Carta explosiva: otra dura nota de Larreta contra la AFIP por el revalúo y el impacto en Bienes Personales

En un nuevo round con la AFIP, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a cargar contra la intención del Gobierno -a través de un dictamen de la entidad- de cuadruplicar la valuación de los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires para aumentar la recaudación impositiva vía Bienes Personales.

“Es inaceptable y discriminatorio que la AFIP les cuadriplique Bienes Personales a los contribuyentes porteños”, escribió el mandatorio porteño apuntando directamente a Mercedes Marcó del Pont.

“Esta decisión unitaria e ilegítima del organismo a su cargo forma parte de una política sistemática del Gobierno nacional de atacar a la Ciudad de Buenos Aires. Como Jefe de Gobierno de esta ciudad, considero inaceptable que la AFIP discrimine a los contribuyentes porteños, modificando con un dictamen las valuaciones de sus inmuebles ya fijadas por ley”, alertó Larreta escalando el conflicto con el Gobierno.

La controversia nace en medio de una intención oficial explícita de impulsar una nueva ronda de aumentos en los impuestos patrimoniales. Según el memorando firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno impulsará un revalúo inmobiliario en “coordinación con los gobiernos provinciales”. Se buscará “que las tasaciones de las propiedades reflejen mejor los verdaderos valores”. A más tardar debería estar listo en septiembre de este año para que entre en el ejercicio fiscal 2022. “Esperamos que este proceso pueda alcanzar a 400.000 contribuyentes o cerca de 597.000 propiedades”.

Una vez conocida esta intención en el marco del acuerdo con el Fondo, Marcó del Pont debió dar detalles tras una pregunta en la presentación del acuerdo que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Allí dio indicios de que la intención oficial es que la cifra considerada hasta ahora como valuación fiscal para la determinación de la carga fiscal (la base imponible) se multiplique por cuatro.

No es la primera carta que Rodríguez Larreta envía a la AFIP. A comienzos del mes pasado, se hizo pública la primera -enviada a la entidad a fines de marzo- en la que señalaba que sumaría al pago del impuesto a 220.000 nuevos contribuyentes por el solo hecho de tener un inmueble. Además había señalado que el dictamen de la AFIP era ilegítimo, discriminatorio y atenta contra la seguridad jurídica.

En su nueva misiva contra el organismo recaudador, el jefe de gobierno porteño estimó que la AFIP “incurre en un error” al afirmar que el Dictamen 1/22 toma en cuenta la misma base imponible que usa la Ciudad para calcular el ABL. “El 31 de marzo último me dirigí a usted con el fin de pedir la revisión del Dictamen 1/22 (DI ALIR) del 10 de marzo de este año, referido a criterios para determinar la valuación de bienes inmuebles en esta jurisdicción y que integran la base imponible del Impuesto a los Bienes Personales. El fundamento de mi solicitud fue que dicho dictamen resulta ilegítimo, profundamente discriminatorio y atenta, además, contra la seguridad jurídica”, repitió nuevamente el mandatario porteño y candidato presidencial 2023.

Debate técnico

Luego Rodríguez Larreta explicó que, a partir de 2012, en la Ciudad comenzaron a aplicarse distintos topes de aumento al impuesto inmobiliario, los cuales generaron que la evolución del impuesto fuera muy inferior al aumento de las valuaciones: entre 2015 y 2021, el Valor Fiscal Homogéneo (VFH) en la Ciudad aumentó 950%, mientras que el ABL se ajustó en menos de la mitad (433%).

Por otra parte, aclaró que en las boletas del ABL se puede advertir “que el impuesto que se abona es muy inferior al que surgiría de aplicar la alícuota sobre el VFH multiplicado por la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC), tal como considera implementar la AFIP”.

“Queda claro entonces que la determinación del Impuesto Inmobiliario/ABL en la Ciudad nunca ha estado ni está vinculada directamente a la valuación asignada al inmueble. En síntesis, nunca se aplicó una alícuota sobre el producto del VFH por la USC en nuestra jurisdicción”, aseguró el Jefe de Gobierno.

Además, Rodríguez Larreta dijo que Marcó del Pont incurre “en un nuevo error “al afirmar que otras jurisdicciones utilizan coeficientes iguales a los de la Ciudad, lo cual resulta “inexacto”. Sobre este punto, afirmó que, para determinar sus valuaciones fiscales, muchas jurisdicciones “optaron por usar coeficientes ajenos por completo a la evolución absoluta y relativa de los valores de mercado de los inmuebles”.

“Esta situación no se da en la Ciudad, ya que con cada revalúo anual que se realiza desde el año 2012 se logra capturar la evolución relativa de las valuaciones, reflejando así la realidad del mercado inmobiliario”.

En este punto, el gobierno poteño alegó que la Ley Nacional N° 27.480 logró establecer un punto de partida temporal -31 de diciembre de 2017- a partir del cual las valuaciones se actualizan de manera uniforme hasta que el OFEVI (Organismo Federal de Valuaciones Inmobiliarias) se pronuncie en lo que respecta a las valuaciones de todas las propiedades del país, algo que por el momento no ha ocurrido.

“Queda claro entonces que la nueva interpretación de la AFIP es contraria a la Ley 27.480, operando exclusivamente sobre los inmuebles de la Ciudad y rompiendo la igualdad que dicha ley estableció. Un cambio en los criterios expuestos implica una violación manifiesta de esta ley nacional, distorsionando además la equidad lograda”, aseguró Rodríguez Larreta.

“Al 31 de diciembre de 2017, el importe del VFH es el que corresponde considerar como base imponible o valor fiscal de los inmuebles ubicados en la Ciudad, a los fines de establecer las valuaciones para la liquidación del Impuesto sobre los Bienes Personales”, agregó.

Rodríguez Larreta dijo: “No puedo dejar de hacer mención al nuevo aplicativo del tributo, el cual ya se encuentra activo y que recurre a la vieja costumbre de estar por encima de la ley, ya que establece como única alternativa la de declarar conforme la nueva interpretación del organismo a su cargo”.

“Los únicos perjudicados serán los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires”, cerró.

Repuesta a la primera carta

La AFIP había respondido a la primera carta de Rodriguez Larreta. Consultados por esta segunda por LA NACION, todavía no hubo respuesta. Ante la primera misiva de finales de marzo, se afirmó: “Llama la atención el doble estándar del alcalde Horacio Rodríguez Larreta y del partido que encabeza el ex presidente Mauricio Macri. Utilizan un criterio para el impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires que acerca la valuación de los inmuebles a su valor de mercado que, sin embargo, pretenden que no se aplique al pago del impuesto sobre los Bienes Personales, que es coparticipado a todas las provincias”.

“La metodología porteña está vigente desde 2012 y la AFIP la aplicó a partir de 2013 hasta que en 2018, durante la presidencia de Macri, se dio marcha atrás. Lo que hicimos nosotros es cumplir a rajatabla con lo que dice la ley y reparar el desvío”, indicaron en el organismo que dirige Marcó del Pont.

“El jefe de gobierno porteño se equivoca al considerar como discriminatoria a una interpretación que, en verdad, no hace más que colocar en un pie de igualdad a los inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires con los del resto de las jurisdicciones provinciales. Estamos convencidos de que técnicamente está equivocado. Si no fuera así no hubiéramos adoptado el criterio de valuación de los inmuebles que su propio gobierno aplica desde 2012. Con el respaldo técnico y jurídico necesario, igualamos y homogeneizamos criterios para dejar atrás el doble estándar macrista”.