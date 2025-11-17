A fin de octubre la deuda bruta retrocedió a mínimos desde junio de 2024

El stock de deuda bruta de la administración central bajó en octubre. Con pagos realizados por más de US$10.000 millones en el mes y el acceso a los mercados virtualmente clausurado, los números oficiales muestran que el stock total, medido en dólares, retrocedió a mínimos desde junio de 2024.

Así lo muestran los datos oficiales publicados por la Secretaría de Finanzas en su informe mensual de deuda, donde indicó que el stock de deuda bruta al cierre del mes pasado fue de US$442.196 millones.

Así evolucionó el stock de deuda bruta total, medido en dólares, desde 2019 hasta hoy.

Este es el número que comprende todos los instrumentos de deuda de la administración central, emitidos en pesos y en monedas extranjeras (dólar, euro, yenes, entre otras). También, comprende el endeudamiento que el Estado nacional contrajo con organismos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, el BID y otras entidades.

Los números presentados por Finanzas muestran que en octubre la deuda bruta disminuyó por un total de US$11.835 millones (a fin del mes anterior, el stock era estimado en US$454.031 millones).

El stock de deuda en situación de “pago normal”, mientras tanto, es de US$439.688 millones. El monto no cotejado corresponde a instrumentos que, si bien son elegibles para su presentación a canjes (el de 2005 y los sucesivos), no se incluyeron en esos esquemas.

Alejandro Lew, nuevo secretario de Finanzas, junto a Luis Caputo Ministerio de Economía

Tres cuartas partes de la deuda bruta total de la administración central (76,3%) corresponde a títulos y letras del Tesoro, mientras que el 22,3% está representado por obligaciones con “acreedores externos oficiales” (incluye organismos internacionales y bilaterales), como el FMI, el Banco Mundial o el BID, entre otros.

Luego, las estadísticas computan un 0,6% del stock de deuda total en adelantos transitorios, el mecanismo de asistencia financiera mediante el cual el BCRA puede girarle fondos al Tesoro nacional.

Analizado por su moneda de emisión, los números muestran que el 43% del stock de deuda corresponde a instrumentos y letras en pesos. Es un monto equivalente a US$188.843 millones, según datos de la Secretaría de Finanzas. Dentro de este grupo, un 54% fue emitido a tasa ajustable, mientras que el 46% restante es emitida a tasa fija.

No obstante, la mayor parte de la deuda bruta corresponde a instrumentos moneda extranjera. Es el 57% del total, que suma un total de US$250.845 millones.

Dentro de este segmento, tres cuartas partes (75%) corresponden a instrumentos emitidos en dólares. A fin de octubre, sumaban US$187.668 millones.

En las estadísticas de Finanzas aparece en segundo lugar (23%) la deuda emitida en Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI, que comprende al endeudamiento comprometido con el organismo. Según números oficiales, son US$56.763 millones. Por último, hay un 2% de instrumentos en euros, por un equivalente a US$6024 millones.

En octubre, siempre de acuerdo a las estadísticas oficiales, la administración central realizó pagos por el equivalente US$10.959 millones y el 96% se hizo en moneda local. A su vez, la mayor parte de los pagos efectuados (US$10.715 millones) fueron destinados al pago de capital.