Caso YPF: Preska ordenó al Gobierno entregar datos sobre activos del Estado

La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó en las últimas horas un nuevo revés para la Argentina. La jueza federal de Nueva York Loretta Preska volvió a fallar en contra del país y dispuso que el Gobierno deberá entregar un inventario exhaustivo de todos los activos que posee en el exterior, sin excepciones para bienes estratégicos o vinculados a la defensa.

La resolución fue emitida en el marco del proceso de “discovery”, etapa en la que las partes están obligadas a aportar información que pueda resultar relevante para la ejecución de una sentencia. La magistrada rechazó el planteo de la defensa argentina, que había solicitado restringir el requerimiento únicamente a bienes de carácter “comercial” o “embargables”. Según Preska, esa discusión deberá resolverse en una etapa posterior, una vez que se cuente con la información completa.

El nuevo pronunciamiento ocurre en el marco de la condena que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones a los fondos que compraron los derechos de litigio tras la estatización de la petrolera, en abril de 2012. También se inscribe en la secuencia de resoluciones en las que Preska avanzó sobre el 51% de las acciones de YPF que permanecen bajo control estatal. Esa medida había quedado en suspenso tras la intervención de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, aunque sigue en consideración.

Desde la Procuración del Tesoro dejaron trascender que el fallo “agrava la situación legal del país” y que se estudian alternativas procesales para impugnar la decisión.