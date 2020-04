El cronograma de pagos del subsidio estatal se extenderá hasta mediados de mayo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 18:45

Un total de 7.854.316 personas cobraron o cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000. Así lo informó esta tarde el director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, que agregó que en 2.389.764 el subsidio ya fue abonado, por tratarse de los hogares en los que se cobra la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Universal por Embarazo. En cambio, otros 5.464.552 cobrarán a partir del día 21 de abril. Los números no incluyen a quienes se inscribieron entre el 1 y el 3 de abril, los días que integran el período de prórroga que se había otorgado; en ese caso, los resultados se informarán en unos días.

El funcionario presentó un informe que indica que 4.207.891 solicitudes resultaron rechazadas, por no cumplirse los requisitos. Sobre ese tema, señaló que se abrirá un canal para presentar datos, en el caso de quienes consideren que ese rechazo no correspondió. También anunció que se abrirá una nueva instancia de inscripción para quienes no se hayan anotado en esta etapa, aunque no precisó las fechas.

Con respecto al cronograma de pagos, la Anses estableció que quienes están informando en estos días sus datos de cuenta bancaria y CBU en la página del organismo, recibirán los $10.000 entre el 21 de abril y el 5 mayo. Los pagos se irán acreditando según la terminación del número de DNI del beneficiario, a razón de uno por día. Es decir, quienes tenga documento finalizado en 0 cobrarán el 21; terminado en 1, el 22, y así sucesivamente.

Quienes no tienen cuenta bancaria deberán optar por alguna alternativa para el cobro a partir del 16 de este mes. En esos casos, los pagos se harán entre los días 6 y 19 de mayo.

Según los datos informados por el organismo, por fuera de las familias con AUH, entre quienes se anotaron y tienen su solicitud aceptada hay casi 4,9 millones de trabajadores informales, 469.330 monotributistas y 133.511 trabajadoras de casas particulares.