Luego de 30 años: el Banco Nación regresó al mercado de capitales y colocó deuda por US$370 millones

Después de tres décadas de mantenerse al margen del mercado de capitales, el Banco Nación concretó este jueves su regreso y superó ampliamente la oferta inicial. En total, adjudicó el equivalente a US$370 millones en sus tres emisiones de deuda, y señalaron que fue uno de los montos “más altos adjudicados en una licitación de emisores corporativos”.

La emisión contempló tres clases de títulos —en pesos, dólares y UVA— diseñadas para ofrecer alternativas a distintos perfiles de inversores, tanto personas humanas como jurídicas, clientes y no clientes. “La emisión contó con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial, reflejando la confianza del mercado en la institución y en el rumbo de la economía argentina", señalaron en un comunicado.

En el tramo en pesos a tasa variable, correspondiente a la Clase 1, el banco logró convalidar un rendimiento de la tasa mayorista TAMAR más un margen de 4,25%. Para aquellos que buscaron alternativas en moneda dura, en el tramo de dólar MEP a tres años, englobado en la Clase 2, la tasa fija se cerró en un 5,5% anual. Finalmente, los títulos Clase 3, el tramo indexado por UVA (unidad de medida que ajusta por inflación) tuvo un rendimiento final de UVA + 5,25% a un plazo de dos años.

“Cabe destacar que las propuestas recibidas se adecuaron, en su gran mayoría, a la tasa esperada por el banco, que privilegió tasas compatibles con su estrategia de préstamos. Por ello, se aceptó un alto porcentaje de las ofertas recibidas (más de 1600 en las tres clases), específicamente en la Clase 1 (TAMAR + margen) y la Clase 3 (UVA)”, explicaron oficialmente.

Las colocaciones permitirán financiar líneas de crédito pyme, hipotecarios y economías regionales

Originalmente, el monto inicial de la emisión se había fijado al equivalente en el a US$50 millones, por lo que la demanda recibida septuplicó a las primeras proyecciones. El objetivo de fondo de la operación es transformar ese fondeo en crédito directo para la “economía real”.

Esto incluirá líneas de préstamo para micro, pequeñas y medianas empresas que buscan ampliar su capacidad productiva, a las economías regionales exportadoras que “contarán con respaldo para crecer en mercados externos” y familias que necesiten financiamiento para acceder a la vivienda propia.

La colocación marca el capítulo inicial de un plan de financiamiento mucho más ambicioso que el Banco Nación planea despegar en las mesas locales durante los próximos meses. La colocación se inscribe dentro del programa vigente, que contempla emisiones por hasta US$1500 millones, y representa la primera de lo que el Banco espera sea una serie de operaciones en el mercado local.

“El Banco Nación da así un paso más hacia una gestión moderna y transparente, en línea con las prácticas del mercado y las preferencias del público en general y sus clientes en particular. Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país“, cerró el Banco Nación durante su comunicado.