Cerró para siempre un supermercado ubicado en un lugar estratégico: cuáles fueron los motivos

La firma Grupo Libertad finalizó las operaciones de su tienda principal en el barrio de Saavedra esta semana. El local ocupó un espacio relevante dentro del centro comercial DOT desde su apertura hace tres años. Esta salida representa un cambio de rumbo para la empresa cordobesa en el mercado minorista de la Capital Federal.

Cuáles fueron los motivos de cierre del supermercado

La clausura del establecimiento obedeció a una reconfiguración estratégica de sus nuevos dueños y a un escenario de ventas con poco impulso. El Grupo Calleja, oriundo de El Salvador, tomó el control de la operación y decidió dar marcha atrás con la apuesta en Buenos Aires.

La cadena buscó un lugar en la zona norte de la ciudad mediante una propuesta de alta gama, pero los cambios en la propiedad del bloque regional modificaron los planes originales. Fuentes del mercado confirmaron a LA NACION que la empresa prefirió no emitir declaraciones oficiales adicionales sobre este movimiento.

El local ocupó la superficie que dejó la cadena Walmart en el edificio de la firma IRSA. Para su inauguración, la empresa destinó un capital de US$3 millones con el objetivo de introducir el concepto de alimentos frescos y elaboración propia en el público porteño. La tienda funcionó bajo el nombre de Fresh Market, una marca que buscó replicar los modelos exitosos de Uruguay y Colombia.

La sucursal de la firma cordobesa ocupó el espacio que dejó la cadena Walmart A. Sainz

Qué ofrecía el formato de la tienda en el shopping DOT

El supermercado presentó un diseño alejado de los esquemas tradicionales de góndolas paralelas. La disposición interna se basó en sectores diferenciados con atención personalizada en áreas de carnicería, fiambrería y quesos de selección. El proyecto incluyó una panadería artesanal y un sector de pizzas fabricadas con fermentos naturales.

Ramón Quagliata, quien ejerció como principal directivo de la firma en el país, explicó en el lanzamiento: “se trata de una propuesta similar a la que tenemos en Uruguay con las marcas Fresh Market Disco y Fresh Market Devoto, y en Colombia. Como concepto, vamos a priorizar productos frescos de primera calidad y la elaboración propia”.

La propuesta integral se centró en la experiencia de consumo en el lugar. El diseño buscó captar al público que frecuenta el centro comercial mediante islas de servicios gastronómicos. A pesar de la innovación estética, la sucursal quedó como la única sede con este formato específico en todo el territorio argentino antes de su clausura definitiva.

El formato Fresh Market reemplazó el formato de mercado tradicional por uno que priorice productos frescos Shutterstock - Shutterstock

La transición de dueños de la marca cordobesa

La historia de la organización comenzó en 1986 como un emprendimiento familiar. Tres años después, los fundadores abrieron el primer autoservicio en la provincia de Córdoba. En 1998, los propietarios Tati Bugliotti y Miguel de Biasi, dueño de la bebida Pritty, concretaron la venta de la empresa al bloque francés Casino.

La gestión pasó luego a manos de la filial colombiana Éxito en 2015, con el fin de integrar los activos de la región. El panorama cambió drásticamente en 2023 cuando el empresario checo Daniel Kretinsky asumió el liderazgo de Casino debido a una situación de deuda compleja.

Este cambio disparó una venta masiva de activos en América Latina. A principios de 2024, el Grupo Calleja, líder en el rubro con su marca Súper Selectos, adquirió la totalidad de las acciones de Grupo Libertad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.