“Chocar la calesita”: la advertencia de Arriazu por la flexibilidad que genera el nuevo esquema del BCRA para el dólar

El economista Ricardo Arriazu, uno de los analistas más escuchados por el círculo rojo y cercano al Gobierno, auguró que “los planetas se están alineando para que 2026 sea un gran año para la Argentina”. Sin embargo, aclaró que ese escenario positivo dependerá de “no chocar la calesita” .

Acompañado por su socio Fernando Marengo, analizaron la coyuntura internacional y local ante un grupo reducido de ejecutivos del mundo empresario y financiero, durante un desayuno organizado por BlackTORO, la firma dedicada a la administración de patrimonios de empresas y personas.

Ambos economistas trazaron un panorama alentador para el país, aunque cuestionaron los cambios en la actualización de la banda cambiaria anunciados ayer por el Gobierno, al considerar que podrían generar mayor incertidumbre en el dólar y, con ello, presiones adicionales sobre la inflación.

Ambos señalaron que mejoró la confianza en la economía, que hubo una cosecha histórica de trigo y que probablemente el resultado sea también muy positivo a nivel total. Además, destacaron la suba del precio del oro y la recuperación del 17% en el valor del litio. En el plano internacional, dijeron que “dos cisnes negros se atenuaron”, en referencia a la guerra comercial y el riesgo de una burbuja financiera.

Para evitar “chocar la calesita”, sin embargo, Arriazu sostuvo que “no hay que cometer errores de política monetaria que hagan que, en lugar de confiar en la Argentina, la gente quiera salir corriendo”. Si bien consideró que ese riesgo es bajo, advirtió que “no es cero”.

Ricardo Arriazu defendió el crawling peg y cuestionó la flexibilización de las bandas cambiarias por su impacto en la certidumbre económica

En ese marco, cuestionó la flexibilización del esquema de bandas cambiarias que anunció ayer el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por el cual el techo y el piso de la banda pasarán a ajustarse según la inflación pasada, en lugar de hacerlo al 1% mensual, como ocurría desde abril.

“Anunciaron la suba del techo de la banda, lo que genera incertidumbre, pero el riesgo país perforó los 600 puntos [bajó a 580]. Es decir, el mercado cree que la flotación cambiaria es el mejor sistema. Yo no”, dijo Arriazu. Y agregó: “Fui flotador en mi juventud, como toda persona que estudió afuera, hasta que vi cómo funciona una economía dolarizada o bimonetaria”.

Defensor de la política de tipo de cambio fijo o devaluación controlada —el crawling peg, en la jerga financiera—, Arriazu señaló que en una economía dolarizada, cuando se mueve el dólar, se mueven todos los precios. “Nuestra unidad de cuenta es el dólar: cuanto más estable sea, mejor”, sostuvo.

Además, explicó que con el crawling peg aplicado desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta abril pasado, la inflación bajó, se compraron US$25.000 millones de reservas —que se utilizaron para pagar deudas—, la actividad económica se recuperó tras la caída inicial y creció a un ritmo del 11%. En contraste, señaló que desde la implementación de las bandas cambiarias aumentó el riesgo país, la actividad se estancó y no se compraron dólares. “¿Dónde está la ventaja?”, se preguntó.

Para reforzar su postura, remarcó: “ Hay gente que cree que la incertidumbre es buena. Yo no ”. Y agregó: “El Gobierno dice que no está indexando el tipo de cambio, sino la banda. Es cierto, pero en mi paso por el gobierno —como asesor durante la gestión económica de José Alfredo Martínez de Hoz— me tocó manejar un sistema de crawling peg con control monetario. La inflación nunca baja cuando se indexa el tipo de cambio, porque se genera más incertidumbre debido a la mayor flexibilidad”.

Fernando Marengo dijo que la estabilidad del dólar es clave para consolidar la baja de la inflación y la recuperación de la actividad Aníbal Greco

Marengo coincidió con ese diagnóstico y advirtió sobre el impacto que podría tener un shock negativo en la demanda de dinero, como ocurrió en los meses previos a la elección. “ La falta de certidumbre cambiaria en la Argentina tiene impacto ”, señaló.

Según explicó, luego de los eventos económicos y políticos de septiembre y octubre, el tipo de cambio se ubicó cerca del techo de la banda y la política monetaria comenzó a acercarse nuevamente al esquema previo, con una actualización del 1% mensual.

“Con el esquema actual, el techo de la banda se vuelve endógeno y empieza a depender de la tasa de inflación de dos meses atrás. Ya no hay tanta certidumbre sobre dónde está ese techo, lo que puede generar incertidumbre cambiaria. Y cuando hay incertidumbre, si la tasa de interés no la compensa, los argentinos dolarizamos los portafolios”, afirmó.

El economista coincidió con el equipo económico en que la monetización de la economía se encuentra en niveles mínimos. En ese sentido, sostuvo que si el proceso de remonetización continúa, habrá mayor demanda de pesos y, dado que no hay emisión primaria del Banco Central, eso podría derivar en una apreciación del tipo de cambio.

“El BCRA anunció que esa demanda de dinero se va a abastecer comprando dólares y emitiendo pesos sin esterilizarlos, lo cual creo que es correcto”, señaló. No obstante, advirtió que el principal riesgo aparece en un escenario negativo: “Si cae la demanda de dinero, el tipo de cambio vuelve al techo de la banda, eso genera expectativas de inflación y, nuevamente, el techo se vuelve endógeno”.

Por último, ambos analistas destacaron que la Argentina es el único país que, pese a mostrar mejores números macroeconómicos, mantiene un riesgo país que triplica el promedio de América Latina y es diez veces superior al de Paraguay y Uruguay.

“Eso pasa porque somos estafadores seriales”, sentenció Arriazu. Y concluyó: “La Argentina tiene una deuda privada con el mercado equivalente a apenas el 19% del PBI, una de las más bajas del mundo, y aun así nos preguntan cómo la vamos a pagar. Eso pasa porque somos estafadores seriales”.