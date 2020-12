¿Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Verde?

Cómo es el método para saber el saldo de la tarjeta verde del plan Más Vida del Ministerio de Desarrollo de forma 100% online; cuáles son los montos y fecha de depósitos disponibles Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Dentro del programa Más Vida, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se otorga a los beneficiarios la Tarjeta Verde, un elemento que facilita la percepción de una remuneración mensual como apoyo para sectores más vulnerables de la sociedad en términos económicos.

Una de las principales consultas es cómo verificar y consultar el saldo de la Tarjeta Verde. Para ello se deberá:

Ingresar a la web de Visa Home;

Seleccionar la opción "Visa Social" ;

; Ingresar los datos de la cuenta y acceder a toda la información proporcionada por el Banco Provincia.

El procedimiento es muy sencillo, de carácter gratuito y en modalidad 100% online. El beneficiario del plan Más Vida podrá consultar el saldo de su tarjeta verde tantas veces como lo necesite y en el acto.

¿Qué hacer si se pierde la tarjeta verde por robo o extravío?

Es muy común que los plásticos se pierdan o incluso que puedan ser robados en la calle. Para quienes necesiten renovar la tarjeta verde del programa Más Vida, ya sea por pérdida o robo, el procedimiento es muy simple:

Llamar al número telefónico 0800-222-776 o al 4379-3333 seleccionando la opción 2. Es importante verificar esta información en el sitio web oficial del Ministerio de Desarrollo de la Nación al momento de realizar el llamado para corroborar que los números no se hayan actualizado.

A través de esa comunicación telefónica se podrá realizar el trámite para solicitar una nueva tarjeta verde o denunciar el robo ante las entidades correspondientes.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires es la entidad que gestiona el plan Más Vida, por lo que para retirar la nueva tarjeta verde el usuario se deberá acercar a una sucursal de dicha entidad bancaria.

¿Cómo saber cuándo se carga la tarjeta verde del plan Más Vida?

Además de querer consultar el saldo de la tarjeta verde del plan Más Vida, algunas personas necesitan saber cuándo se realiza el depósito para poder disponer de él.

Ya que no hay un sistema de notificaciones sobre las recargas de la tarjeta verde, la forma de averiguar cuando ya cuenta con saldo es ingresar al sitio web correspondiente o bien descargar la aplicación del Banco Provincia.

Otra opción es comunicándose telefónicamente al "0800-VISA", pero no resulta lo más cómodo para acceder a la información de forma ágil. No obstante, si la tarjeta verde aún no está cargada, a través de la consulta telefónica se puede determinar el día y el horario en que el dinero estará disponible.