Cinco días sin luz (ni agua): el calvario de los vecinos y comerciantes de Villa Lugano

Hoy estalló como nunca Villa Lugano. La noticia llegó a los canales cuando un grupo de personas cortó la Autopista Dellepiane y hubo tensión con la policía, que incluso intervino para desalojar los dos carriles de la autovía que conecta el sur de la ciudad con el suroeste del conurbano bonaerense. Pero para ellos, los del barrio, la ola de calor convirtió la zona en un verdadero infierno. Hace cinco días seguidos que no hay luz. Con suerte, algunos tienen de a ratos. Los comercios pierden mercadería (y por lo tanto, plata); los residentes sufren las consecuencias de no tener para enchufar la heladera, el aire acondicionado o el ventilador. Y todos padecen la inseguridad, porque de noche, según describen, las manzanas de Villa Lugano son “una boca de lobo”.

Las interrupciones en el servicio, que presta Edesur, no son nuevas en esa zona. De hecho, en una recorrida que hizo LA NACION, varios vecinos atestiguaron que al menos desde diciembre tienen problemas todas las semanas. La indignación se fue acumulando. El fin de semana algunos interrumpieron la General Paz. En las últimas 48 horas se volcaron a la Dellepiane. Otros vecinos dicen que los que cortan las autopistas son infiltrados, pero que aún así, están de acuerdo con hacer un reclamo.

“Si no te salvás vos, no te salva nadie”, ese es el sentimiento generalizado en Lugano. Los cortes de luz producen pérdidas de miles de pesos no solo a los vendedores, sino también a las personas que ven cómo sus alimentos frescos y servicios básicos como el agua pasan a ser un bien de lujo.

“Hace 30 años que tengo esta pizzería en el barrio y nunca vi algo similar”, relata Ricardo, un pizzero y heladero dueño del local Los Amigos. Y añade: “Vacié todas las heladeras, tuve que tirar kilos de muzzarella porque si pierde la cadena de frío ya no se puede usar”.

Ricardo, el dueño de la pizzería fundada en 1991

En ese sentido, detalló que entiende el enojo de las personas que eligen salir a cortar las calles porque “es la única manera de llamar la atención”. “No es un corte relacionado con la política, tiene que ver con las necesidades básicas, porque si uno paga carísima la luz no se te puede cortar todos los días”, agrega.

Afuera, tres vecinos describen que el lugar es “la boca del lobo” por la noche. Coinciden en que es “inhumano” vivir sin luz y en muchos casos sin agua. “Acá tenés edificios de hasta nueve pisos, en un barrio que tiene un población vieja, y cuando se les corta la electricidad, algunos tienen que bajar caminando a buscar baldes de agua solo para ir al baño”, explican a LA NACION.

Los comerciantes que trabajan con alimentos lacteos debieron vaciar las heladeras y tirar los productos

Tanto Daniel como Fernando, comentan que es necesario darle visibilidad al problema. “Nosotros participamos de los cortes, pero nos sentamos en la reposera, no nos ponemos a tirar piedras o quemar tachos de basura”, insistió. Habla de infiltrados. “Lo que pasa es que Lugano tiene un estigma, en donde se cree que somos todos ‘negros cabeza’ porque las únicas noticias que se muestran son barbaridades y por eso nadie nos ayuda a reclamar, además desde otros barrios manda infiltrados a hacer quilombo”, asegura.

Ambos, sostienen que tanto Lugano como Mataderos o Soldati son barrios “menospreciados” por los dirigentes políticos y por la empresa Edesur y que por eso tardan tanto en responder a los llamados.

En diferentes casas hay letreros que dicen "peligro, electricidad en reparación"

“Los que tiran piedras a la Policía o actúan de forma violenta son los mismos que después van a apedrear el Congreso, pero la mayoría no hace eso, incluso llamamos a más personas a reclamar para no tener que interrumpir el tránsito con objetos”, advierten.

En todas las calles enmarcadas entre las avenidas Escalada, Riestra y Larrazábal, en un circuito que bordea la Dellepiane, se registraron cortes de luz, con idas y venidas del servicio. Además por los reclamos nocturnos, en el pavimento quedan los restos de las gomas, cartones, maderas y algunos tachos de basura vandalizados.

Una cuadrilla de Edesur estuvo en la zona monitoreando los cortes

Virginia, la dueña de una lavandería a dos cuadras de la autopista, contó que desde el domingo no tiene luz, y que por consiguiente no puede trabajar. “No sabemos qué hacer, a quien llamar para que se solucione esto, porque cuando llamás te atiende un contestador”, enfatiza.

Durante el recorrido que hizo este medio por el barrio, se vio trabajando a una cuadrilla de Edesur, pero Juan, un electricista del lugar dice que no da a basto el trabajo, porque todos los días hay un problema nuevo. “En los barrios hay al menos tres fases, y se va cortando de a una o todas al mismo tiempo, pero en los edificios con que solo una no funcione, se queda sin energía todo el lugar”, manifiesta.

Patrica fue a comprar bebidas frescas y golosinas para su hijo; detrás los edificios afectados por los cortes de luz en Villa Lugano

Detalló que en las últimas 48 horas debió asistir a más de 20 llamados por bombas de agua rotas, problemas con los ascensores y hasta con electrodomésticos quemados. “Ayer fuimos a reparar una bomba de agua que se había quemado y cuando retiramos el repuesto estaba completamente carbonizado”, indica.

Alejadro, el dueño de un maxikisco en a pocas cuadras de los incidentes en la autopista Dellepiane

Por su parte, Alejandro, el dueño de “Los Pelados de Lugano”, un maxikiosco que abrió tras la pandemia, dijo que si no es con la ayuda de un generador eléctrico es imposible para los negocios continuar trabajando. “Mi horario es de corrido desde las 9 hasta las 21, pero por suerte no vendo lácteos o carnes porque sino todo se desperdicia”, comenta.

Tras ello, afirma que cuando comenzaron los reclamos tuvo que empezar a cerrar más temprano, cuando se iba la luz natural, porque además se suma la delincuencia, que aprovecha el descontrol para “palanquear” negocios, romper autos, y hasta tirarle con una gomera a la gente desde los balcones.

“Yo soy peronista”, dice Ricardo el pizzero, pero criticó al Gobierno: “No podés quedar bien con Dios y con el Diablo, porque terminás perdiendo”. Opina que si bien el problema de la luz trasciende a los gobernantes, hasta ahora ninguno puso “mano firme” para lograr revertir la situación de las personas.

