronosticó que pese a su silencio público, Cristina Kirchner tendrá un nivel de injerencia “importante” en un eventual gobierno del exintendente de Tigre. “Massa hoy no puede emitir ningún elogio, que podría inventarlo, respecto del gobierno de Alberto Fernández, porque lo tiene prohibido por el kirchnerismo. Cristina no aparece para nosotros, pero para Massa está presente todo el tiempo: cada medida que toma se la tiene que consultar”, sostuvo el periodista.

De todas maneras, afirmó que más allá del rol de Cristina, lo relevante será “hasta dónde influye Massa en Massa”. “No veo que Massa tenga una forma de entender la política y la vida pública referida al establecimiento de reglas generales. Me parece que es un intervencionista a la Néstor Kirchner con Guillermo Moreno, o más. Y lo estamos viendo ahora”, dijo el analista.

“ Massa es fóbico a cualquier regla . Es gente que se siente muy insegura cuando establece reglas y quiere tener el último recurso de la manipulación. Él le va a imprimir ese estilo a toda la política económica. Y los economistas dirán si es posible salir de este problema sin reglas”, concluyó.

