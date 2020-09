El economista aseguró que se viene "más suba del dólar y de la inflación" Crédito: Youtube LN

Las medidas cambiarias sobre las operaciones en dólares desataron diferentes pronósticos sobre cómo se moverá la divisa extranjera. El economista Diego Giacomini aseguró para LA NACION PM, por LN+, que el dólar "no tiene techo", que el libre alcanzará los 200 pesos "mucho más rápido de lo que la gente piensa" y que, incluso, "va a pasar" esa cifra e "iniciar un viaje".

En diálogo con Eleonora Cole, Giacomini dijo: "Estemos preparados para que el dólar suba, empiece con dos rápido y siga subiendo. El dólar no tiene techo y esto depende de la cuarentena bancaria, hay muchos pesos encerrados en forma artificial en el sistema bancario. Cuando esos empiecen a salir se va a empezar a alimentar la dinámica de que el dólar va a subir fuerte y, detrás de esa suba fuerte del dólar, va a subir fuerte la inflación".

El economista aseveró que la restricción "es un desastre con todas las letras", que el Gobierno "va a responder con más cepo" y comentó: "Cuanto más fuerte sea, más desequilibrio cambiario y monetario. Va a haber más suba del dólar, más suba de la inflación y, en la economía real, menos producción, más destrucción de empleo, peores salarios, más desempleo, más pobreza y más indigencia en la película de largo plazo".

A su vez, Giacomini calculó que "la inflación va a iniciar un camino hacia los tres dígitos" y sostuvo que hay un sendero hacia una "hiperinflación moderna". Sobre ese concepto, detalló: "Nunca se puede saber si se está cerca o lejos porque no se sabe cuándo va a estallar. Depende de la caída de la demanda de dinero, de cuando nosotros nos escapemos masivamente de los pesos". Además, dijo que será "moderna" debido a que en el mundo actual "una hiperinflación con 120% de inflación es equivalente a una hiperinflación de cuatro dígitos, como tuvimos en la época de Alfonsín o de Menem [por los expresidentes]", ya que "los países que nos rodean tienen dos o dos y medio de inflación anual".

El especialista en Moneda indicó que los primeros diez meses de la administración del presidente Alberto Fernández serán "lo mejor que este gobierno nos va a ofrecer en materia de estabilidad del tipo de cambio y estabilidad de inflación". En cuanto a ello, refirió: "Para adelante, hay que esperar mucho más dolar y más inflación de lo que tuvimos hasta ahora. Cuando miremos de punta a punta toda la película 2020-2023, va a haber más suba del dólar, más inflación acumulada, más caída del PBI, más destrucción del empleo, más pobreza que la que tuvo [el expresidente] Mauricio Macri entre 2016 y 2019".

Giacomini dijo que "la única manera de evitar" esta situación es con reformas estructurales "que ningún político quiere hacer" y mencionó tres medidas: una reforma del Estado, una bancaria y una monetaria. "La Argentina no tiene moneda y esto ya no tiene vuelta atrás. El repudio por el peso no va a volver hacia atrás, nadie va a querer el peso y la Argentina tiene que cerrar el Banco Central. Mientras haya Banco Central y haya peso, este derrotero de pobreza y peor economía real, en la tendencia, no va a mejorar", cerró.

