Clara Muzzio, sobre los desafíos de las mujeres en la política: “Hay muchas realidades que no estamos observando”

Tanto en el ámbito público como en el privado, es un hecho que son cada vez más las mujeres que ocupan lugares de liderazgo y poder. Sin embargo, para alcanzar una sociedad más igualitaria, aún queda un largo camino por recorrer. Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de Buenos Aires, conversó junto a la periodista Carla Quiroga sobre estos desafíos en el marco de la décima edición del encuentro Mujeres Líderes, organizado por LA NACION.

Para Muzzio, el principal desafío de las mujeres en el ámbito de la política es salir de la “narrativa victimista”.

“Es importante salir de ese lugar que nos infantiliza y nos pone en un lugar de inferioridad”, señaló, e hizo mención a la reciente elección de Estados Unidos. “Kamala Harris no pierde por ser mujer, pierde porque Donald Trump hizo una mejor campaña o comprendió mejor a su electorado”, dijo.

A su vez, remarcó que caer en aquella narrativa conduce a “perder el sentido común”, sino que también impide “observar cosas de la realidad que están tamizadas por ese victimismo”.

"Hay que salir de la narrativa victimista”, señaló Muzzio Fabián Malavolta

“Lo que termina fortaleciendo a una sociedad es no ser indiferente ante una injusticia o desigualdad, sea del sexo que sea. Hay muchas realidades que no estamos observando y nos quedamos solamente con que las mujeres no podemos acceder a determinados lugares, pero ¿qué pasa cuándo es al revés, cuando eso le sucede a nuestros padres, maridos o hijos?”, planteó Muzzio.

A modo de ejemplo, la vicejefa del Gobierno de Buenos Aires se refirió a cuestiones de salud mental que sufren los jóvenes. “De cada cinco suicidios adolescentes, cuatro son de varones. Los varones lideran en la Ciudad los rankings de problemas de adicción con las drogas, bullying físico en los colegios y empleo infantil”, disparó Muzzio.

Por este motivo, Muzzio hizo un llamado a la acción para “abrir los ojos” y “no ser indiferentes” ante este tipo de situaciones. “Si bien estamos atrás en muchas cosas, es nuestra responsabilidad ver la película completa, salir del lugar de víctimas y ver lo que está pasando. Mi rol hoy es observarlo desde esta lógica”, concluyó.

Victoria Menghini Por