Colectivos: se amplía la brecha entre el precio del boleto del interior y Buenos Aires

CORDOBA.- Las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe hicieron punta este año y aumentaron 38% interanual sus boletos de transporte urbano, a la vez que reclamaron al gobierno nacional una equiparación de los giros con los que recibe el AMBA. La brecha entre lo que paga el interior y los porteños es de dos veces en promedio y desde los municipios y provincias aseguran que el esfuerzo de las finanzas propias para evitar alzas “tiene un límite”.

Sin presupuesto para este año, el Ministerio de Transporte mantiene el Fondo Compensador para el interior en $28.000 millones, sin el salto a $46.000 millones previsto en el proyecto de Presupuesto 2022 rechazado por la oposición. A diciembre, el AMBA recibía $15.000 millones mensuales (sin contar trenes); un mes y medio de esos giros equivale a todo lo que recibe el interior en un año.

La insuficiencia de los recursos entre los giros nacionales y los aportes locales derivan en paros periódicos de choferes del transporte urbano en buena parte de las ciudades del interior, cuando en CABA esas medidas de fuerza no existen.

Desde la cartera que comanda Alexis Guerrero indicaron a LA NACION que la base para este año sigue en $28.000 millones. Advirtieron “no es que no vayamos a ayudar este año; pero ya es un trabajo de los gobernadores con Economía e Interior para tratar de subir esas partidas”. Ratificaron que todo lo que sea “para arriba” quedó “en manos de los gobernadores conseguirlo”.

Ninguna ciudad del interior del país paga $18 el boleto como en el AMBA; en el caso de Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, es de $59,35. En Necochea cuesta $80; en San Martín de los Andes, $79.89; en Bahía Blanca, $76; en Villa La Angostura, $65; en Bariloche $62; en Villa Merlo, $60; en Junín $60; en Corrientes $60 y en Mar del Plata $59,90.

En la gestión de Mauricio Macri los gobernadores aceptaron reemplazar los subsidios al transporte por un Fondo Compensador; en 2021 hubo presiones para elevar el monto, pero no se logró.

El diputado Marcelo Casaretto, autor del proyecto que eleva 70% ese fondo para este año, explicó que fue incluido en el proyecto de Presupuesto para este año: “Esa es la irresponsabilidad de los legisladores que lo rechazaron; los legisladores del gobernador de Córdoba y los del Frente Cívico, fuerza que gestiona Santa Fe y Rosario, votaron en contra. Jugaron a la política partidaria no al interés general”.

Admite que su iniciativa se podría tratar cuando comiencen las sesiones ordinarias, pero plantea que, antes, los gobernadores “deben sentarse a hablar con la Nación para ver cómo se financian esas partidas”. En esa línea, plantea que Juan Schiaretti salió a criticar a la Nación y “después quiere ir pedirle plata”.

La suba en Córdoba, Rosario y Santa Fe se consensuó después de una reunión de los secretarios de Transporte, quienes firmaron un documento conjunto donde le solicitan a la Nación “mayor equidad en la distribución de los recursos en materia de transporte, para que el interior del país tenga un boleto de $18, similar al que pagan los vecinos de CABA”.

“Le pedimos a la Nación que impulse el boleto federal. Esta inequidad en la distribución de subsidios debe acabarse”, señala Marcelo Rodio, secretario de Córdoba. Los funcionarios insiste en que la cantidad de pasajeros transportados sigue por debajo de la prepandemia, lo que, sumado a los aumentos de costos, hace que los números no les cierren a las empresas.

Gustavo Mira, secretario de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), enfatizó que el sistema está “totalmente detonado”, salvo en distritos donde las administraciones provinciales o municipales “le inyectan recursos”. Menciona a San Juan, Mendoza, Salta y Neuquén. En el caso de Ciudad de Córdoba apuntó que se privilegia a la empresa estatal, Tamse, que recibió $3000 millones para unidades nuevas.

“El sistema por sí solo no va a funcionar -añadió-. La tarifa que corresponde es de unos $130; hay reuniones periódicas con Transporte de la Nación, pero no hay salida”. Señaló que actualmente “ni siquiera hay un instrumento formal para empezar a girar el dinero; las cosas no fluyen. Hay gobiernos que ponen los recursos hasta que los manda Nación”.